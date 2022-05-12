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Еда

Яблочный пирог во “французской рубашке”: рецепт для мультиварки

12 мая 2022, 13:47
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
пирог
Источник: Depositphotos

Яблоки в нежном бисквите – это о яблочном пироге, который готовился в мультиварке. Простой рецепт позволяет быстро приготовить этот десерт в любое время.

Шеф Евгений Клопотенко делится несколькими секретами приготовления этой вкусности. Для пирога подойдут твердые яблоки сладких сортов. Да и с кислыми пирог будет вкусным, только сахара надо добавить больше.

Яйца лучше брать большие по размеру. Но если у вас только маленькие, увеличьте их количество.

Если не хотите набрать лишний вес от сладкого, уменьшите количество сахара, но не более чем на 40%, потому что тесто будет нежелательной консистенции.

Для того, чтобы пирог хорошо вынимался из мультиварки, сделайте “французскую рубашку”: стенки чаши смажьте сливочным маслом, а затем посыпьте мукой или манной крупой. Остатки муки и крупы высыпьте.

Ингредиенты

  • 2 яйца
  • 200 г сахара
  • 1 ч. л. ванильного сахара
  • 250 мл кефира 2,5% жирности
  • 50 г сливочного масла 82,5% (+20 г для смазывания формы)
  • 250 г муки
  • 1 щепотка соли
  • 1 ч. л. разрыхлителя
  • 2-3 яблока твердых сортов
  • 1 ч. л. молотой корицы
  • 1 ст. л. сахарной пудры (для посыпки)

Перед тем как готовить пирог, сливочное масло достаньте из холодильника, чтобы оно было комнатной температуры.

Тесто. В миску вбейте яйца, добавьте сахар, ванильный сахар и щепотку соли. Тщательно перемешайте венчиком, пока смесь не станет белеть.

Добавьте мягкое сливочное масло и перемешайте до однородности.

Влейте кефир и снова тщательно перемешайте. При желании можно использовать кефир 1%.

В миске смешайте муку и разрыхлитель и добавьте смесь в другие ингредиенты теста. Перемешайте, чтобы не было комочков.

Консистенция теста должна быть кремовая и стекать из венчика.

Возьмите жесткие яблоки, нарежьте средним кубиком со стороной примерно 1,5 см, не очищая кожицу. Выложите в миску и добавьте молотую корицу. Перемешайте, чтобы корица равномерно распределилась по яблокам. Переложите яблоки в тарелку с тестом.

Перемешайте, чтобы они равно распределились.

Сделайте в чаше мультиварки “французскую рубашку”: сливочным маслом обмажьте стенки, а затем присыпьте мукой. Лишнюю муку высыпьте.

Переложите тесто с яблоками в чашу мультиварки.

Выпекайте в режиме выпечки в течение 50-60 минут.

После приготовления оставьте пирог остывать в форме, а затем извлеките.

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Подождите, пока окончательно остынет, и только потом посыпьте сверху сахарной пудрой.

Источник: Евгений Клопотенко

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