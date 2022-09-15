Класичний кекс на кефірі – це проста та водночас смачна випічка, яка підійде для будь-якого чаювання.
Кекс виходить дуже ніжний та злегка вологий, крім того, приготувати його можна як порційно, так і у великій формі.
Як приготувати кекс на кефірі – дивіться далі у матеріалі.
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Рецепт класичного кексу на кефірі
Інгредієнти:
- кефір – 130 мл;
- борошно пшеничне – 230 г;
- розпушувач – 10 г;
- цукор – 150 г;
- масло – 100 г;
- сіль – дрібка;
- цедра лимону – за смаком;
- яйце – 2 шт.
- ванільний цукор – 1 ч. л;
- родзинки за смаком.
Приготування:
- Яйця з’єднайте з цукром та ретельно збийте.
- Додайте ванільний цукор, сіль і ще раз ретельно перемішайте. Маса повинна бути однорідною.
- На водяній бані розтопіть масло та дайте йому охолону. Тепле масло додайте до яєць.
- Далі додайте кефір, родзинки та цедру лимона.
- Усе ретельно перемішайте.
- Борошно варто просіяти та змішати з розпушувачем.
- Невеликими порціями всипайте борошно до яєчної маси та замішуйте однорідне тісто.
- Розігрійте духовку до 180 градусів та паралельно підготуйте форми для випікання – їх потрібно змастити шматочком вершкового масла. Ви можете зробити багато кексиків, або один великий.
- Заливайте тісто по формам на ¾ об’єму.
- Засуньте їх у духовку та випікайте 25-35 хв до готовності.
- Аби перевірити готовність кексів, візьміть зубочистку та глибоко встроміть у випічку. Якщо на зубочистку не прилипло тісто – кекси готові.
Коли кекси приготуються, їх потрібно дістати з духовки та дати охолонути.
Прикрашайте ароматну випічкою цукровою пудрою або змащуйте шоколадом та споживайте. Смачного!
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