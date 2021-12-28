28 декабря 2021, 12:18 Мила Грубник редактор раздела Здоровье

Крок-месье — французский горячий бутерброд. Он будет отличным вариантом завтрака. Ведущая Фактов Инна Шевченко поделилась рецептом блюда. Рецепт крок-месье Ингредиенты Ветчина

Сыр

Мука

Молоко

Сливочное масло

Тертый твердый сыр

Тостовый хлеб

Мускатный орех

Дижонская горчица

Соль

Перец Читайте также: Полезные и низкокалорийные завтраки на скорую руку. Как приготовить Приготовление Приготовить соус бешамель. Для этого кастрюли с толстым дном растопить половину столовой ложки сливочного масла и добавить две трети ложки муки. Влить треть стакана молока и вымешивать. Высыпать немного твердого тертого сыра, добавить соль, мускатный орех, черный перец. Соус должен быть густым. Приготовить хлеб в тостере, смазать его дижонской горчицей. Положить кусок ветчины, творог, сверху прикрыть еще одним куском хлеба. Сверху его помазать готовым соусом. Запечь в течение 5 минут в духовке при температуре 205 градусов. Полезными вариантами завтрака будут овсяный блин, яйца — пашот, бенедикт, вареные, а также бутерброды с рыбой и авокадо.

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