Експерти популярного онлайн-ресурсу доказової медицини Бережи себе розповіли, як зробити улюблені багатьма українцями бутерброди смачними та корисними.

Мабуть, найголовніша складова бутерброда – це хліб. Білі його сорти, що містять багато солі та заряджають організм хвилею глюкози (має високий глікемічний індекс), можна замінити на темний хліб із висівками.

– Найкращий варіант – цільнозерновий хліб без доданих цукрів і з борошна грубого помелу. Він містить більше клітковини, вітамінів, заліза, магнію тощо, – пояснюють фахівці.

Компонент номер два в класичному бутерброді – ковбаса, сосиски або інше процесоване м’ясо. Тут відповідь однозначна – глибоко оброблене м’ясо корисним не буває. Такі продукти містять багато солі та хімічних компонентів, які під час перетравлення набувають канцерогенних властивостей.

Чим замінити? Замість бекону додати печене м’ясо птиці, хумус, печінковий паштет, тунець, оселедець, гриби тощо.

І третій компонент класичного бутерброда – вершкове масло. На думку дієтологів, якщо споживати його в міру – у цьому немає нічого поганого. Йдеться саме про якісне масло, а не маргарин чи спред.

Але занадто захоплюватися маслом не варто, оскільки воно містить багато насичених жирів. Як намазку можна використовувати сир із зеленню, овочеві або грибні паштети.

Загальне правило корисних бутербродів таке: цільнозерновий хліб, більше овочів і зелені, менше процесованих продуктів, резюмують фахівці зі здорового харчування.

Джерело: Бережи себе