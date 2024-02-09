Поговорим о профитролях – настоящей классике французского кулинарного искусства.
Что делает эти пирожные такими особенными? Их мягкая, легкая текстура с внешней аппетитной корочкой делает их идеальными для любых начинок.
Эти ругли фуршетного типа профитроли подают как со сладкими, так и закусочными начинками. Например, паштет, красная икра, мясо, красная рыба, паста на основе крем-сыра и тому подобное.
Рецепт заварного теста для профитролей не сложный.
Классика жанра – профитроли с заварным кремом. Собственно этим рецептом и поделимся.
Профитроли с заварным кремом – классический рецепт
Ингредиенты:
Для теста:
- вода – 250 мл
- мука – 150 г
- сливочное масло – 100 г
- соль – щепотка
- яйца – 4 шт.
Для начинки:
- молоко – 400 мл
- сахар – 120 г
- яичный желток – 80 г
- ванилин – щепотка
- кукурузный крахмал – 60 г
Рецепт теста для профитролей:
- В кастрюльку вливаем воду, добавляем соль и нарезанное кубиками сливочное масло.
- Периодически перемешивая доводим смесь до кипения.
- Постепенно всыпаем просеянную муку. Тесто снимаем с плиты и хорошо перемешиваем.
- Огонь уменьшаем до среднего, ставим тесто и готовим, помешивая, около 15 секунд.
- Затем выкладываем тесто в миску, и, по одному вбивая яйца, перемешиваем. Идеальное тесто имеет консистенцию сметаны средней густоты.
- Выкладываем тесто в кондитерский мешочек.
Как правильно выпекать профитроли
- Противень застилаем пергаментной бумагой.
- Отсаживаем изделия на расстоянии друг от друга примерно 3 см.
- Выпекаем в духовке при 170 °С около 15 минут. Затем при 160 °С еще 15 минут.
- Готовые изделия достаем из духовки и охлаждаем.
Готовим заварной крем для профитролей
- В кастрюльку вливаем молоко, добавляем ваниль и доводим до кипения.
- Тем временем яичные желтки взбиваем с сахаром. Постепенно вводим муку.
- Заливаем смесь горячим молоком, хорошо перемешиваем.
- Возвращаем кастрюлю на огонь. Доводим до кипения, и готовим, помешивая, около 8-10 минут.
- Готовый заварной крем охлаждаем.
Как наполнять профитроли – рецепт
- Срезаем крышечку и наполняем профитроли заварным кремом.
- Или начиняем их из кондитерского мешочка или шприца.
Заварной крем подходит также для начинки эклеров, шу (разновидность заварного пирожного), медовика и наполеона.
Поэтому, если вы еще не готовили профитроли по рецепту с заварным кремом, пора это сделать. Эти маленькие сладкие шарики просто созданы для того, чтобы радовать наши вкусовые рецепторы. Наслаждаемся вкусом и экспериментируем с начинками – это всегда интересно!
Фото: Midjourney, лицензия Сreative Commons 4.0.