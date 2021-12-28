28 Грудня 2021, 12:18 Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я

Крок-месьє – французький гарячий бутерброд. Він буде чудовим варіантом сніданку. Ведуча Фактів Інна Шевченко поділилися рецептом страви. Рецепт крок-месьє Інгредієнти Шинка

Сир

Борошно

Молоко

Вершкове масло

Тертий твердий сир

Тостовий хліб

Мускатний горіх

Діжонська гірчиця

Сіль

Перець Читайте також: Корисні та низькокалорійні сніданки нашвидкуруч. Як приготувати Приготування Приготувати соус бешамель. Для цього каструлі з товстим дном розплавити половину столової ложки вершкового масла і додати дві третини ложки борошна. Влити третину склянки молока та постійно вимішувати. Висипати трішки твердого тертого сиру, додати сіль, мускатний горіх, чорний перець. Соус має бути густим. Приготувати хліб у тостері, змазати його діжонською гірчицею. Покласти шматок шинки, сир, зверху прикрити ще одним шматком хліба. Зверху його помазати готовим соусом. Запекти протягом 5 хвилин у духовці за температури 205 градусів. Корисними варіантами сніданку будуть вівсяний млинець, яйця – пашот, бенедикт, варені, а також бутерброди з рибою та авокадо.

Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.