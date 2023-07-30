Эксперты по вкусному и здоровому питанию популярной онлайн-платформы доказательной медицины Береги себя поделились рецептом вкусного и полезного салата из ежевики и шпината.

Ингредиенты:

чашка свежей ежевики;

6-7 помидоров черри;

шпинат (чем больше, тем лучше);

150 г сыра фета или брынзы;

100 г измельченных грецких орехов;

одна луковица небольшого размера;

2 ст. л. бальзамического соуса;

специи по вкусу.

Способ приготовления

Промойте и просушите листья шпината.

Ягоды ежевики и помидоры разрежьте пополам. Добавьте их к зелени и притрусите сыром фета или брынзой.

Орехи предварительно стоит слегка обжарить.

Порежьте лук тонкими слайсами, добавьте в салат вместе с орехами.

Приправьте салат соусом и специями по вкусу.

Источник: Береги себя