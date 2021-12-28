28 Грудня 2021, 12:58 Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я

На Новий рік та Різдво можна оживити традиційне меню та приготувати кускус з ягням та чатні з груші. Рецептом поділився суперфіналіст пекельної кухні (Новий канал) Олександр Громлюк. Інгредієнти Кольорова капуста – 100 г

Кускус – 100 г

Кінза – 6 г

Помідор черрі – 40 г

Лопатка ягняти – 280 г

Яблуко – 60 г

Цибуля – 30 г

Апельсиновий сік – 100 г

Родзинки – 40 г

Цукор – 60 г

Молота кориця – 2 г

Корінь імбиру – 10 г

Винний оцет – 60 г

Шафран – 1 г

Груші – 200 г

Сіль – 10 г

Чорний мелений перець – 3 г

Оливкова олія – 10 г Читайте також: До святкового столу і не лише. Рецепт баранини конфі з фісташками Приготування Сухий кускус залити у мисці 100 мл окропу. Додати сіль, перець за смаком. Накрити тарілкою або харчовою плівкою та дати настоятися 15 хвилин. Тим часом приготувати чатні. Для цього дрібно нарізати помідори, цибулю, яблуко, груші. Натерти імбир. Змішати все у сотейнику. Додати ізюм, влити сік та оцет. Додати спеції. Добре все перемішати і відправити тушкуватися на повільному вогні 40 хвилин. Лопатку ягняти ретельно натерти сіллю та перцем з усіх боків. Загорнути у фольгу. Запекти в духовці дві години за температури 180 градусів. Кольорову капусту розділити на суцвіття, обсмажити на сковороді з оливковою олією, додати кускус. Перемішати. Під час подачі викласти лопатку на тарілку разом із кускусом, поруч – чатні з груші та помідорів чері. Прикрасити подрібненою кінзою.

Джерело Новий канал

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