В сезон вкусных и ароматных овощей перец пользуется особой популярностью. Его жарят, маринуют, запекают и фаршируют.

И так хочется, чтобы и зимой можно было полакомиться этим ярким непревзойденным по вкусу овощем.

А ведь можно! Перец жареный с чесноком может стать настоящим шедевром заготовок на зиму.

Повозиться, конечно, придется, но оно того стоит.

Вам понадобятся (из расчета на 1 л банку):

Болгарский перец — 8 шт. (небольших)

Острый перец — 1 стручок

Чеснок — 2 зубчика

Черный перец горошком — 4 горошины

Соль — 1 ч. л.

Сахар — 2 ст. л.

Уксус — 2 ст. л.

Растительное масло — приблизительно 100 мл.

А теперь пошагово, что со всем этим делать:

Сначала чистим чеснок. Далее готовим стерилизованные банки и крышки к ним. В каждую банку кладем соль, сахар, почищенные зубчики чеснока и горошины перца. Стручки болгарского и острого перца моем и обсушиваем. На сковороду наливаем примерно 100 мл масла и сразу же выкладываем стручки целого перца. Выставляем средний огонь и обжариваем стручки перца, часто переворачивая, пока они не станут мягкими. Обжаренные стручки перца горячими закладываем в банки с чесноком, сахаром, солью и горошинами перца. Аккуратно утрамбовываем. Стерилизуем банки с перцем в течение 15 мин. Банки вынимаем, крышки снимаем и в каждую банку заливаем уксус. Герметично закрываем банки крышками и переворачиваем вверх донышком. Накрываем банки плотным полотенцем и даем заготовке остыть при комнатной температуре. Готовую заготовку переносим на хранение в темное прохладное место.

Перец жареный с чесноком на зиму готов.

Источник: Смачно

Фото: Сгенерировано ИИ