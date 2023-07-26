Приседания у стены и упражнение “планка” особенно эффективно снижают высокое артериальное давление в состоянии покоя, утверждают британские ученые.

Конечно, речь не идет о больных гипертонией, которым не стоит экспериментировать.

Джейми О’Дрискол из Университета Крайст Черч в Кентербери — один из авторов исследования, опубликованного в Британском журнале спортивной медицины British Journal of Sports Medicine, объясняет, что такие статические упражнения дают организму совсем другую нагрузку, чем ходьба, бег или езда на велосипеде.

— Они увеличивают напряжение в мышцах, если выполнять их в течение двух минут, а затем вызывают резкий приток крови, когда вы расслабляетесь, — говорит ученый.

“Планка” напоминает отжимания: локти размещены ровно под плечами, ноги прямые. Это упражнение укрепляет мышцы живота.

Приседания у стены: стать спиной к стене, поставив ноги на расстоянии 60 см от нее, и медленно опускать тело вдоль стены, пока бедра не станут параллельными полу.

Помните о правильном дыхании.

Высокое артериальное давление создает нагрузку на кровеносные сосуды, сердце и другие органы, увеличивая риск развития таких заболеваний, как инфаркты и инсульты.

Поэтому людям после 40 лет рекомендуют проверять давление каждые пять лет.

В Британии врачи советуют взрослым людям тратить не менее 150 минут в неделю на упражнения умеренной интенсивности или 75 — на энергичные упражнения, и дважды в неделю заниматься упражнениями на укрепление мышц.

Доктор О’Дрисколл считает, что к этому списку нужно добавить двухминутное приседание у стены трижды в неделю или двухминутную “планку” — четыре раза.

Результаты можно проверить самому.

Фото: сгенерировано ИИ