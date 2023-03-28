Пасху невозможно представить без ароматной паски. К тому же в настоящее время эту выпечку можно приготовить быстро и из небольшого количества продуктов. Известный шеф-повар Алекс Якутов поделился рецептом паски с пряностями, для которой понадобится минимум ингредиентов.
Ингридиенты для опары:
- молоко – 100 мл;
- мука – 120 г;
- дрожжи прессованные – 20 г;
Ингридиенты для теста:
- сахар – 70 г;
- соль – 5 г;
- яйца – 3 шт;
- мука – 350 г;
- пряная смесь – 2 г;
- цукаты – 50 г;
- изюм — 90 г;
- масло или маргарин – 50 г;
Способ приготовления:
- В первую очередь смешайте молоко, муку и дрожжи. Оставьте на 2 часа.
- Замешайте тугое тесто. Сочетайте опару с сахаром, солью, яйцами, мукой и пряностями.
- Когда тесто станет однородным, добавьте в него масло и замешайте до эластичности.
- Теперь добавьте в тесто изюм и цукаты. Оставьте на час.
- Обминайте тесто и оставьте еще на час, чтобы оно хорошо подошло.
- Распределяйте тесто на части и кладите наши будущие паски в бумажные формы. Оставьте их на время, чтобы тесто подошло и увеличилось вдвое.
- Выпекаете паски в духовке при температуре 180 градусов. Готовность выпечки можно проверить деревянной шпажкой или зубочисткой.
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