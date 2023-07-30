Експерти зі смачного та здорового харчування популярної онлайн-платформи доказової медицини Бережи себе поділилися рецептом смачного та корисного салату з ожини та шпинату.

Інгредієнти:

чашка свіжої ожини;

6-7 помідорів чері;

шпинат (що більше, то краще);

150 г сиру фета або бринзи;

100 г подрібнених волоських горіхів;

одна цибулина невеликого розміру;

2 ст. л. бальзамічного соусу;

спеції за смаком.

Спосіб приготування

Промийте та просушіть листя шпинату.

Ягоди ожини та помідори розріжте навпіл. Додайте їх до зелені та притрусіть сиром фета або бринзою.

Горіхи попередньо варто злегка обсмажити.

Поріжте цибулю тонкими слайсами, додайте в салат разом із горіхами.

Приправте салат соусом і спеціями за смаком.

Джерело: Бережи себе