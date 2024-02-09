Поговорим о профитролях – настоящей классике французского кулинарного искусства.

Что делает эти пирожные такими особенными? Их мягкая, легкая текстура с внешней аппетитной корочкой делает их идеальными для любых начинок.

Эти ругли фуршетного типа профитроли подают как со сладкими, так и закусочными начинками. Например, паштет, красная икра, мясо, красная рыба, паста на основе крем-сыра и тому подобное.

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Рецепт заварного теста для профитролей не сложный.

Классика жанра – профитроли с заварным кремом. Собственно этим рецептом и поделимся.

Профитроли с заварным кремом – классический рецепт

Ингредиенты:

Для теста:

вода – 250 мл

мука – 150 г

сливочное масло – 100 г

соль – щепотка

яйца – 4 шт.

Для начинки:

молоко – 400 мл

сахар – 120 г

яичный желток – 80 г

ванилин – щепотка

кукурузный крахмал – 60 г

Рецепт теста для профитролей:

В кастрюльку вливаем воду, добавляем соль и нарезанное кубиками сливочное масло. Периодически перемешивая доводим смесь до кипения. Постепенно всыпаем просеянную муку. Тесто снимаем с плиты и хорошо перемешиваем. Огонь уменьшаем до среднего, ставим тесто и готовим, помешивая, около 15 секунд. Затем выкладываем тесто в миску, и, по одному вбивая яйца, перемешиваем. Идеальное тесто имеет консистенцию сметаны средней густоты. Выкладываем тесто в кондитерский мешочек.

Как правильно выпекать профитроли

Противень застилаем пергаментной бумагой. Отсаживаем изделия на расстоянии друг от друга примерно 3 см. Выпекаем в духовке при 170 °С около 15 минут. Затем при 160 °С еще 15 минут. Готовые изделия достаем из духовки и охлаждаем.

Готовим заварной крем для профитролей

В кастрюльку вливаем молоко, добавляем ваниль и доводим до кипения. Тем временем яичные желтки взбиваем с сахаром. Постепенно вводим муку. Заливаем смесь горячим молоком, хорошо перемешиваем. Возвращаем кастрюлю на огонь. Доводим до кипения, и готовим, помешивая, около 8-10 минут. Готовый заварной крем охлаждаем.

Как наполнять профитроли – рецепт

Срезаем крышечку и наполняем профитроли заварным кремом. Или начиняем их из кондитерского мешочка или шприца.

Заварной крем подходит также для начинки эклеров, шу (разновидность заварного пирожного), медовика и наполеона.

Поэтому, если вы еще не готовили профитроли по рецепту с заварным кремом, пора это сделать. Эти маленькие сладкие шарики просто созданы для того, чтобы радовать наши вкусовые рецепторы. Наслаждаемся вкусом и экспериментируем с начинками – это всегда интересно!

Фото: Midjourney, лицензия Сreative Commons 4.0.