Яблука у ніжному бісквіті – це про яблучний пиріг, що готувався у мільтиварці. Простий рецепт дає змогу будь-коли швидко приготувати цей десерт.
Шеф Євген Клопотенко ділиться кількома секретами приготування цієї смакоти. Для пирога підійдуть тверді яблука солодких сортів. Та й з кислими пиріг буде смачним, тільки цукру треба додати більше.
Яйця краще брати великі за розміром. Та якщо у вас є тільки маленькі, збільшіть їх кількість.
Не хочете набрати зайву вагу від солодкого, зменшіть кількість цукру, але не більше ніж на 40%, бо тісто буде небажаної консистенції.
Для того щоб пиріг добре виймався з мультиварки, зробіть “французьку сорочку”: стінки чаші змастіть вершковим маслом, а потім притрусіть борошном або манною крупою. Залишки борошна та крупи висипте.
Інгредієнти
Перед тим, як готувати пиріг, вершкове масло дістаньте з холодильника, щоб воно було кімнатної температури.
Тісто. У миску вбийте яйця, додайте цукор, ванільний цукор та дрібку солі. Ретельно перемішайте віничком, доки суміш не стане біліти.
Додайте м’яке вершкове масла та перемішайте до однорідності.
Влийте кефір і знову ретельно перемішайте. За бажанням можна використати кефір 1%.
У мисці змішайте борошно та розпушувач та додайте суміш до інших інгредієнтів тіста. Перемішайте, щоб не було грудочок.
Консистенція тіста має бути кремова та стікати з віничка.
Візьміть тверді яблука, наріжте середнім кубиком зі стороною приблизно 1,5 см, не очищаючи шкірку. Викладіть у миску та додайте мелену корицю. Перемішайте, щоб кориця рівномірно розподілилася по яблуках. Перекладіть яблука в миску з тістом.
Перемішайте, щоб вони рівно розподілилися.
Зробіть у чаші мультиварки “французьку сорочку”: вершковим маслом обмажте стінки, а потім присипте борошном. Зайве борошно висипте.
Перекладіть тісто з яблуками у чашу мультиварки.
Випікайте в режимі випічки протягом приблизно 50-60 хвилин.
Після приготування залиште пиріг остигати у формі, а потім витягніть.
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