Великдень неможливо уявити без ароматної паски. До того ж в наш час цю випічку можна приготувати швидко і з невеликої кількості продуктів.

Відомий шеф-кухар Алекс Якутов поділився рецептом паски з прянощами, для якої знадобиться мінімум інгредієнтів.

Інгредієнти для опари:

молоко – 100 мл;

борошно – 120 г;

дріжджі пресовані – 20 г.

Інгредієнти для тіста:

цукор – 70 г;

сіль – 5 г;

яйця – 3 шт;

борошно – 350 г;

пряна суміш – 2 г;

цукати – 50 г;

родзинки – 90 г;

масло або маргарин – 50 г.

Спосіб приготування:

В першу чергу змішайте молоко, борошно та дріжджі. Залиште на 2 години. Замішайте туге тісто. Поєднайте опару з цукром, сіллю, яйцями, борошном і прянощами. Коли тісто стане однорідним, додайте в нього масло та замішайте до еластичності. Тепер додайте до тіста родзинки та цукати. Залиште на годину. Обминайте тісто і залиште ще на годину, аби воно гарно підійшло. Розподіліть тісто на частини та кладемо наші майбутні паски в паперові форми. Залиште їх на якийсь час, аби тісто підійшло та збільшилося вдвічі. Випікайте паски в духовці за температури 180 градусів. Готовність випічки можна перевірити дерев’яною шпажкою чи зубочисткою.

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