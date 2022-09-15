Классический кекс на кефире — это простая и одновременно вкусная выпечка, которая подойдет для любого чаепития.

Кекс получается очень нежный и слегка влажный, кроме того, приготовить его можно как порционно, так и в большой форме.

Как приготовить кекс на кефире — смотрите далее в материале.

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Рецепт классического кекса на кефире

Ингредиенты:

кефир — 130 мл;

мука пшеничная — 230 г;

разрыхлитель — 10 г;

сахар — 150 г;

масло — 100 г;

соль — щепотка;

цедра лимона — по вкусу;

яйцо — 2 шт.

ванильный сахар — 1 ч. л;

изюм по вкусу.

Приготовление:

Яйца соедините с сахаром и тщательно взбейте. Добавьте ванильный сахар, соль и еще раз тщательно перемешайте. Масса должна быть однородной. На водяной бане растопите масло и дайте ему остыть. Теплое масло добавьте к яйцам. Все тщательно перемешайте. К массе добавьте кефир, изюм и цедру лимона. Все перемешайте. Муку следует просеять и смешать с разрыхлителем. Небольшими порциями всыпайте муку в яичную массу и замешивайте однородное тесто. Разогрейте духовку до 180 градусов и параллельно подготовьте формы для выпечки — их нужно смазать кусочком сливочного масла. Вы можете сделать много кексиков или один большой. Заливайте тесто по формам на ¾ объема. Засуньте их в духовку и выпекайте 25-35 мин до готовности. Чтобы проверить готовность кексов, возьмите зубочистку и глубоко воткните в выпечку. Если на зубочистку не прилипло тесто — кексы готовы.

Когда кексы приготовятся, их нужно достать из духовки и дать остыть.

Украшайте ароматную выпечку сахарной пудрой или смазывайте шоколадом и кушайте. Приятного аппетита!