Науковці Медичного центру Лейденського університету в Нідерландах під час багаторічного дослідження з’ясували, в який час доби фізична активність, наприклад, заняття фітнесом, приносить найбільшу користь для здоров’я.

Виявилося, що для тих, хто хоче запобігти хворобам серця та інсульту, оптимальний час доби для фізичних навантажень – з 8 до 11 ранку. І бажано ближче до 11 ранку.

– Пізній ранок виявився ідеальним часом, – пояснила автор дослідження Галі Албалак.

Албалак та її колеги спостерігали за 86 657 учасниками (віком від 42 до 76 років) протягом шести років, використовуючи дані про частоту серцевих скорочень, отримані за допомогою наручних трекерів.

Дані показали однакові результати, незалежно від особистої хронобіології. Іншими словами, сови отримували від ранкового руху стільки ж користі, скільки і жайворонки. Причому найбільшу користь отримували жінки.

Крім того з’ясувалося, що жінки, які тренувалися вранці, позбувалися жиру на животі активніше. У них також знижувався підвищений кров’яний тиск.

Щодо чоловіків, дані показують іншу картину. Дослідники виявили, що у чоловіків, які тренувалися пізніше протягом дня, помітно знижувалися такі показники, як кров’яний тиск, рівень холестерину, жирові відкладення і відчуття втоми.

Водночас результати засвідчили, що оптимальний час для нарощування і збереження м’язової маси припадає на післяобідній час і вечір: наші м’язи збільшують силу протягом дня, тож надвечір вони досягають максимальної сили, що дає нам змогу піднімати більше і довше.

Це означає, що до кінця дня ми нарощуємо м’язи більш ефективно і з меншими зусиллями. Це ж стосується і вправ на розтяжку.

За словами вчених, є тільки один період часу, коли фізичні навантаження незмінно вважаються шкідливими для нашого здоров’я: з опівночі до 6 ранку.

Дослідження показало, що рух у ці години пов’язаний із підвищеним ризиком серцевих захворювань та інсульту. Вночі наші тіла перемикаються в режим відпочинку і відновлення, і хоча легка прогулянка не зашкодить, все ж наше тіло не віддячить нам за стрибки о третій годині ночі.