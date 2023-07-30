Эксперты по вкусному и здоровому питанию популярной онлайн-платформы доказательной медицины Береги себя поделились рецептом вкусного и полезного салата из ежевики и шпината.
Ингредиенты:
- чашка свежей ежевики;
- 6-7 помидоров черри;
- шпинат (чем больше, тем лучше);
- 150 г сыра фета или брынзы;
- 100 г измельченных грецких орехов;
- одна луковица небольшого размера;
- 2 ст. л. бальзамического соуса;
- специи по вкусу.
Способ приготовления
Промойте и просушите листья шпината.
Ягоды ежевики и помидоры разрежьте пополам. Добавьте их к зелени и притрусите сыром фета или брынзой.
Орехи предварительно стоит слегка обжарить.
Порежьте лук тонкими слайсами, добавьте в салат вместе с орехами.
Приправьте салат соусом и специями по вкусу.
Источник: Береги себя