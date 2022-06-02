З початком літа стартує сезон полуниці. Крім того, щоб ласувати свіжою запашною ягодою, можна з неї готувати різні страви. Особливо ніжно смакує полуниця у випічці та тортиках.

Пропонуємо упевнитись в цьому особисто, приготувавши смачний пляцок за рецептом шефа та експерта реаліті Нового каналу На ножах Алекса Якутова.

Для коржа вам знадобляться:

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4 яйця

125 г цукру

4,5 ст. л. пшеничного борошна

1,5 ст. л. крохмалю

1 ч. л. розпушувача

1 ст. л. соку лимона або оцту

2 ст. л. темного какао-порошку

10 г ванільного цукру

Для крему вам знадобляться:

400 мл полуничного пюре

цедра одного лимона

1 ч. л. соку лимона

3 ст. л. цукру

270 г вершкового масла

60 г крохмалю

50 г чорного шоколаду

Приготування коржа

У трьох яєць відділити білки від жовтків. Білки збити до м’яких піків. Повільно, постійно збиваючи, всипати в них 80 г цукру та ванільний цукор. За допомогою кулінарної лопатки вмішати в білкову масу 1,5 ст. л. борошна, крохмаль та 0,5 ч. л. розпушувача. Насамкінець влити лимонний сік або оцет. Ще раз перемішати. Форму розміром 20×25 см вистелити пергаментом або змастити вершковим маслом і присипати борошном. Викласти тісто. Спочатку розрівняти, а потім ложкою густо насмикати його вгору (щоб на поверхні утворились білкові піки). Зверху присипати какао-порошком. Три жовтки і одне яйце збити з рештою цукру. За допомогою кулінарної лопатки вмішати в цю масу 3 ст. л. борошна і 0,5 ч. л. розпушувача. Жовткове тісто вилити на білковий шар, присипаний какао-порошком. Випікати в духовці, попередньо розігрітій до 170 °C, приблизно 30-40 хвилин. Вистудити корж у формі.

Приготування крему

Полуничне пюре перетерти через сито. Змішати половину пюре, цедру та лимонний сік. На невеликому вогні довести до кипіння. У решті пюре розчинити крохмаль і цукор. Потроху збиваючи, влити в кипляче пюре. Довести до кипіння, збиваючи. Зняти з вогню й вистудити до кімнатної температури. Масло кімнатної температури збити на пухку масу. У неї, постійно збиваючи, порціями влити полуничну суміш.

Складання пляцку

Вистиглий корж збризнути вином (приблизно 50 мл) і змастити кремом. Зверху притрусити натертим на середній тертці чорним шоколадом. Поставити в холодильник на 2—3 години.

Смачного!