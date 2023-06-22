Міністерство сільського господарства США схвалило виробництво і продаж м’яса, вирощеного в лабораторії з клітин тварин. Добро отримали дві каліфорнійські компанії.

За словами експертів, найімовірніше, минуть роки, перш ніж покупці зможуть купувати лабораторне м’ясо. Але це рішення є важливою віхою як для компаній, що виробляють м’ясо, так і для споживачів, які шукають альтернативу забитим на промисловій фермі курчатам.

Прихильники культивованого м’яса кажуть, що цей продукт корисніший для довкілля, безпеки харчових продуктів і благополуччя тварин.

Але скептики насторожено ставляться до наукових ризиків і ризиків для безпеки і кажуть, що передбачувані переваги для навколишнього середовища не доведені.

За словами фахівців, м’ясо, вирощене в лабораторії, починається з клітин, взятих у тварини. Потім ці клітини живляться водою, сіллю і поживними речовинами, такими як амінокислоти, вітаміни і мінерали.

Потім клітини розмножуються у великих резервуарах – культиваторах або біореакторах. Після збору продукт являє собою м’ясний фарш, з якого потім формують котлети, ковбасу або філе.

Після початкового пробного запуску обидві компанії також планують збільшити виробництво і перейти на інші види м’яса. Наприклад, на яловичину з її вищим вмістом жиру і складнішим смаком.

Аналітики вже попередили, що культивовані м’ясні продукти будуть дорожчими, порівняно зі звичайними сосисками, – подібно до того, як поновлювані джерела енергії від самого початку були дорожчими, ніж нафта і газ.