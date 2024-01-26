Ньокі – це смачна італійська страва, яка завоювала серця гурманів по всьому світу. Ці м’які та смачні галушки виготовляють не лише з пшеничного борошна, але й з картоплі, яка дарує страві особливий смак та аромат.

Рецепт ньокі не складний, та й продуктів для приготування знадобиться мінімум. І всі вони доступні!

Картопляні ньокі – рецепт

Галушки чудово поєднуються з різноманітними соусами. Серед популярних варіантів – грибний, томатний, шпинатний та вершковий соус. Після варіння, щоб надати виробам легкого хрусту, їх можна обсмажити на сковороді.

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Інгредієнти:

картопля – 4-5 шт. (600 г)

борошно – 150 г

яйце – 1 шт.

твердий сир (бажано пармезан) – 50 г

сіль, мелений чорний перець – до смаку

мускатний горіх – дрібка

вершкове масло – для подачі

Як приготувати картопляні ньокі:

Картоплю миємо, викладаємо в каструлю, додаємо 1 ч. л. солі та відварюємо в мундирах. Гарячу картоплю чистимо і розминаємо. Також картоплю можна пропустити через м’ясорубку або натерти. Додаємо до картоплі борошно, яйце, тертий сир, мускатний горіх, сіль та перець. Перемішуємо до однорідної маси. Довго не вимішуємо. Картопляне тісто розділяємо на 4-5 частин. Розкачуємо джгутики. Нарізаємо ньокі шириною 2 см. Кожен шматочок можна злегка притиснути виделкою. Викладаємо вироби в киплячу підсолену воду й готуємо до готовності. Готові ньокі спочатку викладаємо на друшляк, а потім в миску з розтопленим вершковим маслом.

Картопляні ньокі можна також подати з вершково-грибним соусом. Нарізану кубиками цибулину обсмажуємо на олії з додаванням вершкового масла до напівготовності. Додаємо нарізані печериці (200 г) і готуємо до випаровування води. Всипаємо 1 ст. л. борошна, гарно перемішуємо. Солимо, перчимо, вливаємо вершки (200 мл) та готуємо до закипання.

Ньокі стануть відмінним варіантом для сімейного обіду чи вечері. Вдалого готування і смачного!

Фото: Midjourney, ліцензія Сreative Commons 4.0.