В начале лета на кустиках молодого чеснока всегда появляются стрелки, которые нужно обрезать для хорошей урожайности.
Чаще всего их жарят с луком, однако из стрелок чеснока можно приготовить вкусные и разнообразные закуски и блюда. Что приготовить из чесночных стрелок — читайте в материале Фактов ICTV.
Чесночный крем-суп
Ингредиенты:
- шпинат — 150 г;
- стрелки чеснока — 70 г;
- лук – 130 г (примерно 1 большая луковица);
- чеснок — 2 зубчика;
- овощной или куриный бульон — 2 стакана;
- оливковое масло;
- соль на ваш вкус;
- сливки — 2 ст. л;
- шампиньоны — 100 г;
- сухари для подачи.
Как готовить:
Сначала нужно почистить и нарезать лук и чеснок. Параллельно поставьте на огонь сковородку, налейте немного масла и разогрейте. Поджарьте на небольшом огне лук и чеснок до мягкости, периодически помешивая.
Теперь вымойте листья шпината и нарежьте их на мелкие кусочки. Когда лук с чесноком станут мягкими, добавляете на сковородку нарезанные чесночные стрелки.
Сверху выложите листья шпината. Тщательно все перемешайте, закройте сковородку крышкой и тушите на небольшом огне 5-6 мин, постоянно перемешивая.
Тушеные овощи переложите в небольшую кастрюлю, добавьте бульон и взбейте блендером до образования однородной массы. Посолите будущий суп и отправьте кастрюлю на огонь. Доводим суп до кипения и держим на огне еще 2 мин.
На этом этапе можно добавить сливки. Тщательно перемешайте суп-пюре и подавайте к столу. Отдельно в каждую тарелку можно добавить гренки из белого хлеба. Приятного аппетита!
Паста из чесночных стрелок
Для этого блюда вам понадобится:
- чесночные стрелки — 500 г;
- соль — 1 ч. л;
- оливковое масло — 3 ст. л;
- сок половины лимона;
- укроп и черный перец на ваш вкус;
Приготовление:
- В чашу блендера положите помытые чесночные стрелки, добавьте масло и укроп.
- Тщательно перемешайте овощи.
- Добавьте соль, лимонный сок и перец и снова все перемешайте. У вас должна получиться зеленая, пастообразная масса.
- Готовую пасту из чесночных стрелок подавайте на гренках или поджаренном багете. Кстати, еще к пасте можно добавить зеленый базилик, грецкие орехи или твердый сыр.
Жареные стрелки чеснока
Все, что вам понадобится:
- чесночные стрелки — 500 грамм;
- соль и перец — на ваш вкус;
- масло для тушения.
Как готовить:
Тщательно помойте и нарежьте стрелки чеснока на полоски 6-8 см. Разогрейте сковороду и влейте туда масло.
Выложите стрелки на сковородку и тушите на небольшом огне 5 мин. Добавьте соль и перец, при желании – лимонный сок или цедру.
Тушите стрелки еще несколько минут. Когда они станут мягкими – блюдо готово! Жареные стрелки чеснока станут отличным дополнение к мясу, рыбе или картофелю.
Маринованные чесночные стрелки
Что понадобится:
- Стрелки чеснока — 500 г.
- Соль – 1 ст. л.
- Сахар – 1 ст. л.
- Уксус 9% — 50 г.
- Черный перец горошком — 5 шт.
- Лавровый лист — 1 шт.
Как замариновать:
Помойте и нарежьте стрелки на полоски длиной 5-10 см. В 0,5 л банку положите 1 лавровый лист, 5 горошин перца, 1 ст. ложку соли, 1 ст. л. сахара, затем плотно вложите стрелки чеснока.
Залейте банки кипятком, прикройте крышкой и оставьте на 20 мин.
По истечению времени, слейте воду в кастрюлю и доведите до кипения. В банку налейте 50 мл уксуса и снова залейте все кипящим рассолом.
Закатайте банку крышкой, укройте одеялом и оставьте до остывания. Через несколько дней перенесите банки с чесночными стрелками на балкон или в погреб.