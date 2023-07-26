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Підскочив тиск – станьте в “планку”, або поприсідайте біля стіни: лікарі про користь статичних вправ

26 Липня 2023, 18:56
Валентина Андрейко журналістка
жінка

Присідання біля стіни та вправа “планка” особливо ефективно знижують високий артеріальний тиск у стані спокою, стверджують британські вчені.

Звісно, мова не йде про хворих на гіпертонію, яким не варто експериментувати.

Джеймі О’Дріскол з Університету Крайст Черч в Кентербері – один з авторів дослідження, опублікуваного у Британському журналі спортивної медицини British Journal of Sports Medicine, пояснює, що такі статичні вправи дають організму зовсім інше навантаження, ніж ходьба, біг чи їзда на велосипеді.

– Вони збільшують напругу в м’язах, якщо виконувати їх протягом двох хвилин, а потім викликають різкий приплив крові, коли ви розслабляєтесь, – каже науковець.

“Планка” нагадує віджимання: лікті розміщені рівно під плечима, ноги прямі. Ця вправа зміцнює м’язи живота.

планка

Присідання біля стіни: стати спиною до стіни, поставивши ноги на відстані 60 см від неї, і повільно опускати тіло вздовж стіни, поки стегна не стануть паралельними підлозі.

Пам’ятайте про правильне дихання.

Високий артеріальний тиск створює навантаження на кровоносні судини, серце та інші органи, збільшуючи ризик розвитку таких захворювань, як інфаркти та інсульти.

присідання

Тому людям після 40 років рекомендують перевіряти тиск кожні п’ять років.

У Британії лікарі радять дорослим людям витрачати щонайменше 150 хвилин на тиждень на вправи помірної інтенсивності або 75 — на енергійні вправи, і двічі на тиждень займатися вправами на зміцнення м’язів.

Доктор О’Дрісколл вважає, що до цього списку потрібно додати двохвилинне присідання біля стіни тричі на тиждень або двохвилинну “планку” — чотири рази.

Результати можна перевірити самому.

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Фото: згенеровано ШІ

Джерело
BBC Україна
Теги
Дослідження Серце Фізкультура
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