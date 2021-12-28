На Новый год и Рождество можно оживить традиционное меню и приготовить кускус с ягненком и чатни из груши.
Рецептом поделился суперфиналист Адской кухни (Новый канал) Александр Громлюк.
Ингредиенты
- Цветная капуста – 100 г
- Кускус – 100 г
- Кинза – 6 г
- Помидор черри – 40 г
- Лопатка ягненка – 280 г
- Яблоко – 60 г
- Репчатый лук – 30 г
- Апельсиновый сок – 100 г
- Изюм – 40 г
- Сахар – 60 г
- Молотая корица – 2 г
- Корень имбиря – 10 г
- Винный уксус – 60 г
- Шафран – 1 г
- Груши – 200 г
- Соль – 10 г
- Черный молотый перец – 3 г
- Оливковое масло – 10 г
Приготовление
- Сухой кускус залить в миске 100 мл кипятка. Добавить соль, перец по вкусу. Накрыть тарелкой или пищевой пленкой и дать настояться 15 минут.
- Тем временем приготовить чатни. Для этого мелко нарезать помидоры, лук, яблоко, груши. Натереть имбирь. Смешать все в сотейнике. Добавить изюм, влить сок и уксус. Добавить специи. Хорошо все перемешать и отправить тушиться на медленном огне 40 минут.
- Лопатку ягненка тщательно натереть солью и перцем со всех сторон. Завернуть в фольгу. Запечь в духовке два часа при температуре 180 градусов.
- Цветную капусту разделить на соцветия, обжарить на сковороде с оливковым маслом, добавить кускус. Перемешать.
- При подаче выложить лопатку на тарелку вместе с кускусом, рядом — чатни из груши и помидоров черри. Украсить измельченной кинзой.