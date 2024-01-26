Ньокки – это вкусное итальянское блюдо, которое завоевало сердца гурманов по всему миру. Эти мягкие и вкусные клецки изготавливают не только из пшеничной муки, но и из картофеля, который дарит блюду особый вкус и аромат.

Рецепт ньокки не сложный, да и продуктов для приготовления понадобится минимум. И все они доступны!

Картофельные ньокки – рецепт

Галушки прекрасно сочетаются с разнообразными соусами. Среди популярных вариантов – грибной, томатный, шпинатный и сливочный соус. После варки, чтобы придать изделиям легкий хруст, их можно обжарить на сковороде.

Сейчас смотрят

Ингредиенты:

картофель – 4-5 шт. (600 г)

мука – 150 г

яйцо – 1 шт.

твердый сыр (желательно пармезан) – 50 г

соль, молотый черный перец – по вкусу

мускатный орех – щепотка

сливочное масло – для подачи

Как приготовить картофельные ньокки:

Картофель моем, выкладываем в кастрюлю, добавляем 1 ч. л. соли и отвариваем в мундирах. Горячий картофель чистим и разминаем. Также картофель можно пропустить через мясорубку или натереть. Добавляем к картофелю муку, яйцо, тертый сыр, мускатный орех, соль и перец. Перемешиваем до однородной массы. Долго не вымешиваем. Картофельное тесто разделяем на 4-5 частей. Раскатываем жгутики. Нарезаем ньокки шириной 2 см. Каждый кусочек можно слегка прижать вилкой. Выкладываем изделия в кипящую подсоленную воду и готовим до готовности. Готовые ньокки сначала выкладываем на дуршлаг, а затем в миску с растопленным сливочным маслом.

Картофельные ньокки можно также подать со сливочно-грибным соусом. Нарезанную кубиками луковицу обжариваем на растительном масле с добавлением сливочного масла до полуготовности. Добавляем нарезанные шампиньоны (200 г) и готовим до испарения воды. Всыпаем 1 ст. л. муки, хорошо перемешиваем. Солим, перчим, вливаем сливки (200 мл) и готовим до закипания.

Ньокки станут отличным вариантом для семейного обеда или ужина. Удачного приготовления и приятного аппетита!

Фото: Midjourney, лицензия Сreative Commons 4.0.