Министерство сельского хозяйства США одобрило производство и продажу мяса, выращенного в лаборатории из клеток животных. Добро получили две калифорнийские компании.

По словам экспертов, скорее всего, пройдут годы, прежде чем покупатели смогут покупать лабораторное мясо. Но это решение является важной вехой как для компаний, производящих мясо, так и для потребителей, которые ищут альтернативу забитым на промышленной ферме цыплятам.

Сторонники культивируемого мяса говорят, что этот продукт более полезен для окружающей среды, безопасности пищевых продуктов и благополучия животных.

Но скептики настороженно относятся к научным рискам и рискам для безопасности и говорят, что предполагаемые преимущества для окружающей среды не доказаны.

По словам специалистов, мясо, выращенное в лаборатории, начинается с клеток, взятых у животного. Затем эти клетки питаются водой, солью и питательными веществами, такими как аминокислоты, витамины и минералы.

Затем клетки размножаются в больших резервуарах — культиваторах или биореакторах. После сбора продукт представляет собой мясной фарш, из которого затем формируют котлеты, колбасу или филе.

После первоначального пробного запуска обе компании также планируют увеличить производство и перейти на другие виды мяса. Например, на говядину с ее более высоким содержанием жира и более сложным вкусом.

Аналитики уже предупредили, что культивированные мясные продукты будут дороже по сравнению с обычными сосисками — подобно тому, как возобновляемые источники энергии изначально были дороже, чем нефть и газ.