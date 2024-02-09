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Профітролі з заварним кремом: простий рецепт в домашніх умовах

9 Лютого 2024, 13:13
Оксана Жучок кулінарний експерт, редактор
Профітролі

Поговорімо про профітролі – справжню класику французького кулінарного мистецтва.

Що робить ці тістечка такими особливими? Їхня м’яка, легка текстура із зовнішньою апетитною скоринкою робить їх ідеальними для будь-яких начинок.

Ці руглі фуршетного типу профітролі подають як з солодкими, так і закусочними начинками. Наприклад, паштет, червона ікра, м’ясо, червона риба, паста на основі крем-сиру тощо.

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Рецепт заварного тіста для профітролей не складний.

Класика жанру – профітролі із заварним кремом. Власне цим рецептом і поділимося.

Профітролі із заварним кремом – класичний рецепт

Інгредієнти:

Для тіста:

  • вода – 250 мл
  • борошно – 150 г
  • вершкове масло – 100 г
  • сіль – дрібка
  • яйця – 4 шт.

Для начинки:

  • молоко – 400 мл
  • цукор – 120 г
  • яєчний жовток – 80 г
  • ванілін – дрібка
  • кукурудзяний крохмаль – 60 г

Рецепт тіста для профітролів:

  1. У каструльку вливаємо воду, додаємо сіль і нарізане кубиками вершкове масло.
  2. Періодично перемішуючи доводимо суміш до кипіння.
  3. Поступово всипаємо просіяне борошно. Тісто знімаємо з плити й гарно перемішуємо.
  4. Вогонь зменшуємо до середнього, ставимо тісто і готуємо, помішуючи, близько 15 секунд.
  5. Потім викладаємо тісто в миску, і, по одному вбиваючи яйця, перемішуємо. Ідеальне тісто має консистенцію сметани середньої густоти.
  6. Викладаємо тісто в кондитерський мішечок.

Як правильно випікати профітролі

  1. Деко застеляємо пергаментним папером.
  2. Відсаджуємо вироби на відстані один від одного приблизно 3 см.
  3. Випікаємо в духовці за 170 °С близько 15 хвилин. Потім за 160 °С ще 15 хвилин.
  4. Готові вироби дістаємо з духовки і охолоджуємо.

Готуємо заварний крем для профітролів

  1. У каструльку вливаємо молоко, додаємо ваніль і доводимо до кипіння.
  2. Тим часом яєчні жовтки збиваємо з цукром. Поступово вводимо борошно.
  3. Заливаємо суміш гарячим молоком, добре перемішуємо.
  4. Повертаємо каструлю на вогонь. Доводимо до кипіння, і готуємо, помішуючи, близько 8-10 хвилин.
  5. Готовий заварний крем охолоджуємо.

Як наповнювати профітролі – рецепт

  1. Зрізаємо кришечку і наповнюємо профітролі заварним кремом.
  2. Або начиняємо їх з кондитерського мішечка чи шприца.

Заварний крем підходить також для начинки еклерів, шу (різновид заварного тістечка), медовика та наполеона.

Отож, якщо ви ще готували профітролі по рецепту з заварним кремом, настав час це зробити. Ці маленькі солодкі кульки просто створені для того, щоб тішити наші смакові рецептори. Насолоджуємося смаком та експериментуймо з начинками – це завжди цікаво!

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Фото: Midjourney, ліцензія Сreative Commons 4.0.

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