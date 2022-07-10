Летом на нежную кожу лица влияют солнце и сухой воздух, так что ему в это время требуется увлажнение. Поэтому для лица в это время хорошо подойдут огуречные маски, которые можно делать в домашних условиях, советует врач-терапевт Марина Ерина.

В летние месяцы нужно отдавать предпочтение мягким очищающим и увлажняющим маскам. Тем более, что в это время года доступно такое количество различных продуктов, из которых можно производить отличные домашние средства по уходу за кожей.

Огурец для лица

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Огурец, как понятно, на 90% состоит из воды, в которой растворены микроэлементы и витамины. Итак, огурец – лучшее средство для увлажнения кожи лица.

Огуречный сок тонизирует кожу, помогает сберечь эластичность, снимает воспаление, нормализует обменные процессы, а также мягко отбеливает. Подходит для всех типов.

Маски из огурца

Самый простой способ использования маски – очищенную кожуру огурца наложить на лицо. Это можно сделать при приготовлении салата. Держать кожуру огурца нужно 10-15 минут. Маска придает свежесть, разглаживает морщинки.

Можно натереть огурец на терке и наложить массу на 15 минут.

Чтобы осветлить кожу, сделайте огуречную маску с медом. Натрите огурец, смешайте с медом (лимонным или смородиновым соком), нанесите на кожу.

Увлажняющий эффект также имеет маска из огурца и сметаны.

Уменьшить жирность кожи и подсушить поможет маска из огурца со взбитым яичным белком.

Лосьон из огурца

От прыщей и мелких гнойничков поможет избавиться от огуречный лосьон. Сделать его просто.

Рецепт лосьона. Натереть на терке огурец, наполнить им стакан наполовину, залить половиной стакана водки и поставить в черное место на 15 дней. Затем массу процедить и разбавить водой 1:1.

Лосьоном протирают проблемную кожу дважды в день. Внимание не нужно злоупотреблять использованием лосьона, потому что он может пересушить кожу.

Внимание!

— Огурец – гипоаллергенный овощ, но если будете добавлять к нему мед, лимон, любые фрукты или ягоды, перед тем, как нанести средство на лицо, обязательно протестируйте его на небольшом участке кожи и посмотрите, не появилось ли на в нем раздражение, покраснение, не возник зуд, — советует терапевт.

Ибо даже, если у вас нет аллергии на саму ягоду, то нежная кожа лица может отреагировать на нее воспалением.