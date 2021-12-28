На Новий рік та Різдво можна оживити традиційне меню та приготувати кускус з ягням та чатні з груші.
Рецептом поділився суперфіналіст пекельної кухні (Новий канал) Олександр Громлюк.
Інгредієнти
- Кольорова капуста – 100 г
- Кускус – 100 г
- Кінза – 6 г
- Помідор черрі – 40 г
- Лопатка ягняти – 280 г
- Яблуко – 60 г
- Цибуля – 30 г
- Апельсиновий сік – 100 г
- Родзинки – 40 г
- Цукор – 60 г
- Молота кориця – 2 г
- Корінь імбиру – 10 г
- Винний оцет – 60 г
- Шафран – 1 г
- Груші – 200 г
- Сіль – 10 г
- Чорний мелений перець – 3 г
- Оливкова олія – 10 г
Приготування
- Сухий кускус залити у мисці 100 мл окропу. Додати сіль, перець за смаком. Накрити тарілкою або харчовою плівкою та дати настоятися 15 хвилин.
- Тим часом приготувати чатні. Для цього дрібно нарізати помідори, цибулю, яблуко, груші. Натерти імбир. Змішати все у сотейнику. Додати ізюм, влити сік та оцет. Додати спеції. Добре все перемішати і відправити тушкуватися на повільному вогні 40 хвилин.
- Лопатку ягняти ретельно натерти сіллю та перцем з усіх боків. Загорнути у фольгу. Запекти в духовці дві години за температури 180 градусів.
- Кольорову капусту розділити на суцвіття, обсмажити на сковороді з оливковою олією, додати кускус. Перемішати.
- Під час подачі викласти лопатку на тарілку разом із кускусом, поруч – чатні з груші та помідорів чері. Прикрасити подрібненою кінзою.