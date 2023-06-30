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Еда

Не все бутерброды одинаково вредны: диетологи о том, как сделать закуску вкусной и полезной

30 июня 2023, 10:10
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
бутерброд
Источник: Pixabay

Эксперты популярного онлайн-ресурса доказательной медицины Береги себя рассказали, как сделать любимые многими украинцами бутерброды вкусными и полезными.

Пожалуй, самая главная составляющая бутерброда — это хлеб. Белые его сорта, содержащие много соли и заряжающие организм волной глюкозы (имеет высокий гликемический индекс), можно заменить на темный хлеб с отрубями.

— Лучший вариант — цельнозерновой хлеб без добавленных сахаров и из муки грубого помола. Он содержит больше клетчатки, витаминов, железа, магния и т.д., — объясняют специалисты.

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Компонент номер два в классическом бутерброде — колбаса, сосиски или другое процессированное мясо. Здесь ответ однозначный — глубоко обработанное мясо полезным не бывает. Такие продукты содержат много соли и химических компонентов, которые при переваривании приобретают канцерогенные свойства.

Чем заменить? Вместо бекона добавить печеное мясо птицы, хумус, печеночный паштет, тунец, сельдь, грибы и т.д.

И третий компонент классического бутерброда — сливочное масло. По мнению диетологов, если потреблять его в меру — в этом нет ничего плохого. Речь идет именно о качественном масле, а не маргарине или спреде.

Но слишком увлекаться маслом не стоит, так как оно содержит много насыщенных жиров. В качестве намазки можно использовать творог с зеленью, овощные или грибные паштеты.

Общее правило полезный бутербродов таково: цельнозерновой хлеб, больше овощей и зелени, меньше процессированных продуктов, резюмируют специалисты по здоровому питанию.

Источник: Береги себя

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