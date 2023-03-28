Пасху невозможно представить без ароматной паски. К тому же в настоящее время эту выпечку можно приготовить быстро и из небольшого количества продуктов. Известный шеф-повар Алекс Якутов поделился рецептом паски с пряностями, для которой понадобится минимум ингредиентов.

Ингридиенты для опары:

молоко – 100 мл;

мука – 120 г;

дрожжи прессованные – 20 г;

Ингридиенты для теста:

сахар – 70 г;

соль – 5 г;

яйца – 3 шт;

мука – 350 г;

пряная смесь – 2 г;

цукаты – 50 г;

изюм — 90 г;

масло или маргарин – 50 г;

Способ приготовления:

В первую очередь смешайте молоко, муку и дрожжи. Оставьте на 2 часа. Замешайте тугое тесто. Сочетайте опару с сахаром, солью, яйцами, мукой и пряностями. Когда тесто станет однородным, добавьте в него масло и замешайте до эластичности. Теперь добавьте в тесто изюм и цукаты. Оставьте на час. Обминайте тесто и оставьте еще на час, чтобы оно хорошо подошло. Распределяйте тесто на части и кладите наши будущие паски в бумажные формы. Оставьте их на время, чтобы тесто подошло и увеличилось вдвое. Выпекаете паски в духовке при температуре 180 градусов. Готовность выпечки можно проверить деревянной шпажкой или зубочисткой.

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