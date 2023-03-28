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Еда

Рецепт простой паски с пряностями из минимального количества продуктов

28 марта 2023, 13:05
Анна Голишевская Редактор сайта
Паска 2023
Источник: Unsplash

Пасху невозможно представить без ароматной паски. К тому же в настоящее время эту выпечку можно приготовить быстро и из небольшого количества продуктов. Известный шеф-повар Алекс Якутов поделился рецептом паски с пряностями, для которой понадобится минимум ингредиентов.

Ингридиенты для опары:

  • молоко – 100 мл;
  • мука – 120 г;
  • дрожжи прессованные – 20 г;

Ингридиенты для теста:

  • сахар – 70 г;
  • соль – 5 г;
  • яйца – 3 шт;
  • мука – 350 г;
  • пряная смесь – 2 г;
  • цукаты – 50 г;
  • изюм — 90 г;
  • масло или маргарин – 50 г;

Способ приготовления:

  1. В первую очередь смешайте молоко, муку и дрожжи. Оставьте на 2 часа.
  2. Замешайте тугое тесто. Сочетайте опару с сахаром, солью, яйцами, мукой и пряностями.
  3. Когда тесто станет однородным, добавьте в него масло и замешайте до эластичности.
  4. Теперь добавьте в тесто изюм и цукаты. Оставьте на час.
  5. Обминайте тесто и оставьте еще на час, чтобы оно хорошо подошло.
  6. Распределяйте тесто на части и кладите наши будущие паски в бумажные формы. Оставьте их на время, чтобы тесто подошло и увеличилось вдвое.
  7. Выпекаете паски в духовке при температуре 180 градусов. Готовность выпечки можно проверить деревянной шпажкой или зубочисткой.
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