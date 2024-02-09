Поговорімо про профітролі – справжню класику французького кулінарного мистецтва.
Що робить ці тістечка такими особливими? Їхня м’яка, легка текстура із зовнішньою апетитною скоринкою робить їх ідеальними для будь-яких начинок.
Ці руглі фуршетного типу профітролі подають як з солодкими, так і закусочними начинками. Наприклад, паштет, червона ікра, м’ясо, червона риба, паста на основі крем-сиру тощо.
Рецепт заварного тіста для профітролей не складний.
Класика жанру – профітролі із заварним кремом. Власне цим рецептом і поділимося.
Профітролі із заварним кремом – класичний рецепт
Інгредієнти:
Для тіста:
- вода – 250 мл
- борошно – 150 г
- вершкове масло – 100 г
- сіль – дрібка
- яйця – 4 шт.
Для начинки:
- молоко – 400 мл
- цукор – 120 г
- яєчний жовток – 80 г
- ванілін – дрібка
- кукурудзяний крохмаль – 60 г
Рецепт тіста для профітролів:
- У каструльку вливаємо воду, додаємо сіль і нарізане кубиками вершкове масло.
- Періодично перемішуючи доводимо суміш до кипіння.
- Поступово всипаємо просіяне борошно. Тісто знімаємо з плити й гарно перемішуємо.
- Вогонь зменшуємо до середнього, ставимо тісто і готуємо, помішуючи, близько 15 секунд.
- Потім викладаємо тісто в миску, і, по одному вбиваючи яйця, перемішуємо. Ідеальне тісто має консистенцію сметани середньої густоти.
- Викладаємо тісто в кондитерський мішечок.
Як правильно випікати профітролі
- Деко застеляємо пергаментним папером.
- Відсаджуємо вироби на відстані один від одного приблизно 3 см.
- Випікаємо в духовці за 170 °С близько 15 хвилин. Потім за 160 °С ще 15 хвилин.
- Готові вироби дістаємо з духовки і охолоджуємо.
Готуємо заварний крем для профітролів
- У каструльку вливаємо молоко, додаємо ваніль і доводимо до кипіння.
- Тим часом яєчні жовтки збиваємо з цукром. Поступово вводимо борошно.
- Заливаємо суміш гарячим молоком, добре перемішуємо.
- Повертаємо каструлю на вогонь. Доводимо до кипіння, і готуємо, помішуючи, близько 8-10 хвилин.
- Готовий заварний крем охолоджуємо.
Як наповнювати профітролі – рецепт
- Зрізаємо кришечку і наповнюємо профітролі заварним кремом.
- Або начиняємо їх з кондитерського мішечка чи шприца.
Заварний крем підходить також для начинки еклерів, шу (різновид заварного тістечка), медовика та наполеона.
Отож, якщо ви ще готували профітролі по рецепту з заварним кремом, настав час це зробити. Ці маленькі солодкі кульки просто створені для того, щоб тішити наші смакові рецептори. Насолоджуємося смаком та експериментуймо з начинками – це завжди цікаво!
Фото: Midjourney, ліцензія Сreative Commons 4.0.