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Їжа

Полуничний пляцок від Алекса Якутова

2 Червня 2022, 19:26
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
полуничний пляцок
Джерело: Depositphotos

З початком літа стартує сезон полуниці. Крім того, щоб ласувати свіжою запашною ягодою, можна з неї готувати різні страви. Особливо ніжно смакує полуниця у випічці та тортиках.

Пропонуємо упевнитись в цьому особисто, приготувавши смачний пляцок за рецептом шефа та експерта реаліті Нового каналу На ножах Алекса Якутова.

Для коржа вам знадобляться:

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  • 4 яйця
  • 125 г цукру
  • 4,5 ст. л. пшеничного борошна
  • 1,5 ст. л. крохмалю
  • 1 ч. л. розпушувача
  • 1 ст. л. соку лимона або оцту
  • 2 ст. л. темного какао-порошку
  • 10 г ванільного цукру

Для крему вам знадобляться:

  • 400 мл полуничного пюре
  • цедра одного лимона
  • 1 ч. л. соку лимона
  • 3 ст. л. цукру
  • 270 г вершкового масла
  • 60 г крохмалю
  • 50 г чорного шоколаду

Приготування коржа

  1. У трьох яєць відділити білки від жовтків. Білки збити до м’яких піків.
  2. Повільно, постійно збиваючи, всипати в них 80 г цукру та ванільний цукор.
  3. За допомогою кулінарної лопатки вмішати в білкову масу 1,5 ст. л. борошна, крохмаль та 0,5 ч. л. розпушувача.
  4. Насамкінець влити лимонний сік або оцет. Ще раз перемішати.
  5. Форму розміром 20×25 см вистелити пергаментом або змастити вершковим маслом і присипати борошном.
  6. Викласти тісто. Спочатку розрівняти, а потім ложкою густо насмикати його вгору (щоб на поверхні утворились білкові піки). Зверху присипати какао-порошком.
  7. Три жовтки і одне яйце збити з рештою цукру. За допомогою кулінарної лопатки вмішати в цю масу 3 ст. л. борошна і 0,5 ч. л. розпушувача.
  8. Жовткове тісто вилити на білковий шар, присипаний какао-порошком.
  9. Випікати в духовці, попередньо розігрітій до 170 °C, приблизно 30-40 хвилин. Вистудити корж у формі.

Приготування крему

  1. Полуничне пюре перетерти через сито.
  2. Змішати половину пюре, цедру та лимонний сік. На невеликому вогні довести до кипіння.
  3. У решті пюре розчинити крохмаль і цукор. Потроху збиваючи, влити в кипляче пюре.
  4. Довести до кипіння, збиваючи. Зняти з вогню й вистудити до кімнатної температури.
  5. Масло кімнатної температури збити на пухку масу. У неї, постійно збиваючи, порціями влити полуничну суміш.

Складання пляцку

  1. Вистиглий корж збризнути вином (приблизно 50 мл) і змастити кремом.
  2. Зверху притрусити натертим на середній тертці чорним шоколадом. Поставити в холодильник на 2—3 години.
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Смачного!

Джерело
Новий канал
Теги
Кулінарні рецепти
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