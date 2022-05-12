Яблоки в нежном бисквите – это о яблочном пироге, который готовился в мультиварке. Простой рецепт позволяет быстро приготовить этот десерт в любое время.
Шеф Евгений Клопотенко делится несколькими секретами приготовления этой вкусности. Для пирога подойдут твердые яблоки сладких сортов. Да и с кислыми пирог будет вкусным, только сахара надо добавить больше.
Яйца лучше брать большие по размеру. Но если у вас только маленькие, увеличьте их количество.
Если не хотите набрать лишний вес от сладкого, уменьшите количество сахара, но не более чем на 40%, потому что тесто будет нежелательной консистенции.
Для того, чтобы пирог хорошо вынимался из мультиварки, сделайте “французскую рубашку”: стенки чаши смажьте сливочным маслом, а затем посыпьте мукой или манной крупой. Остатки муки и крупы высыпьте.
Ингредиенты
- 2 яйца
- 200 г сахара
- 1 ч. л. ванильного сахара
- 250 мл кефира 2,5% жирности
- 50 г сливочного масла 82,5% (+20 г для смазывания формы)
- 250 г муки
- 1 щепотка соли
- 1 ч. л. разрыхлителя
- 2-3 яблока твердых сортов
- 1 ч. л. молотой корицы
- 1 ст. л. сахарной пудры (для посыпки)
Перед тем как готовить пирог, сливочное масло достаньте из холодильника, чтобы оно было комнатной температуры.
Тесто. В миску вбейте яйца, добавьте сахар, ванильный сахар и щепотку соли. Тщательно перемешайте венчиком, пока смесь не станет белеть.
Добавьте мягкое сливочное масло и перемешайте до однородности.
Влейте кефир и снова тщательно перемешайте. При желании можно использовать кефир 1%.
В миске смешайте муку и разрыхлитель и добавьте смесь в другие ингредиенты теста. Перемешайте, чтобы не было комочков.
Консистенция теста должна быть кремовая и стекать из венчика.
Возьмите жесткие яблоки, нарежьте средним кубиком со стороной примерно 1,5 см, не очищая кожицу. Выложите в миску и добавьте молотую корицу. Перемешайте, чтобы корица равномерно распределилась по яблокам. Переложите яблоки в тарелку с тестом.
Перемешайте, чтобы они равно распределились.
Сделайте в чаше мультиварки “французскую рубашку”: сливочным маслом обмажьте стенки, а затем присыпьте мукой. Лишнюю муку высыпьте.
Переложите тесто с яблоками в чашу мультиварки.
Выпекайте в режиме выпечки в течение 50-60 минут.
После приготовления оставьте пирог остывать в форме, а затем извлеките.
Подождите, пока окончательно остынет, и только потом посыпьте сверху сахарной пудрой.
Источник: Евгений Клопотенко