Приседания у стены и упражнение “планка” особенно эффективно снижают высокое артериальное давление в состоянии покоя, утверждают британские ученые.
Конечно, речь не идет о больных гипертонией, которым не стоит экспериментировать.
Джейми О’Дрискол из Университета Крайст Черч в Кентербери — один из авторов исследования, опубликованного в Британском журнале спортивной медицины British Journal of Sports Medicine, объясняет, что такие статические упражнения дают организму совсем другую нагрузку, чем ходьба, бег или езда на велосипеде.
— Они увеличивают напряжение в мышцах, если выполнять их в течение двух минут, а затем вызывают резкий приток крови, когда вы расслабляетесь, — говорит ученый.
“Планка” напоминает отжимания: локти размещены ровно под плечами, ноги прямые. Это упражнение укрепляет мышцы живота.
Приседания у стены: стать спиной к стене, поставив ноги на расстоянии 60 см от нее, и медленно опускать тело вдоль стены, пока бедра не станут параллельными полу.
Помните о правильном дыхании.
Высокое артериальное давление создает нагрузку на кровеносные сосуды, сердце и другие органы, увеличивая риск развития таких заболеваний, как инфаркты и инсульты.
Поэтому людям после 40 лет рекомендуют проверять давление каждые пять лет.
В Британии врачи советуют взрослым людям тратить не менее 150 минут в неделю на упражнения умеренной интенсивности или 75 — на энергичные упражнения, и дважды в неделю заниматься упражнениями на укрепление мышц.
Доктор О’Дрисколл считает, что к этому списку нужно добавить двухминутное приседание у стены трижды в неделю или двухминутную “планку” — четыре раза.
Результаты можно проверить самому.
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