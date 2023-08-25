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Еда

Непревзойденный вкус и аромат: как приготовить жареный перец с чесноком на зиму

25 августа 2023, 18:27
Валентина Андрейко журналіст
перець смажений

В сезон вкусных и ароматных овощей перец пользуется особой популярностью. Его жарят, маринуют, запекают и фаршируют.

И так хочется, чтобы и зимой можно было полакомиться этим ярким непревзойденным по вкусу овощем.

А ведь можно! Перец жареный с чесноком может стать настоящим шедевром заготовок на зиму.

Повозиться, конечно, придется, но оно того стоит.

Вам понадобятся (из расчета на 1 л банку):

  • Болгарский перец — 8 шт. (небольших)
  • Острый перец — 1 стручок
  • Чеснок  — 2 зубчика
  • Черный перец горошком — 4 горошины
  • Соль  — 1 ч. л.
  • Сахар  — 2 ст. л.
  • Уксус  — 2 ст. л.
  • Растительное масло — приблизительно 100 мл.

А теперь пошагово, что со всем этим делать:

  1. Сначала чистим чеснок. Далее готовим стерилизованные банки и крышки к ним.
  2. В каждую банку кладем соль, сахар, почищенные зубчики чеснока и горошины перца.
  3. Стручки болгарского и острого перца моем и обсушиваем.
  4. На сковороду наливаем примерно 100 мл масла и сразу же выкладываем стручки целого перца.
  5. Выставляем средний огонь и обжариваем стручки перца, часто переворачивая, пока они не станут мягкими.
  6. Обжаренные стручки перца горячими закладываем в банки с чесноком, сахаром, солью и горошинами перца. Аккуратно утрамбовываем.
  7. Стерилизуем банки с перцем в течение 15 мин.
  8. Банки вынимаем, крышки снимаем и в каждую банку заливаем уксус.
  9. Герметично закрываем банки крышками и переворачиваем вверх донышком.
  10. Накрываем банки плотным полотенцем и даем заготовке остыть при комнатной температуре.
  11. Готовую заготовку переносим на хранение в темное прохладное место.

Перец жареный с чесноком на зиму готов.

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Источник: Смачно

Фото: Сгенерировано ИИ

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