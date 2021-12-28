28 декабря 2021, 12:58 Мила Грубник редактор раздела Здоровье

На Новый год и Рождество можно оживить традиционное меню и приготовить кускус с ягненком и чатни из груши. Рецептом поделился суперфиналист Адской кухни (Новый канал) Александр Громлюк. Ингредиенты Цветная капуста – 100 г

Кускус – 100 г

Кинза – 6 г

Помидор черри – 40 г

Лопатка ягненка – 280 г

Яблоко – 60 г

Репчатый лук – 30 г

Апельсиновый сок – 100 г

Изюм – 40 г

Сахар – 60 г

Молотая корица – 2 г

Корень имбиря – 10 г

Винный уксус – 60 г

Шафран – 1 г

Груши – 200 г

Соль – 10 г

Черный молотый перец – 3 г

Оливковое масло – 10 г Читайте также: К праздничному столу и не только. Рецепт баранины конфи с фисташками Приготовление Сухой кускус залить в миске 100 мл кипятка. Добавить соль, перец по вкусу. Накрыть тарелкой или пищевой пленкой и дать настояться 15 минут. Тем временем приготовить чатни. Для этого мелко нарезать помидоры, лук, яблоко, груши. Натереть имбирь. Смешать все в сотейнике. Добавить изюм, влить сок и уксус. Добавить специи. Хорошо все перемешать и отправить тушиться на медленном огне 40 минут. Лопатку ягненка тщательно натереть солью и перцем со всех сторон. Завернуть в фольгу. Запечь в духовке два часа при температуре 180 градусов. Цветную капусту разделить на соцветия, обжарить на сковороде с оливковым маслом, добавить кускус. Перемешать. При подаче выложить лопатку на тарелку вместе с кускусом, рядом — чатни из груши и помидоров черри. Украсить измельченной кинзой.

Источник Новый канал

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