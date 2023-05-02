Ученые Медицинского центра Лейденского университета в Нидерландах в ходе многолетнего исследования выяснили, в какое время суток физическая активность, например, занятия фитнесом, приносит большую пользу для здоровья.

Оказалось, что для тех, кто хочет предотвратить болезни сердца и инсульт, оптимальное время суток для физических нагрузок — с 8 до 11 утра. И желательно ближе к 11 утра.

— Позднее утро казалось самым идеальным временем, — объяснила автор исследования Гали Албалак.

Албалак и ее коллеги наблюдали за 86 657 участниками (в возрасте от 42 до 76 лет) в течение шести лет, используя данные о частоте сердечных сокращений, полученные с помощью наручных трекеров.

Данные показали одинаковые результаты, независимо от личной хронобиологии. Другими словами, совы получали от утреннего движения столько же пользы, сколько и жаворонки. Причем наибольшую пользу получали женщины.

Кроме того выяснилось, что женщины, которые тренировались утром, избавлялись от жира на животе активнее. У них также снижалось повышенное кровяное давление.

Что касается мужчин, данные показывают другую картину. Исследователи обнаружили, что у мужчин, которые тренировались позже в течение дня, заметно снижались такие показатели, как кровяное давление, уровень холестерина, жировые отложения и чувство усталости.

В то же время результаты показали, что оптимальное время для наращивания и сохранения мышечной массы приходится на послеобеденное время и вечер: наши мышцы увеличивают силу в течение дня, так что к вечеру они достигают максимальной силы, что позволяет нам поднимать больше и дольше.

Это означает, что к концу дня мы наращиваем мышцы более эффективно и с меньшими усилиями. Это же касается и упражнений на растяжку.

По словам ученых, есть только один период времени, когда физические нагрузки неизменно считаются вредными для нашего здоровья: с полуночи до 6 утра. Исследование показало, что движение в эти часы связано с повышенным риском сердечных заболеваний и инсульта. Ночью наши тела переключаются в режим отдыха и восстановления, и хотя легкая прогулка не повредит, все же наше тело не поблагодарит нас за прыжки в три часа ночи.