В сезон вкусных и ароматных овощей перец пользуется особой популярностью. Его жарят, маринуют, запекают и фаршируют.
И так хочется, чтобы и зимой можно было полакомиться этим ярким непревзойденным по вкусу овощем.
А ведь можно! Перец жареный с чесноком может стать настоящим шедевром заготовок на зиму.
Повозиться, конечно, придется, но оно того стоит.
Вам понадобятся (из расчета на 1 л банку):
- Болгарский перец — 8 шт. (небольших)
- Острый перец — 1 стручок
- Чеснок — 2 зубчика
- Черный перец горошком — 4 горошины
- Соль — 1 ч. л.
- Сахар — 2 ст. л.
- Уксус — 2 ст. л.
- Растительное масло — приблизительно 100 мл.
А теперь пошагово, что со всем этим делать:
- Сначала чистим чеснок. Далее готовим стерилизованные банки и крышки к ним.
- В каждую банку кладем соль, сахар, почищенные зубчики чеснока и горошины перца.
- Стручки болгарского и острого перца моем и обсушиваем.
- На сковороду наливаем примерно 100 мл масла и сразу же выкладываем стручки целого перца.
- Выставляем средний огонь и обжариваем стручки перца, часто переворачивая, пока они не станут мягкими.
- Обжаренные стручки перца горячими закладываем в банки с чесноком, сахаром, солью и горошинами перца. Аккуратно утрамбовываем.
- Стерилизуем банки с перцем в течение 15 мин.
- Банки вынимаем, крышки снимаем и в каждую банку заливаем уксус.
- Герметично закрываем банки крышками и переворачиваем вверх донышком.
- Накрываем банки плотным полотенцем и даем заготовке остыть при комнатной температуре.
- Готовую заготовку переносим на хранение в темное прохладное место.
Перец жареный с чесноком на зиму готов.
Источник: Смачно
Фото: Сгенерировано ИИ