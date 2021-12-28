Крок-месьє – французький гарячий бутерброд. Він буде чудовим варіантом сніданку.
Ведуча Фактів Інна Шевченко поділилися рецептом страви.
Рецепт крок-месьє
Інгредієнти
- Шинка
- Сир
- Борошно
- Молоко
- Вершкове масло
- Тертий твердий сир
- Тостовий хліб
- Мускатний горіх
- Діжонська гірчиця
- Сіль
- Перець
Приготування
- Приготувати соус бешамель. Для цього каструлі з товстим дном розплавити половину столової ложки вершкового масла і додати дві третини ложки борошна. Влити третину склянки молока та постійно вимішувати. Висипати трішки твердого тертого сиру, додати сіль, мускатний горіх, чорний перець. Соус має бути густим.
- Приготувати хліб у тостері, змазати його діжонською гірчицею.
- Покласти шматок шинки, сир, зверху прикрити ще одним шматком хліба. Зверху його помазати готовим соусом.
- Запекти протягом 5 хвилин у духовці за температури 205 градусів.
Корисними варіантами сніданку будуть вівсяний млинець, яйця – пашот, бенедикт, варені, а також бутерброди з рибою та авокадо.