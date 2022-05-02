Уже на этой неделе дети смогут позаниматься спортом вместе со звездами Нового канала – ведущей проекта Аферисты в сетях Еленой-Кристиной Лебедь и актером Improv Live Show Владимиром Шумко.

Взрослые также могут вместе с детьми не только научиться новым упражнениям от учителей физкультуры, но и поднять себе настроение.

Известно ведь, что физкультура помогает заботиться не только о физическом здоровье, но и о ментальном. Она важна как для взрослых, так и детей. Ведь именно благодаря активному образу жизни мы чувствуем себя лучше.

Чтобы уроки проходили веселее, движение Александра Педана Джуниор, Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) при поддержке Министерства образования и науки Украины организовали серию звездных онлайн-уроков физкультуры.

Елена-Кристина Лебедь станет участницей онлайн-урока физкультуры во вторник, 3 мая, в 11.00 – это будет занятие для учащихся старшей школы. А позаниматься вместе с Владимиром Шумко ученикам начальной школы можно будет в четверг, 5 мая, в 10.00.