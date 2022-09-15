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Еда

Нежный кекс на кефире: как приготовить ароматную выпечку

15 сентября 2022, 18:12
Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Нежный кекс на кефире: как приготовить ароматную выпечку

Классический кекс на кефире — это простая и одновременно вкусная выпечка, которая подойдет для любого чаепития.

Кекс получается очень нежный и слегка влажный, кроме того, приготовить его можно как порционно, так и в большой форме.

Как приготовить кекс на кефире — смотрите далее в материале.

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Рецепт классического кекса на кефире

Ингредиенты: 

  • кефир — 130 мл;
  • мука пшеничная — 230 г;
  • разрыхлитель — 10 г;
  • сахар — 150 г;
  • масло — 100 г;
  • соль — щепотка;
  • цедра лимона — по вкусу;
  • яйцо — 2 шт.
  • ванильный сахар — 1 ч. л;
  • изюм по вкусу.

Фото: Depositphotos

Приготовление: 

  1. Яйца соедините с сахаром и тщательно взбейте.
  2. Добавьте ванильный сахар, соль и еще раз тщательно перемешайте. Масса должна быть однородной.
  3. На водяной бане растопите масло и дайте ему остыть. Теплое масло добавьте к яйцам.
  4. Все тщательно перемешайте.
  5. К массе добавьте кефир, изюм и цедру лимона. Все перемешайте.
  6. Муку следует просеять и смешать с разрыхлителем.
  7. Небольшими порциями всыпайте муку в яичную массу и замешивайте однородное тесто.
  8. Разогрейте духовку до 180 градусов и параллельно подготовьте формы для выпечки — их нужно смазать кусочком сливочного масла. Вы можете сделать много кексиков или один большой.
  9. Заливайте тесто по формам на ¾ объема.
  10. Засуньте их в духовку и выпекайте 25-35 мин до готовности.
  11. Чтобы проверить готовность кексов, возьмите зубочистку и глубоко воткните в выпечку. Если на зубочистку не прилипло тесто — кексы готовы.

Когда кексы приготовятся, их нужно достать из духовки и дать остыть.

Украшайте ароматную выпечку сахарной пудрой или смазывайте шоколадом и кушайте. Приятного аппетита!

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