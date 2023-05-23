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Напиток за €2,5 из супермаркета выиграл престижный конкурс вин

23 мая 2023, 08:49
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
алкоголь
Источник: Depositphotos

Известный бельгийский сомелье Эрик Бошман, удостоенный множества престижных наград в своей профессии, приобрел в супермаркете самое дешевое вино стоимостью €2,5 и зарегистрировал его для участия в дегустации.

Таким образом он хотел проверить систему отбора вин на авторитетном конкурсе.

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Как стало известно, для убедительности напиток он назвал Chateau Colombier и наклеил на бутылку привлекательную этикетку в стиле премиальных вин. В описании вина утверждалось, что оно сделано из лучших сортов винограда, произрастающих в Валлонии.

Затем сомелье отправил образец напитка для дегустации. Для лабораторной проверки эксперт отправил образец более дорогого напитка. Примечательно, что жюри конкурса не проверило предоставленную информацию.

В результате судьи Gilbert et Gaillard назвали вино Chateau Colombier очень интересным напитком с “богатым вкусом и чистым молодым ароматом, который обещает приятную сложность”.

Источник: OML

Теги
Алкоголь Вино конкурс Нагорода
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