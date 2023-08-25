Під час сезону смачних та ароматних овочів перець особливою популярний. Його смажать, маринують, запікають і фарширують.
І так хочеться, щоб і взимку можна було поласувати цим яскравим неперевершеним за смаком овочем.
А таки можна! Перець смажений з часником може стати справжнім шедевром заготовок на зиму.
Повозитися, звісно, доведеться, але воно того варте.
Вам знадобляться (з розрахунку на 1 л банку):
- Болгарський перець — 8 шт. (невеликих)
- Гострий перець — 1 стручок
- Часник — 2 зубчики
- Чорний перець горошком — 4 горошини
- Сіль — 1 ч. л.
- Цукор — 2 ст. л.
- Оцет — 2 ст. л.
- Олія — приблизно 100 мл
А тепер детально, що з усім цим робити:
- Спочатку чистимо часник. Далі готуємо стерилізовані банки та кришки до них.
- У кожну банку кладемо сіль, цукор, почищені зубчики часнику та горошини перцю.
- Стручки болгарського і гострого перцю миємо та обсушуємо.
- На пательню наливаємо приблизно 100 мл олії і відразу викладаємо стручки цілого перцю.
- Виставляємо середній вогонь та обсмажуємо стручки перцю, часто перевертаючи, доки вони не розм’якнуть.
- Обсмажені стручки перцю гарячими закладаємо у банки з часником, цукром, сіллю і горошинами чорного перцю. Акуратно утрамбовуємо.
- Стерилізуємо банки з перцем протягом 15 хв.
- Банки виймаємо, кришки знімаємо і в кожну банку заливаємо оцет.
- Герметично закриваємо банки кришками і перевертаємо догори денцем.
- Накриваємо банки щільним рушником і даємо заготовці охолонути за кімнатної температури.
- Готову заготовку переносимо на зберігання у темне прохолодне місце.
Перець смажений з часником на зиму готовий.
Джерело: Смачно
Фото: Згенеровано ШІ