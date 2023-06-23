В начале лета на кустиках молодого чеснока всегда появляются стрелки, которые нужно обрезать для хорошей урожайности.

Чаще всего их жарят с луком, однако из стрелок чеснока можно приготовить вкусные и разнообразные закуски и блюда. Что приготовить из чесночных стрелок — читайте в материале Фактов ICTV.

Чесночный крем-суп

Ингредиенты:

шпинат — 150 г;

стрелки чеснока — 70 г;

лук – 130 г (примерно 1 большая луковица);

чеснок — 2 зубчика;

овощной или куриный бульон — 2 стакана;

оливковое масло;

соль на ваш вкус;

сливки — 2 ст. л;

шампиньоны — 100 г;

сухари для подачи.

Как готовить:

Сначала нужно почистить и нарезать лук и чеснок. Параллельно поставьте на огонь сковородку, налейте немного масла и разогрейте. Поджарьте на небольшом огне лук и чеснок до мягкости, периодически помешивая.

Теперь вымойте листья шпината и нарежьте их на мелкие кусочки. Когда лук с чесноком станут мягкими, добавляете на сковородку нарезанные чесночные стрелки.

Сверху выложите листья шпината. Тщательно все перемешайте, закройте сковородку крышкой и тушите на небольшом огне 5-6 мин, постоянно перемешивая.

Тушеные овощи переложите в небольшую кастрюлю, добавьте бульон и взбейте блендером до образования однородной массы. Посолите будущий суп и отправьте кастрюлю на огонь. Доводим суп до кипения и держим на огне еще 2 мин.

На этом этапе можно добавить сливки. Тщательно перемешайте суп-пюре и подавайте к столу. Отдельно в каждую тарелку можно добавить гренки из белого хлеба. Приятного аппетита!

Паста из чесночных стрелок

Для этого блюда вам понадобится:

чесночные стрелки — 500 г;

соль — 1 ч. л;

оливковое масло — 3 ст. л;

сок половины лимона;

укроп и черный перец на ваш вкус;

Приготовление:

В чашу блендера положите помытые чесночные стрелки, добавьте масло и укроп.

Тщательно перемешайте овощи.

Добавьте соль, лимонный сок и перец и снова все перемешайте. У вас должна получиться зеленая, пастообразная масса.

Готовую пасту из чесночных стрелок подавайте на гренках или поджаренном багете. Кстати, еще к пасте можно добавить зеленый базилик, грецкие орехи или твердый сыр.

Жареные стрелки чеснока

Все, что вам понадобится:

чесночные стрелки — 500 грамм;

соль и перец — на ваш вкус;

масло для тушения.

Как готовить:

Тщательно помойте и нарежьте стрелки чеснока на полоски 6-8 см. Разогрейте сковороду и влейте туда масло.

Выложите стрелки на сковородку и тушите на небольшом огне 5 мин. Добавьте соль и перец, при желании – лимонный сок или цедру.

Тушите стрелки еще несколько минут. Когда они станут мягкими – блюдо готово! Жареные стрелки чеснока станут отличным дополнение к мясу, рыбе или картофелю.

Маринованные чесночные стрелки

Что понадобится:

Стрелки чеснока — 500 г.

Соль – 1 ст. л.

Сахар – 1 ст. л.

Уксус 9% — 50 г.

Черный перец горошком — 5 шт.

Лавровый лист — 1 шт.

Как замариновать:

Помойте и нарежьте стрелки на полоски длиной 5-10 см. В 0,5 л банку положите 1 лавровый лист, 5 горошин перца, 1 ст. ложку соли, 1 ст. л. сахара, затем плотно вложите стрелки чеснока.

Залейте банки кипятком, прикройте крышкой и оставьте на 20 мин.

По истечению времени, слейте воду в кастрюлю и доведите до кипения. В банку налейте 50 мл уксуса и снова залейте все кипящим рассолом.

Закатайте банку крышкой, укройте одеялом и оставьте до остывания. Через несколько дней перенесите банки с чесночными стрелками на балкон или в погреб.