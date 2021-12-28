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На Новый год и Рождество. Как приготовить кускус с ягненком и чатни из груши

28 декабря 2021, 12:58
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
На Новый год и Рождество. Как приготовить кускус с ягненком и чатни из груши
Источник: Pixabay

На Новый год и Рождество можно оживить традиционное меню и приготовить кускус с ягненком и чатни из груши.

Рецептом поделился суперфиналист Адской кухни (Новый канал) Александр Громлюк.

Ингредиенты

  • Цветная капуста – 100 г
  • Кускус – 100 г
  • Кинза – 6 г
  • Помидор черри – 40 г
  • Лопатка ягненка – 280 г
  • Яблоко – 60 г
  • Репчатый лук – 30 г
  • Апельсиновый сок – 100 г
  • Изюм – 40 г
  • Сахар – 60 г
  • Молотая корица – 2 г
  • Корень имбиря – 10 г
  • Винный уксус – 60 г
  • Шафран – 1 г
  • Груши – 200 г
  • Соль – 10 г
  • Черный молотый перец – 3 г
  • Оливковое масло – 10 г
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Приготовление

  1. Сухой кускус залить в миске 100 мл кипятка. Добавить соль, перец по вкусу. Накрыть тарелкой или пищевой пленкой и дать настояться 15 минут.
  2. Тем временем приготовить чатни. Для этого мелко нарезать помидоры, лук, яблоко, груши. Натереть имбирь. Смешать все в сотейнике. Добавить изюм, влить сок и уксус. Добавить специи. Хорошо все перемешать и отправить тушиться на медленном огне 40 минут.
  3. Лопатку ягненка тщательно натереть солью и перцем со всех сторон. Завернуть в фольгу. Запечь в духовке два часа при температуре 180 градусов.
  4. Цветную капусту разделить на соцветия, обжарить на сковороде с оливковым маслом, добавить кускус. Перемешать.
  5. При подаче выложить лопатку на тарелку вместе с кускусом, рядом — чатни из груши и помидоров черри. Украсить измельченной кинзой.

Источник
Новый канал
Теги
Кулінарні рецепти , Новый год , Різдво , Рецепт
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