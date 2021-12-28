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Починаємо ранок з гарячого! Як приготувати французький бутерброд крок-месьє

28 Грудня 2021, 12:18
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
Починаємо ранок з гарячого! Як приготувати французький бутерброд крок-месьє
Джерело: Pixabay

Крок-месьє – французький гарячий бутерброд. Він буде чудовим варіантом сніданку.

Ведуча Фактів Інна Шевченко поділилися рецептом страви.

Рецепт крок-месьє

Інгредієнти

  • Шинка
  • Сир
  • Борошно
  • Молоко
  • Вершкове масло
  • Тертий твердий сир
  • Тостовий хліб
  • Мускатний горіх
  • Діжонська гірчиця
  • Сіль
  • Перець
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Приготування

  1. Приготувати соус бешамель. Для цього каструлі з товстим дном розплавити половину столової ложки вершкового масла і додати дві третини ложки борошна. Влити третину склянки молока та постійно вимішувати. Висипати трішки твердого тертого сиру, додати сіль, мускатний горіх, чорний перець. Соус має бути густим.
  2. Приготувати хліб у тостері, змазати його діжонською гірчицею.
  3. Покласти шматок шинки, сир, зверху прикрити ще одним шматком хліба. Зверху його помазати готовим соусом.
  4. Запекти протягом 5 хвилин у духовці за температури 205 градусів.

Корисними варіантами сніданку будуть вівсяний млинець, яйця – пашот, бенедикт, варені, а також бутерброди з рибою та авокадо.

Теги
Здорове харчування , Кулінарні рецепти , Рецепт , Сніданок
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