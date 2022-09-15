Класичний кекс на кефірі – це проста та водночас смачна випічка, яка підійде для будь-якого чаювання.

Кекс виходить дуже ніжний та злегка вологий, крім того, приготувати його можна як порційно, так і у великій формі.

Як приготувати кекс на кефірі – дивіться далі у матеріалі.

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Рецепт класичного кексу на кефірі

Інгредієнти:

кефір – 130 мл;

борошно пшеничне – 230 г;

розпушувач – 10 г;

цукор – 150 г;

масло – 100 г;

сіль – дрібка;

цедра лимону – за смаком;

яйце – 2 шт.

ванільний цукор – 1 ч. л;

родзинки за смаком.

Приготування:

Яйця з’єднайте з цукром та ретельно збийте. Додайте ванільний цукор, сіль і ще раз ретельно перемішайте. Маса повинна бути однорідною. На водяній бані розтопіть масло та дайте йому охолону. Тепле масло додайте до яєць. Далі додайте кефір, родзинки та цедру лимона. Усе ретельно перемішайте. Борошно варто просіяти та змішати з розпушувачем. Невеликими порціями всипайте борошно до яєчної маси та замішуйте однорідне тісто. Розігрійте духовку до 180 градусів та паралельно підготуйте форми для випікання – їх потрібно змастити шматочком вершкового масла. Ви можете зробити багато кексиків, або один великий. Заливайте тісто по формам на ¾ об’єму. Засуньте їх у духовку та випікайте 25-35 хв до готовності. Аби перевірити готовність кексів, візьміть зубочистку та глибоко встроміть у випічку. Якщо на зубочистку не прилипло тісто – кекси готові.

Коли кекси приготуються, їх потрібно дістати з духовки та дати охолонути.

Прикрашайте ароматну випічкою цукровою пудрою або змащуйте шоколадом та споживайте. Смачного!