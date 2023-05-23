Известный бельгийский сомелье Эрик Бошман, удостоенный множества престижных наград в своей профессии, приобрел в супермаркете самое дешевое вино стоимостью €2,5 и зарегистрировал его для участия в дегустации.
Таким образом он хотел проверить систему отбора вин на авторитетном конкурсе.
Как стало известно, для убедительности напиток он назвал Chateau Colombier и наклеил на бутылку привлекательную этикетку в стиле премиальных вин. В описании вина утверждалось, что оно сделано из лучших сортов винограда, произрастающих в Валлонии.
Затем сомелье отправил образец напитка для дегустации. Для лабораторной проверки эксперт отправил образец более дорогого напитка. Примечательно, что жюри конкурса не проверило предоставленную информацию.
В результате судьи Gilbert et Gaillard назвали вино Chateau Colombier очень интересным напитком с “богатым вкусом и чистым молодым ароматом, который обещает приятную сложность”.
Источник: OML