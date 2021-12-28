Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Cпецтемы Видео
Видео Еда

Начинаем утро с горячего! Как приготовить французский бутерброд крок-месье

28 декабря 2021, 12:18
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
Начинаем утро с горячего! Как приготовить французский бутерброд крок-месье
Источник: Pixabay

Крок-месье — французский горячий бутерброд. Он будет отличным вариантом завтрака.

Ведущая Фактов Инна Шевченко поделилась рецептом блюда.

Рецепт крок-месье

Ингредиенты

  • Ветчина
  • Сыр
  • Мука
  • Молоко
  • Сливочное масло
  • Тертый твердый сыр
  • Тостовый хлеб
  • Мускатный орех
  • Дижонская горчица
  • Соль
  • Перец
Читайте также:
Начинаем утро с горячего! Как приготовить французский бутерброд крок-месьеПолезные и низкокалорийные завтраки на скорую руку. Как приготовить

Приготовление

  1. Приготовить соус бешамель. Для этого кастрюли с толстым дном растопить половину столовой ложки сливочного масла и добавить две трети ложки муки. Влить треть стакана молока и вымешивать. Высыпать немного твердого тертого сыра, добавить соль, мускатный орех, черный перец. Соус должен быть густым.
  2. Приготовить хлеб в тостере, смазать его дижонской горчицей.
  3. Положить кусок ветчины, творог, сверху прикрыть еще одним куском хлеба. Сверху его помазать готовым соусом.
  4. Запечь в течение 5 минут в духовке при температуре 205 градусов.

Полезными вариантами завтрака будут овсяный блин, яйца — пашот, бенедикт, вареные, а также бутерброды с рыбой и авокадо.

Теги
Здоровое питание , Кулінарні рецепти , Рецепт , Сніданок
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка