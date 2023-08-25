Під час сезону смачних та ароматних овочів перець особливою популярний. Його смажать, маринують, запікають і фарширують.

І так хочеться, щоб і взимку можна було поласувати цим яскравим неперевершеним за смаком овочем.

А таки можна! Перець смажений з часником може стати справжнім шедевром заготовок на зиму.

Повозитися, звісно, доведеться, але воно того варте.

Вам знадобляться (з розрахунку на 1 л банку):

Болгарський перець — 8 шт. (невеликих)

Гострий перець — 1 стручок

Часник — 2 зубчики

Чорний перець горошком — 4 горошини

Сіль — 1 ч. л.

Цукор — 2 ст. л.

Оцет — 2 ст. л.

Олія — приблизно 100 мл

А тепер детально, що з усім цим робити:

Спочатку чистимо часник. Далі готуємо стерилізовані банки та кришки до них. У кожну банку кладемо сіль, цукор, почищені зубчики часнику та горошини перцю. Стручки болгарського і гострого перцю миємо та обсушуємо. На пательню наливаємо приблизно 100 мл олії і відразу викладаємо стручки цілого перцю. Виставляємо середній вогонь та обсмажуємо стручки перцю, часто перевертаючи, доки вони не розм’якнуть. Обсмажені стручки перцю гарячими закладаємо у банки з часником, цукром, сіллю і горошинами чорного перцю. Акуратно утрамбовуємо. Стерилізуємо банки з перцем протягом 15 хв. Банки виймаємо, кришки знімаємо і в кожну банку заливаємо оцет. Герметично закриваємо банки кришками і перевертаємо догори денцем. Накриваємо банки щільним рушником і даємо заготовці охолонути за кімнатної температури. Готову заготовку переносимо на зберігання у темне прохолодне місце.

Перець смажений з часником на зиму готовий.

Джерело: Смачно

Фото: Згенеровано ШІ