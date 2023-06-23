На початку літа на кущиках молодого часнику завжди з’являються стрілки, які потрібно обрізати для хорошої врожайності.
Найчастіше їх смажать із цибулею, проте зі стрілок часнику можна приготувати смачні та різноманітні закуски і страви. Що приготувати з часникових стрілок – читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Часниковий крем-суп
Інгредієнти:
- шпинат – 150 грамів;
- стрілки часнику – 70 грамів;
- цибуля – 130 грамів (приблизно 1 велика цибулина);
- часник – 2 зубчики;
- овочевий чи курячий бульйон – 2 склянки;
- оливкова олія;
- сіль на ваш смак;
- вершки – 2 ст. л;
- печериці – 100 грамів;
- сухарі для подавання.
Як готувати:
Спершу потрібно почистити та нарізати цибулю й часник. Паралельно поставте на вогонь сковорідку, налийте трохи олії та розігрійте. Підсмажте на невеликому вогні цибулю й часник до мʼякості, періодично помішуючи.
Тепер помийте листя шпинату і подрібніть його на невеликі шматочки. Коли цибуля з часником стануть мʼякими, додаєте на сковорідку нарізані часникові стрілки.
Зверху викладіть листя шпинату. Ретельно все перемішайте, закрийте сковорідку кришкою та тушкуйте на невеликому вогні 5-6 хв, постійно перемішуючи.
Тушковані овочі перекладіть у невелику каструлю, додайте бульйон і збийте блендером до утворення однорідної маси. Посоліть майбутній суп і поставте каструлю на вогонь. Доводимо суп до кипіння та тримаємо на вогні ще 2 хв.
На цьому етапі можна додати вершки. Ретельно перемішайте суп-пюре та подавайте до столу. Окремо в кожну тарілку можна додати грінки з білого хліба. Смачного!
Паста з часникових стрілок
Для цієї страви вам знадобиться:
- часникові стрілки – 500 грамів;
- сіль – 1 ч. л;
- оливкова олія – 3 ст. л;
- сік половини лимона;
- кріп та чорний перець на ваш смак;
Приготування:
- У чашу блендера покладіть помиті часникові стрілки, додайте олію та кріп.
- Ретельно перемішайте овочі.
- Додайте сіль, лимонний сік та перець і знову все перемішайте. У вас має вийти зелена, пастоподібна суміш.
Готову пасту з часникових стрілок подавайте на грінках чи підсмаженому багеті. До речі, ще у пасту можна додати зелений базилік, волоські горіхи чи твердий сир.
Смажені стрілки часнику
Усе, що вам знадобиться:
- часникові стрілки – 500 грамів;
- сіль та перець – на ваш смак;
- олія для тушкування.
Як готувати:
Ретельно помийте та наріжте стрілки часнику на смужки 6-8 см. Розігрійте пательню та влийте туди олію.
Викладіть стрілки на сковорідку і тушкуйте на невеликому вогні 5 хв. Додайте сіль і перець, за бажанням – лимонний сік чи цедру.
Тушкуйте стрілки ще кілька хвилин. Коли вони стануть мʼякими – страва готова! Смажені стрілки часнику стануть чудовим доповнення до мʼяса, риби чи картоплі.
Мариновані часникові стрілки
Що знадобиться:
- Стрілки часнику – 500 г.
- Сіль – 1 ст. л.
- Цукор – 1 ст. л.
- Оцет 9% – 50 г.
- Чорний перець горошком – 5 шт.
- Лавровий лист – 1 шт.
Як замаринувати:
Помийте та наріжте стрілки на смужки завдовжки 5-10 см. В 0,5 л банку покладіть 1 лавровий лист, 5 горошин перцю, 1 ст. ложку солі, 1 ст. л. цукру, потім щільно вкладіть стрілки часнику.
Залийте банки окропом, прикрийте кришкою та залиште на 20 хв.
Після закінчення часу, злийте воду в каструлю та доведіть до кипіння. У банку налийте 50 мл оцту і знову залийте все киплячим розсолом.
Закатайте банку кришкою, вкрийте ковдрою та залиште до охолодження. Через кілька днів перенесіть банки з часниковими стрілками на балкон чи в погріб.