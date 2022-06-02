С приходом лета стартует сезон клубники. Кроме того, чтобы лакомиться свежей душистой ягодой, можно из нее готовить разные блюда. Особенно нежный вкус имеет клубника в выпечке и тортиках.
Предлагаем убедиться в этом лично, приготовив вкусный уголок по рецепту шефа и эксперта реалити Нового канала На ножах Алекса Якутова.
Для коржа:
- 4 яйца
- 125 г сахара
- 4,5 ст. л. пшеничной муки
- 1,5 ст. л. крахмала
- 1 ч. л. разрыхлителя
- 1 ст. л. сока лимона или уксуса
- 2 ст. л. темного какао-порошка
- 10 г ванильного сахара
Для крема:
- 400 мл клубничного пюре
- цедра одного лимона
- 1 ч. л. сока лимона
- 3 ст. л. сахара
- 270 г сливочного масла
- 60 г крахмала
- 50 г черного шоколада
Приготовление лепешки
1. В трех яйцах отделить белки от желтков. Белки взбить до мягких пиков.
2. Медленно, взбивая, всыпать в них 80 г сахара и ванильный сахар.
3. С помощью кулинарной лопатки вмешать в белковую массу 1,5 ст. л. муки, крахмал и 0,5 ч. л. разрыхлителя.
4. В заключение влить лимонный сок или уксус. Еще раз перемешать.
5. Форму размером 20×25 см выстелить пергаментом или смазать сливочным маслом и присыпать мукой.
6. Выложить тесто. Сначала разровнять, а затем ложкой густо надергать его вверх (чтобы на поверхности образовались белковые пики). Сверху присыпать какао порошком.
7. Три желтка и одно яйцо взбить с остальным сахаром. При помощи кулинарной лопатки вмешать в эту массу 3 ст. л. муки и 0,5 ч. л. разрыхлителя.
8. Желтковое тесто вылить на белковый слой, усыпанный какао-порошком.
9. Выпекать в духовке, предварительно разогретой до 170 °C, примерно 30-40 минут. Выстудить лепешку в форме.
Приготовление крема
1. Клубничное пюре перетереть через сито.
2. Смешать половину пюре, цедру и лимонный сок. На небольшом огне довести до кипения.
3. В остальном пюре растворить крахмал и сахар. Понемногу взбивая, влить в кипящее пюре.
4. Довести до кипения, взбивая. Снять с огня и выстудить до комнатной температуры.
5. Масло комнатной температуры взбить в рыхлую массу. В нее, постоянно взбивая, порциями влить клубничную смесь.
Собирание пирога
1. Вызревший корж сбрызнуть вином (примерно 50 мл) и смазать кремом.
2. Сверху посыпать натертым на средней терке черным шоколадом. Поставить в холодильник на 2-3 часа.
Приятного тебе аппетита!