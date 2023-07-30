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Еда

Порадуйте себя вкусным и полезным: рецепт салата из ежевики и шпината

30 июля 2023, 15:37
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
ожина
Источник: Pexels

Эксперты по вкусному и здоровому питанию популярной онлайн-платформы доказательной медицины Береги себя поделились рецептом вкусного и полезного салата из ежевики и шпината.

Ингредиенты:

  • чашка свежей ежевики;
  • 6-7 помидоров черри;
  • шпинат (чем больше, тем лучше);
  • 150 г сыра фета или брынзы;
  • 100 г измельченных грецких орехов;
  • одна луковица небольшого размера;
  • 2 ст. л. бальзамического соуса;
  • специи по вкусу.
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Способ приготовления

Промойте и просушите листья шпината.

Ягоды ежевики и помидоры разрежьте пополам. Добавьте их к зелени и притрусите сыром фета или брынзой.

Орехи предварительно стоит слегка обжарить.

Порежьте лук тонкими слайсами, добавьте в салат вместе с орехами.

Приправьте салат соусом и специями по вкусу.

Источник: Береги себя

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