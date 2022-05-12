Яблука у ніжному бісквіті – це про яблучний пиріг, що готувався у мільтиварці. Простий рецепт дає змогу будь-коли швидко приготувати цей десерт.

Шеф Євген Клопотенко ділиться кількома секретами приготування цієї смакоти. Для пирога підійдуть тверді яблука солодких сортів. Та й з кислими пиріг буде смачним, тільки цукру треба додати більше.

Яйця краще брати великі за розміром. Та якщо у вас є тільки маленькі, збільшіть їх кількість.

Не хочете набрати зайву вагу від солодкого, зменшіть кількість цукру, але не більше ніж на 40%, бо тісто буде небажаної консистенції.

Для того щоб пиріг добре виймався з мультиварки, зробіть “французьку сорочку”: стінки чаші змастіть вершковим маслом, а потім притрусіть борошном або манною крупою. Залишки борошна та крупи висипте.

Інгредієнти

2 яйця

200 г цукру

1 ч. л. ванільного цукру

250 мл кефіру 2,5% жирності

50 г вершкового масла 82,5% (+20 г для змащування форми)

250 г борошна

1 дрібка солі

1 ч. л. розпушувача

2-3 яблука твердих сортів

1 ч. л. меленої кориці

1 ст. л. цукрової пудри (для посипання)

Перед тим, як готувати пиріг, вершкове масло дістаньте з холодильника, щоб воно було кімнатної температури.

Тісто. У миску вбийте яйця, додайте цукор, ванільний цукор та дрібку солі. Ретельно перемішайте віничком, доки суміш не стане біліти.

Додайте м’яке вершкове масла та перемішайте до однорідності.

Влийте кефір і знову ретельно перемішайте. За бажанням можна використати кефір 1%.

У мисці змішайте борошно та розпушувач та додайте суміш до інших інгредієнтів тіста. Перемішайте, щоб не було грудочок.

Консистенція тіста має бути кремова та стікати з віничка.

Візьміть тверді яблука, наріжте середнім кубиком зі стороною приблизно 1,5 см, не очищаючи шкірку. Викладіть у миску та додайте мелену корицю. Перемішайте, щоб кориця рівномірно розподілилася по яблуках. Перекладіть яблука в миску з тістом.

Перемішайте, щоб вони рівно розподілилися.

Зробіть у чаші мультиварки “французьку сорочку”: вершковим маслом обмажте стінки, а потім присипте борошном. Зайве борошно висипте.

Перекладіть тісто з яблуками у чашу мультиварки.

Випікайте в режимі випічки протягом приблизно 50-60 хвилин.

Після приготування залиште пиріг остигати у формі, а потім витягніть.

Почекайте, доки остаточно охолоне, і лише потім посипте зверху цукровою пудрою.