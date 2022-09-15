Классический кекс на кефире — это простая и одновременно вкусная выпечка, которая подойдет для любого чаепития.
Кекс получается очень нежный и слегка влажный, кроме того, приготовить его можно как порционно, так и в большой форме.
Как приготовить кекс на кефире — смотрите далее в материале.
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Рецепт классического кекса на кефире
Ингредиенты:
- кефир — 130 мл;
- мука пшеничная — 230 г;
- разрыхлитель — 10 г;
- сахар — 150 г;
- масло — 100 г;
- соль — щепотка;
- цедра лимона — по вкусу;
- яйцо — 2 шт.
- ванильный сахар — 1 ч. л;
- изюм по вкусу.
Приготовление:
- Яйца соедините с сахаром и тщательно взбейте.
- Добавьте ванильный сахар, соль и еще раз тщательно перемешайте. Масса должна быть однородной.
- На водяной бане растопите масло и дайте ему остыть. Теплое масло добавьте к яйцам.
- Все тщательно перемешайте.
- К массе добавьте кефир, изюм и цедру лимона. Все перемешайте.
- Муку следует просеять и смешать с разрыхлителем.
- Небольшими порциями всыпайте муку в яичную массу и замешивайте однородное тесто.
- Разогрейте духовку до 180 градусов и параллельно подготовьте формы для выпечки — их нужно смазать кусочком сливочного масла. Вы можете сделать много кексиков или один большой.
- Заливайте тесто по формам на ¾ объема.
- Засуньте их в духовку и выпекайте 25-35 мин до готовности.
- Чтобы проверить готовность кексов, возьмите зубочистку и глубоко воткните в выпечку. Если на зубочистку не прилипло тесто — кексы готовы.
Когда кексы приготовятся, их нужно достать из духовки и дать остыть.
Украшайте ароматную выпечку сахарной пудрой или смазывайте шоколадом и кушайте. Приятного аппетита!