На початку літа на кущиках молодого часнику завжди з’являються стрілки, які потрібно обрізати для хорошої врожайності.

Найчастіше їх смажать із цибулею, проте зі стрілок часнику можна приготувати смачні та різноманітні закуски і страви. Що приготувати з часникових стрілок – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Часниковий крем-суп

Інгредієнти:

шпинат – 150 грамів;

стрілки часнику – 70 грамів;

цибуля – 130 грамів (приблизно 1 велика цибулина);

часник – 2 зубчики;

овочевий чи курячий бульйон – 2 склянки;

оливкова олія;

сіль на ваш смак;

вершки – 2 ст. л;

печериці – 100 грамів;

сухарі для подавання.

Як готувати:

Спершу потрібно почистити та нарізати цибулю й часник. Паралельно поставте на вогонь сковорідку, налийте трохи олії та розігрійте. Підсмажте на невеликому вогні цибулю й часник до мʼякості, періодично помішуючи.

Тепер помийте листя шпинату і подрібніть його на невеликі шматочки. Коли цибуля з часником стануть мʼякими, додаєте на сковорідку нарізані часникові стрілки.

Зверху викладіть листя шпинату. Ретельно все перемішайте, закрийте сковорідку кришкою та тушкуйте на невеликому вогні 5-6 хв, постійно перемішуючи.

Тушковані овочі перекладіть у невелику каструлю, додайте бульйон і збийте блендером до утворення однорідної маси. Посоліть майбутній суп і поставте каструлю на вогонь. Доводимо суп до кипіння та тримаємо на вогні ще 2 хв.

На цьому етапі можна додати вершки. Ретельно перемішайте суп-пюре та подавайте до столу. Окремо в кожну тарілку можна додати грінки з білого хліба. Смачного!

Паста з часникових стрілок

Для цієї страви вам знадобиться:

часникові стрілки – 500 грамів;

сіль – 1 ч. л;

оливкова олія – 3 ст. л;

сік половини лимона;

кріп та чорний перець на ваш смак;

Приготування:

У чашу блендера покладіть помиті часникові стрілки, додайте олію та кріп.

Ретельно перемішайте овочі.

Додайте сіль, лимонний сік та перець і знову все перемішайте. У вас має вийти зелена, пастоподібна суміш.

Готову пасту з часникових стрілок подавайте на грінках чи підсмаженому багеті. До речі, ще у пасту можна додати зелений базилік, волоські горіхи чи твердий сир.

Смажені стрілки часнику

Усе, що вам знадобиться:

часникові стрілки – 500 грамів;

сіль та перець – на ваш смак;

олія для тушкування.

Як готувати:

Ретельно помийте та наріжте стрілки часнику на смужки 6-8 см. Розігрійте пательню та влийте туди олію.

Викладіть стрілки на сковорідку і тушкуйте на невеликому вогні 5 хв. Додайте сіль і перець, за бажанням – лимонний сік чи цедру.

Тушкуйте стрілки ще кілька хвилин. Коли вони стануть мʼякими – страва готова! Смажені стрілки часнику стануть чудовим доповнення до мʼяса, риби чи картоплі.

Мариновані часникові стрілки

Що знадобиться:

Стрілки часнику – 500 г.

Сіль – 1 ст. л.

Цукор – 1 ст. л.

Оцет 9% – 50 г.

Чорний перець горошком – 5 шт.

Лавровий лист – 1 шт.

Як замаринувати:

Помийте та наріжте стрілки на смужки завдовжки 5-10 см. В 0,5 л банку покладіть 1 лавровий лист, 5 горошин перцю, 1 ст. ложку солі, 1 ст. л. цукру, потім щільно вкладіть стрілки часнику.

Залийте банки окропом, прикрийте кришкою та залиште на 20 хв.

Після закінчення часу, злийте воду в каструлю та доведіть до кипіння. У банку налийте 50 мл оцту і знову залийте все киплячим розсолом.

Закатайте банку кришкою, вкрийте ковдрою та залиште до охолодження. Через кілька днів перенесіть банки з часниковими стрілками на балкон чи в погріб.