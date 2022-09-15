Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Їжа

Ніжний кекс на кефірі: як приготувати ароматну випічку

15 Вересня 2022, 18:12
Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Ніжний кекс на кефірі: як приготувати ароматну випічку

Класичний кекс на кефірі – це проста та водночас смачна випічка, яка підійде для будь-якого чаювання.

Кекс виходить дуже ніжний та злегка вологий, крім того, приготувати його можна як порційно, так і у великій формі.

Як приготувати кекс на кефірі – дивіться далі у матеріалі.

Зараз дивляться

Рецепт класичного кексу на кефірі

Інгредієнти: 

  • кефір – 130 мл;
  • борошно пшеничне – 230 г;
  • розпушувач – 10 г;
  • цукор – 150 г;
  • масло – 100 г;
  • сіль – дрібка;
  • цедра лимону – за смаком;
  • яйце – 2 шт.
  • ванільний цукор – 1 ч. л;
  • родзинки за смаком.

Фото: Depositphotos

Приготування: 

  1. Яйця з’єднайте з цукром та ретельно збийте.
  2. Додайте ванільний цукор, сіль і ще раз ретельно перемішайте. Маса повинна бути однорідною.
  3. На водяній бані розтопіть масло та дайте йому охолону. Тепле масло додайте до яєць.
  4. Далі додайте кефір, родзинки та цедру лимона.
  5. Усе ретельно перемішайте.
  6. Борошно варто просіяти та змішати з розпушувачем.
  7. Невеликими порціями всипайте борошно до яєчної маси та замішуйте однорідне тісто.
  8. Розігрійте духовку до 180 градусів та паралельно підготуйте форми для випікання – їх потрібно змастити шматочком вершкового масла. Ви можете зробити багато кексиків, або один великий.
  9. Заливайте тісто по формам на ¾ об’єму.
  10. Засуньте їх у духовку та випікайте 25-35 хв до готовності.
  11. Аби перевірити готовність кексів, візьміть зубочистку та глибоко встроміть у випічку. Якщо на зубочистку не прилипло тісто – кекси готові.

Коли кекси приготуються, їх потрібно дістати з духовки та дати охолонути.

Прикрашайте ароматну випічкою цукровою пудрою або змащуйте шоколадом та споживайте. Смачного!

Читайте також:
шарлоткаПросто і смачно: рецепт приготування шарлотки з яблуками

Теги
Кулінарні рецепти Рецепт
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь