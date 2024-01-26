Ньокі – це смачна італійська страва, яка завоювала серця гурманів по всьому світу. Ці м’які та смачні галушки виготовляють не лише з пшеничного борошна, але й з картоплі, яка дарує страві особливий смак та аромат.
Рецепт ньокі не складний, та й продуктів для приготування знадобиться мінімум. І всі вони доступні!
Картопляні ньокі – рецепт
Галушки чудово поєднуються з різноманітними соусами. Серед популярних варіантів – грибний, томатний, шпинатний та вершковий соус. Після варіння, щоб надати виробам легкого хрусту, їх можна обсмажити на сковороді.
Інгредієнти:
- картопля – 4-5 шт. (600 г)
- борошно – 150 г
- яйце – 1 шт.
- твердий сир (бажано пармезан) – 50 г
- сіль, мелений чорний перець – до смаку
- мускатний горіх – дрібка
- вершкове масло – для подачі
Як приготувати картопляні ньокі:
- Картоплю миємо, викладаємо в каструлю, додаємо 1 ч. л. солі та відварюємо в мундирах.
- Гарячу картоплю чистимо і розминаємо. Також картоплю можна пропустити через м’ясорубку або натерти.
- Додаємо до картоплі борошно, яйце, тертий сир, мускатний горіх, сіль та перець. Перемішуємо до однорідної маси. Довго не вимішуємо.
- Картопляне тісто розділяємо на 4-5 частин. Розкачуємо джгутики.
- Нарізаємо ньокі шириною 2 см. Кожен шматочок можна злегка притиснути виделкою.
- Викладаємо вироби в киплячу підсолену воду й готуємо до готовності.
- Готові ньокі спочатку викладаємо на друшляк, а потім в миску з розтопленим вершковим маслом.
Картопляні ньокі можна також подати з вершково-грибним соусом. Нарізану кубиками цибулину обсмажуємо на олії з додаванням вершкового масла до напівготовності. Додаємо нарізані печериці (200 г) і готуємо до випаровування води. Всипаємо 1 ст. л. борошна, гарно перемішуємо. Солимо, перчимо, вливаємо вершки (200 мл) та готуємо до закипання.
Ньокі стануть відмінним варіантом для сімейного обіду чи вечері. Вдалого готування і смачного!
Фото: Midjourney, ліцензія Сreative Commons 4.0.