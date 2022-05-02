Вже цього тижня діти зможуть позайматися спортом разом із зірками Нового каналу – ведучою проекту Аферисти в мережах Оленою-Христиною Лебідь і актором Improv Live Show Володимиром Шумко.

Дорослі також можуть разом з дітьми не тільки навчитися новим вправам від вчителів фізкультури, а й підняти собі настрій.

Адже відомо, що фізкультура допомагає піклуватися не тільки про фізичне здоров’я, а й про ментальне. Вона важлива як для дорослих, так і дітей. Адже саме завдяки активному способу життя ми відчуваємо себе краще.

Щоб уроки проходили веселіше, рух Олександра Педана Джуніор, Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) за підтримки Міністерства освіти і науки України організували серію зіркових онлайн-уроків фізкультури.

Олена-Христина Лебідь стане учасницею онлайн-уроку фізкультури у вівторок, 3 травня, об 11.00 – це буде заняття для учнів старшої школи. А позайматися разом з Володимиром Шумком учням початкової школи можна буде в четвер, 5 травня, о 10.00.

Давайте допоможемо дітям перемогти страхи, психологічні затискачі і трохи відволіктися від дійсності! Приєднатися до уроків можна за посиланнями: Новий канал і Junior.