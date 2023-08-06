Ультрафіолет, солона вода та високі температури повітря – головні вороги волосся влітку. Під час неправильного догляду вони роблять його сухим та ламким. Тож улітку за волоссям варто особливо ретельно доглядати. Про те, як правильно це робити, ми поговорили з трихологом-перукарем Світланою Сиксай.

Як доглядати за волоссям під час відпочинку на морі

Влітку волосся потребує сильного зволоження та використання засобів з SPF-захистом.

– Варто використовувати так звану літню серію догляду за волоссям з SPF-захистом. Це спеціальні лінійки, має майже кожен бренд. Обов’язково треба мати спреї, їх можна наносити будь-де впродовж дня. Відчули трохи сухості – нанесли, розчесали, – радить Світлана Сиксай.

За словами трихолога, це особливо стосується фарбованого волосся, блондинок. Захисний спрей добре захищає від УФ-променів, тому що сонце руйнує пігмент волосся, який відповідає за колір, і волосся може вигорати.

За можливості, після кожного купання у морі чи басейні змивайте сіль чи хлорку з волосся. Для цього достатньо простої прісної води.

– Волосся після купання у морі вкривається тонкою плівкою солі. Відтак може пушитися та сіктися. А ще після висихання стає жорстким. Цього не бажано допускати, – попереджає трихолог.

А ще менше чіпайте волосся руками впродовж дня і носіть головний убір. Бо високі температури здатні пересушувати волосся. Після повернення з пляжу обов’язково помийте голову очищувальним шампунем на основі кератину. Він добре змиває мікрочастинки хлорки та солі.

– Раз на 2-3 дні робіть відновлювальну інтенсивно-живильну маску. Після її використання обов’язково нанесіть кондиціонер. Далі – незмивний догляд, – каже Світлана Сиксай.

Як доглядати за волоссям у місті

Перебуваючи у місті, ми не стикаємося з солоною водою, тому голову варто мити не щодня, а за потреби.

– Вода для миття голови має бути кімнатної температури, не гаряча. Після кожного миття користуйтеся бальзамами або кондиціонерами. Засіб варто наносити на кінчики і по всій довжині волосся, відступаючи приблизно 5 см від коренів. Перед нанесенням кондиціонера вичавіть з волосся воду і підсушіть рушником. Так засіб краще вбереться, – розповідає трихолог.

Не носіть на голові рушник довше 2 хвилин, бо може виникнути парниковий ефект і сальні залози активніше вироблятимуть шкірне сало. То волосся швидше стане брудним.

– Не тріть волосся рушником, бо мокре воно легко ламається. Краще обережно промокнути залишки води. А ще – не сушіть волосся гарячим повітрям з фену, – радить Світлана Сиксай.

Також хоча б раз на тиждень використовуйте зволожувальну маску, не користуйтеся тугими гумками, які призводять до ламкості волосся.