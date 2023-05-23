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Їжа

Напій за €2,5 із супермаркету виграв престижний конкурс вин

23 Травня 2023, 08:49
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
алкоголь
Джерело: Depositphotos

Відомий бельгійський сомельє Ерік Бошман, удостоєний безлічі престижних нагород у своїй професії, придбав у супермаркеті найдешевше вино вартістю €2,5 і зареєстрував його для участі в дегустації.

Таким чином він хотів перевірити систему відбору вин на авторитетному конкурсі.

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Як стало відомо, для переконливості напій він назвав Chateau Colombier і наклеїв на пляшку привабливу етикетку в стилі преміальних вин. В описі вина стверджувалося, що воно зроблене з найкращих сортів винограду, які ростуть у Валлонії.

Потім сомельє відправив зразок напою для дегустації. Для лабораторної перевірки експерт відправив зразок дорожчого напою. Примітно, що журі конкурсу не перевірило надану інформацію.

У результаті судді Gilbert et Gaillard назвали вино Chateau Colombier дуже цікавим напоєм із “багатим смаком і чистим молодим ароматом, який обіцяє приємну складність”.

Джерело: OML

Теги
Алкоголь Вино конкурс Нагорода
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