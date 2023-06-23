Новини здоров'я На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Їжа

Не поспішайте викидати! Що приготувати з часникових стрілок

23 Червня 2023, 16:19
Владислава Ткаченко редакторка стрічки
Часникові стрілки
Джерело: Depositphotos

На початку літа на кущиках молодого часнику завжди з’являються стрілки, які потрібно обрізати для хорошої врожайності.

Найчастіше їх смажать із цибулею, проте зі стрілок часнику можна приготувати смачні та різноманітні закуски і страви. Що приготувати з часникових стрілок – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Часниковий крем-суп

Крем суп

Фото: Pixabay

Інгредієнти:

  • шпинат – 150 грамів;
  • стрілки часнику – 70 грамів;
  • цибуля – 130 грамів (приблизно 1 велика цибулина);
  • часник – 2 зубчики;
  • овочевий чи курячий бульйон – 2 склянки;
  • оливкова олія;
  • сіль на ваш смак;
  • вершки – 2 ст. л;
  • печериці – 100 грамів;
  • сухарі для подавання.

Як готувати:

Спершу потрібно почистити та нарізати цибулю й часник. Паралельно поставте на вогонь сковорідку, налийте трохи олії та розігрійте. Підсмажте на невеликому вогні цибулю й часник до мʼякості, періодично помішуючи.

Тепер помийте листя шпинату і подрібніть його на невеликі шматочки. Коли цибуля з часником стануть мʼякими, додаєте на сковорідку нарізані часникові стрілки.

Зверху викладіть листя шпинату. Ретельно все перемішайте, закрийте сковорідку кришкою та тушкуйте на невеликому вогні 5-6 хв, постійно перемішуючи.

Тушковані овочі перекладіть у невелику каструлю, додайте бульйон і збийте блендером до утворення однорідної маси. Посоліть майбутній суп і поставте каструлю на вогонь. Доводимо  суп до кипіння та тримаємо на вогні ще 2 хв.

На цьому етапі можна додати вершки. Ретельно перемішайте суп-пюре та подавайте до столу. Окремо в кожну тарілку можна додати грінки з білого хліба. Смачного!

Паста з часникових стрілок

Паста з часникових стрілок

Фото: Смачно

Для цієї страви вам знадобиться:

  • часникові стрілки – 500 грамів;
  • сіль – 1 ч. л;
  • оливкова олія – 3 ст. л;
  • сік половини лимона;
  • кріп та чорний перець на ваш смак;

Приготування:

  • У чашу блендера покладіть помиті часникові стрілки, додайте олію та кріп.
  • Ретельно перемішайте овочі.
  • Додайте сіль, лимонний сік та перець і знову все перемішайте. У вас має вийти зелена, пастоподібна суміш.

Готову пасту з часникових стрілок подавайте на грінках чи підсмаженому багеті. До речі, ще у пасту можна додати зелений базилік, волоські горіхи чи твердий сир.

Смажені стрілки часнику

Смажені стрілки часнику

Фото: Depositphotos

Усе, що вам знадобиться:

  • часникові стрілки – 500 грамів;
  • сіль та перець – на ваш смак;
  • олія для тушкування.

Як готувати:

Ретельно помийте та наріжте стрілки часнику на смужки 6-8 см. Розігрійте пательню та влийте туди олію.

Викладіть стрілки на сковорідку і тушкуйте на невеликому вогні 5 хв. Додайте сіль і перець, за бажанням – лимонний сік чи цедру.

Тушкуйте стрілки ще кілька хвилин. Коли вони стануть мʼякими – страва готова! Смажені стрілки часнику стануть чудовим доповнення до мʼяса, риби чи картоплі.

Мариновані часникові стрілки

Що знадобиться:

  • Стрілки часнику – 500 г.
  • Сіль – 1 ст. л.
  • Цукор – 1 ст. л.
  • Оцет 9% – 50 г.
  • Чорний перець горошком – 5 шт.
  • Лавровий лист – 1 шт.

Як замаринувати:

Помийте та наріжте стрілки на смужки завдовжки 5-10 см. В 0,5 л банку покладіть 1 лавровий лист, 5 горошин перцю, 1 ст. ложку солі, 1 ст. л. цукру, потім щільно вкладіть стрілки часнику.

Залийте банки окропом, прикрийте кришкою та залиште на 20 хв.

Після закінчення часу, злийте воду в каструлю та доведіть до кипіння.  У банку налийте 50 мл оцту і знову залийте все киплячим розсолом.

Закатайте банку кришкою, вкрийте ковдрою та залиште до охолодження. Через кілька днів перенесіть банки з часниковими стрілками на балкон чи в погріб.

Читайте також:
ШашликШашлик на пиві: рецепт приготування покроково

Теги
Кулінарні рецепти Рецепт
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь