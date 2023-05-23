Відомий бельгійський сомельє Ерік Бошман, удостоєний безлічі престижних нагород у своїй професії, придбав у супермаркеті найдешевше вино вартістю €2,5 і зареєстрував його для участі в дегустації.

Таким чином він хотів перевірити систему відбору вин на авторитетному конкурсі.

Як стало відомо, для переконливості напій він назвав Chateau Colombier і наклеїв на пляшку привабливу етикетку в стилі преміальних вин. В описі вина стверджувалося, що воно зроблене з найкращих сортів винограду, які ростуть у Валлонії.

Потім сомельє відправив зразок напою для дегустації. Для лабораторної перевірки експерт відправив зразок дорожчого напою. Примітно, що журі конкурсу не перевірило надану інформацію.

У результаті судді Gilbert et Gaillard назвали вино Chateau Colombier дуже цікавим напоєм із “багатим смаком і чистим молодим ароматом, який обіцяє приємну складність”.

Джерело: OML