Летом на нежную кожу лица влияют солнце и сухой воздух, так что ему в это время требуется увлажнение. Поэтому для лица в это время хорошо подойдут огуречные маски, которые можно делать в домашних условиях, советует врач-терапевт Марина Ерина.
В летние месяцы нужно отдавать предпочтение мягким очищающим и увлажняющим маскам. Тем более, что в это время года доступно такое количество различных продуктов, из которых можно производить отличные домашние средства по уходу за кожей.
Огурец для лица
Огурец, как понятно, на 90% состоит из воды, в которой растворены микроэлементы и витамины. Итак, огурец – лучшее средство для увлажнения кожи лица.
Огуречный сок тонизирует кожу, помогает сберечь эластичность, снимает воспаление, нормализует обменные процессы, а также мягко отбеливает. Подходит для всех типов.
Маски из огурца
Самый простой способ использования маски – очищенную кожуру огурца наложить на лицо. Это можно сделать при приготовлении салата. Держать кожуру огурца нужно 10-15 минут. Маска придает свежесть, разглаживает морщинки.
Можно натереть огурец на терке и наложить массу на 15 минут.
Чтобы осветлить кожу, сделайте огуречную маску с медом. Натрите огурец, смешайте с медом (лимонным или смородиновым соком), нанесите на кожу.
Увлажняющий эффект также имеет маска из огурца и сметаны.
Уменьшить жирность кожи и подсушить поможет маска из огурца со взбитым яичным белком.
Лосьон из огурца
От прыщей и мелких гнойничков поможет избавиться от огуречный лосьон. Сделать его просто.
Рецепт лосьона. Натереть на терке огурец, наполнить им стакан наполовину, залить половиной стакана водки и поставить в черное место на 15 дней. Затем массу процедить и разбавить водой 1:1.
Лосьоном протирают проблемную кожу дважды в день. Внимание не нужно злоупотреблять использованием лосьона, потому что он может пересушить кожу.
Внимание!
— Огурец – гипоаллергенный овощ, но если будете добавлять к нему мед, лимон, любые фрукты или ягоды, перед тем, как нанести средство на лицо, обязательно протестируйте его на небольшом участке кожи и посмотрите, не появилось ли на в нем раздражение, покраснение, не возник зуд, — советует терапевт.
Ибо даже, если у вас нет аллергии на саму ягоду, то нежная кожа лица может отреагировать на нее воспалением.