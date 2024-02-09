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Профитроли с заварным кремом: простой рецепт в домашних условиях

9 февраля 2024, 13:13
Оксана Жучок кулинарный эксперт, редактор
Профітролі

Поговорим о профитролях – настоящей классике французского кулинарного искусства.

Что делает эти пирожные такими особенными? Их мягкая, легкая текстура с внешней аппетитной корочкой делает их идеальными для любых начинок.

Эти ругли фуршетного типа профитроли подают как со сладкими, так и закусочными начинками. Например, паштет, красная икра, мясо, красная рыба, паста на основе крем-сыра и тому подобное.

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Рецепт заварного теста для профитролей не сложный.

Классика жанра – профитроли с заварным кремом. Собственно этим рецептом и поделимся.

Профитроли с заварным кремом – классический рецепт

Ингредиенты:

Для теста:

  • вода – 250 мл
  • мука – 150 г
  • сливочное масло – 100 г
  • соль – щепотка
  • яйца – 4 шт.

Для начинки:

  • молоко – 400 мл
  • сахар – 120 г
  • яичный желток – 80 г
  • ванилин – щепотка
  • кукурузный крахмал – 60 г

Рецепт теста для профитролей:

  1. В кастрюльку вливаем воду, добавляем соль и нарезанное кубиками сливочное масло.
  2. Периодически перемешивая доводим смесь до кипения.
  3. Постепенно всыпаем просеянную муку. Тесто снимаем с плиты и хорошо перемешиваем.
  4. Огонь уменьшаем до среднего, ставим тесто и готовим, помешивая, около 15 секунд.
  5. Затем выкладываем тесто в миску, и, по одному вбивая яйца, перемешиваем. Идеальное тесто имеет консистенцию сметаны средней густоты.
  6. Выкладываем тесто в кондитерский мешочек.

Как правильно выпекать профитроли

  1. Противень застилаем пергаментной бумагой.
  2. Отсаживаем изделия на расстоянии друг от друга примерно 3 см.
  3. Выпекаем в духовке при 170 °С около 15 минут. Затем при 160 °С еще 15 минут.
  4. Готовые изделия достаем из духовки и охлаждаем.

Готовим заварной крем для профитролей

  1. В кастрюльку вливаем молоко, добавляем ваниль и доводим до кипения.
  2. Тем временем яичные желтки взбиваем с сахаром. Постепенно вводим муку.
  3. Заливаем смесь горячим молоком, хорошо перемешиваем.
  4. Возвращаем кастрюлю на огонь. Доводим до кипения, и готовим, помешивая, около 8-10 минут.
  5. Готовый заварной крем охлаждаем.

Как наполнять профитроли – рецепт

  1. Срезаем крышечку и наполняем профитроли заварным кремом.
  2. Или начиняем их из кондитерского мешочка или шприца.

Заварной крем подходит также для начинки эклеров, шу (разновидность заварного пирожного), медовика и наполеона.

Поэтому, если вы еще не готовили профитроли по рецепту с заварным кремом, пора это сделать. Эти маленькие сладкие шарики просто созданы для того, чтобы радовать наши вкусовые рецепторы. Наслаждаемся вкусом и экспериментируем с начинками – это всегда интересно!

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Фото: Midjourney, лицензия Сreative Commons 4.0.

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