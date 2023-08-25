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Їжа

Неперевершений смак і аромат: як приготувати смажений перець з часником на зиму

25 Серпня 2023, 18:27
Валентина Андрейко журналістка
перець смажений

Під час сезону смачних та ароматних овочів перець особливою популярний. Його смажать, маринують, запікають і фарширують.

І так хочеться, щоб і взимку можна було поласувати цим яскравим неперевершеним за смаком овочем.

А таки можна! Перець смажений з часником може стати справжнім шедевром заготовок на зиму.

Повозитися, звісно, доведеться, але воно того варте.

Вам знадобляться (з розрахунку на 1 л банку):

  • Болгарський перець — 8 шт. (невеликих)
  • Гострий перець — 1 стручок
  • Часник — 2 зубчики
  • Чорний перець горошком — 4  горошини
  • Сіль — 1 ч. л.
  • Цукор — 2 ст. л.
  • Оцет — 2 ст. л.
  • Олія — приблизно 100 мл

А тепер детально, що з усім цим робити:

  1. Спочатку чистимо часник. Далі готуємо стерилізовані банки та кришки до них.
  2. У кожну банку кладемо сіль, цукор, почищені зубчики часнику та горошини перцю.
  3. Стручки болгарського і гострого перцю миємо та обсушуємо.
  4. На пательню наливаємо приблизно 100 мл олії і відразу викладаємо стручки цілого перцю.
  5. Виставляємо середній вогонь та обсмажуємо стручки перцю, часто перевертаючи, доки вони не розм’якнуть.
  6. Обсмажені стручки перцю гарячими закладаємо у банки з часником, цукром, сіллю і горошинами чорного перцю. Акуратно утрамбовуємо.
  7. Стерилізуємо банки з перцем протягом 15 хв.
  8. Банки виймаємо, кришки знімаємо і в кожну банку заливаємо оцет.
  9. Герметично закриваємо банки кришками і перевертаємо догори денцем.
  10. Накриваємо банки щільним рушником і даємо заготовці охолонути за кімнатної температури.
  11. Готову заготовку переносимо на зберігання у темне прохолодне місце.

Перець смажений з часником на зиму готовий.

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Джерело: Смачно

Фото: Згенеровано ШІ

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