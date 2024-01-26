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Рецепт картофельных ньокки: по-домашнему вкусно

26 января 2024, 18:45
Оксана Жучок кулинарный эксперт, редактор
Картопляні ньоки

Ньокки – это вкусное итальянское блюдо, которое завоевало сердца гурманов по всему миру. Эти мягкие и вкусные клецки изготавливают не только из пшеничной муки, но и из картофеля, который дарит блюду особый вкус и аромат.

Рецепт ньокки не сложный, да и продуктов для приготовления понадобится минимум. И все они доступны!

Картофельные ньокки – рецепт

Галушки прекрасно сочетаются с разнообразными соусами. Среди популярных вариантов – грибной, томатный, шпинатный и сливочный соус. После варки, чтобы придать изделиям легкий хруст, их можно обжарить на сковороде.

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Ингредиенты:

  • картофель – 4-5 шт. (600 г)
  • мука – 150 г
  • яйцо – 1 шт.
  • твердый сыр (желательно пармезан) – 50 г
  • соль, молотый черный перец – по вкусу
  • мускатный орех – щепотка
  • сливочное масло – для подачи

Как приготовить картофельные ньокки:

  1. Картофель моем, выкладываем в кастрюлю, добавляем 1 ч. л. соли и отвариваем в мундирах.
  2. Горячий картофель чистим и разминаем. Также картофель можно пропустить через мясорубку или натереть.
  3. Добавляем к картофелю муку, яйцо, тертый сыр, мускатный орех, соль и перец. Перемешиваем до однородной массы. Долго не вымешиваем.
  4. Картофельное тесто разделяем на 4-5 частей. Раскатываем жгутики.
  5. Нарезаем ньокки шириной 2 см. Каждый кусочек можно слегка прижать вилкой.
  6. Выкладываем изделия в кипящую подсоленную воду и готовим до готовности.
  7. Готовые ньокки сначала выкладываем на дуршлаг, а затем в миску с растопленным сливочным маслом.

Картофельные ньокки можно также подать со сливочно-грибным соусом. Нарезанную кубиками луковицу обжариваем на растительном масле с добавлением сливочного масла до полуготовности. Добавляем нарезанные шампиньоны (200 г) и готовим до испарения воды. Всыпаем 1 ст. л. муки, хорошо перемешиваем. Солим, перчим, вливаем сливки (200 мл) и готовим до закипания.

Ньокки станут отличным вариантом для семейного обеда или ужина. Удачного приготовления и приятного аппетита!

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Фото: Midjourney, лицензия Сreative Commons 4.0.

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