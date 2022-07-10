Влітку у на ніжну шкіру обличчя впливають сонце та сухе повітря, отже їй у цей час потрібне зволоження. Тому для обличчя в цей час добре підійдуть огіркові маски, які можна робити в домашніх умовах, радить лікарка-терапевтка Марина Єріна.

У літні місяці потрібно віддавати перевагу м’яким очищаючим і зволожуючим маскам. Тим більше, що в цей час року доступно така кількість різних продуктів, з яких можна робити відмінні домашні засоби для догляду за шкірою.

Огірок для обличчя

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Огірок, як відомо, на 90% складається з води, в якій розчинені мікроелементи та вітаміни. Отже, огірок – найкращий засіб для зволоження шкіри обличчя.

Огірковий сік тонізує шкіру, допомагає зберегти еластичність, знімає запалення, нормалізує обмінні процеси, а також м’яко відбілює. Підходить для всіх типів.

Маски з огірка

Найпростіший спосіб використання маски – очищену шкірку огірка накласти на обличчя. Це можна зробити під час приготування салату. Тримати шкірку огірка потрібно 10-15 хвилин. Маска надає свіжості, розгладжує зморшки.

Можна натерти огірок на тертці та накласти масу на обличчя на 15 хвилин.

Щоб освітлити шкіру, зробіть огіркову маску з медом. Натріть огірок, змішайте з медом (лимонним або смородиновим соком) нанесіть на шкіру.

Зволожуючий ефект також має маска з огірка та сметани.

Зменшити жірність шкіри та підсушити допоможе маска з огірка зі збитим яєчним білком.

Лосьйон з огірка

Від прищів та дрібних гнійничків допоможе позбавитися огірковий лосьйон. Зробити його просто.

Рецепт лосьйону. Натерти на тертці огірок, заповнити ним склянку наполовину, залити половиною склянки горілки і поставити в темне місце на 15 днів. Потім масу процідити і розбавити водою 1:1.

Лосьйоном протирають проблемну шкіру двічі на день. Увага, не потрібно зловживати використанням лосьйону, тому що він може пересушити шкіру.

Увага!

– Огірок – гіпоалергенний овоч, але якщо будете додавати до нього мед, лимон, будь-які фрукти чи ягоди, перед тим, як нанести засіб на обличчя, обов’язково протестуйте його на невеликій ділянці шкіри і подивіться, чи не з’явилося на ньому подразнення, почервоніння, чине виник свербіж, – радить терапевтка.

Бо навіть, якщо у вас немає алергії на ягоди, то ніжна шкіра обличчя може відреагувати на неї запаленням.