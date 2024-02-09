Поговорімо про профітролі – справжню класику французького кулінарного мистецтва.

Що робить ці тістечка такими особливими? Їхня м’яка, легка текстура із зовнішньою апетитною скоринкою робить їх ідеальними для будь-яких начинок.

Ці руглі фуршетного типу профітролі подають як з солодкими, так і закусочними начинками. Наприклад, паштет, червона ікра, м’ясо, червона риба, паста на основі крем-сиру тощо.

Зараз дивляться

Рецепт заварного тіста для профітролей не складний.

Класика жанру – профітролі із заварним кремом. Власне цим рецептом і поділимося.

Профітролі із заварним кремом – класичний рецепт

Інгредієнти:

Для тіста:

вода – 250 мл

борошно – 150 г

вершкове масло – 100 г

сіль – дрібка

яйця – 4 шт.

Для начинки:

молоко – 400 мл

цукор – 120 г

яєчний жовток – 80 г

ванілін – дрібка

кукурудзяний крохмаль – 60 г

Рецепт тіста для профітролів:

У каструльку вливаємо воду, додаємо сіль і нарізане кубиками вершкове масло. Періодично перемішуючи доводимо суміш до кипіння. Поступово всипаємо просіяне борошно. Тісто знімаємо з плити й гарно перемішуємо. Вогонь зменшуємо до середнього, ставимо тісто і готуємо, помішуючи, близько 15 секунд. Потім викладаємо тісто в миску, і, по одному вбиваючи яйця, перемішуємо. Ідеальне тісто має консистенцію сметани середньої густоти. Викладаємо тісто в кондитерський мішечок.

Як правильно випікати профітролі

Деко застеляємо пергаментним папером. Відсаджуємо вироби на відстані один від одного приблизно 3 см. Випікаємо в духовці за 170 °С близько 15 хвилин. Потім за 160 °С ще 15 хвилин. Готові вироби дістаємо з духовки і охолоджуємо.

Готуємо заварний крем для профітролів

У каструльку вливаємо молоко, додаємо ваніль і доводимо до кипіння. Тим часом яєчні жовтки збиваємо з цукром. Поступово вводимо борошно. Заливаємо суміш гарячим молоком, добре перемішуємо. Повертаємо каструлю на вогонь. Доводимо до кипіння, і готуємо, помішуючи, близько 8-10 хвилин. Готовий заварний крем охолоджуємо.

Як наповнювати профітролі – рецепт

Зрізаємо кришечку і наповнюємо профітролі заварним кремом. Або начиняємо їх з кондитерського мішечка чи шприца.

Заварний крем підходить також для начинки еклерів, шу (різновид заварного тістечка), медовика та наполеона.

Отож, якщо ви ще готували профітролі по рецепту з заварним кремом, настав час це зробити. Ці маленькі солодкі кульки просто створені для того, щоб тішити наші смакові рецептори. Насолоджуємося смаком та експериментуймо з начинками – це завжди цікаво!

Фото: Midjourney, ліцензія Сreative Commons 4.0.