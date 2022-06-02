З початком літа стартує сезон полуниці. Крім того, щоб ласувати свіжою запашною ягодою, можна з неї готувати різні страви. Особливо ніжно смакує полуниця у випічці та тортиках.
Пропонуємо упевнитись в цьому особисто, приготувавши смачний пляцок за рецептом шефа та експерта реаліті Нового каналу На ножах Алекса Якутова.
Для коржа вам знадобляться:
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- 4 яйця
- 125 г цукру
- 4,5 ст. л. пшеничного борошна
- 1,5 ст. л. крохмалю
- 1 ч. л. розпушувача
- 1 ст. л. соку лимона або оцту
- 2 ст. л. темного какао-порошку
- 10 г ванільного цукру
Для крему вам знадобляться:
- 400 мл полуничного пюре
- цедра одного лимона
- 1 ч. л. соку лимона
- 3 ст. л. цукру
- 270 г вершкового масла
- 60 г крохмалю
- 50 г чорного шоколаду
Приготування коржа
- У трьох яєць відділити білки від жовтків. Білки збити до м’яких піків.
- Повільно, постійно збиваючи, всипати в них 80 г цукру та ванільний цукор.
- За допомогою кулінарної лопатки вмішати в білкову масу 1,5 ст. л. борошна, крохмаль та 0,5 ч. л. розпушувача.
- Насамкінець влити лимонний сік або оцет. Ще раз перемішати.
- Форму розміром 20×25 см вистелити пергаментом або змастити вершковим маслом і присипати борошном.
- Викласти тісто. Спочатку розрівняти, а потім ложкою густо насмикати його вгору (щоб на поверхні утворились білкові піки). Зверху присипати какао-порошком.
- Три жовтки і одне яйце збити з рештою цукру. За допомогою кулінарної лопатки вмішати в цю масу 3 ст. л. борошна і 0,5 ч. л. розпушувача.
- Жовткове тісто вилити на білковий шар, присипаний какао-порошком.
- Випікати в духовці, попередньо розігрітій до 170 °C, приблизно 30-40 хвилин. Вистудити корж у формі.
Приготування крему
- Полуничне пюре перетерти через сито.
- Змішати половину пюре, цедру та лимонний сік. На невеликому вогні довести до кипіння.
- У решті пюре розчинити крохмаль і цукор. Потроху збиваючи, влити в кипляче пюре.
- Довести до кипіння, збиваючи. Зняти з вогню й вистудити до кімнатної температури.
- Масло кімнатної температури збити на пухку масу. У неї, постійно збиваючи, порціями влити полуничну суміш.
Складання пляцку
- Вистиглий корж збризнути вином (приблизно 50 мл) і змастити кремом.
- Зверху притрусити натертим на середній тертці чорним шоколадом. Поставити в холодильник на 2—3 години.
Смачного!