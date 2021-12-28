Крок-месье — французский горячий бутерброд. Он будет отличным вариантом завтрака.
Ведущая Фактов Инна Шевченко поделилась рецептом блюда.
Рецепт крок-месье
Ингредиенты
- Ветчина
- Сыр
- Мука
- Молоко
- Сливочное масло
- Тертый твердый сыр
- Тостовый хлеб
- Мускатный орех
- Дижонская горчица
- Соль
- Перец
Приготовление
- Приготовить соус бешамель. Для этого кастрюли с толстым дном растопить половину столовой ложки сливочного масла и добавить две трети ложки муки. Влить треть стакана молока и вымешивать. Высыпать немного твердого тертого сыра, добавить соль, мускатный орех, черный перец. Соус должен быть густым.
- Приготовить хлеб в тостере, смазать его дижонской горчицей.
- Положить кусок ветчины, творог, сверху прикрыть еще одним куском хлеба. Сверху его помазать готовым соусом.
- Запечь в течение 5 минут в духовке при температуре 205 градусов.
Полезными вариантами завтрака будут овсяный блин, яйца — пашот, бенедикт, вареные, а также бутерброды с рыбой и авокадо.