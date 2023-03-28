Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Їжа

Рецепт простої паски з прянощами з мінімальної кількості продуктів

28 Березня 2023, 13:05
Анна Голішевська Редакторка сайту
Паска 2023
Джерело: Unsplash

Великдень неможливо уявити без ароматної паски. До того ж в наш час цю випічку можна приготувати швидко і з невеликої кількості продуктів.

Відомий шеф-кухар Алекс Якутов поділився рецептом паски з прянощами, для якої знадобиться мінімум інгредієнтів.

Інгредієнти для опари:

  • молоко – 100 мл;
  • борошно – 120 г;
  • дріжджі пресовані – 20 г.

Інгредієнти для тіста:

  • цукор – 70 г;
  • сіль – 5 г;
  • яйця – 3 шт;
  • борошно – 350 г;
  • пряна суміш – 2 г;
  • цукати – 50 г;
  • родзинки – 90 г;
  • масло або маргарин – 50 г.

Спосіб приготування:

  1. В першу чергу змішайте молоко, борошно та дріжджі. Залиште на 2 години.
  2. Замішайте туге тісто. Поєднайте опару з цукром, сіллю, яйцями, борошном і прянощами.
  3. Коли тісто стане однорідним, додайте в нього масло та замішайте до еластичності.
  4. Тепер додайте до тіста родзинки та цукати. Залиште на годину.
  5. Обминайте тісто і залиште ще на годину, аби воно гарно підійшло.
  6. Розподіліть тісто на частини та кладемо наші майбутні паски в паперові форми. Залиште їх на якийсь час, аби тісто підійшло та збільшилося вдвічі.
  7. Випікайте паски в духовці за температури 180 градусів. Готовність випічки можна перевірити дерев’яною шпажкою чи зубочисткою.
Читайте також:
Паска, Великдень, рецептСмачна олександрійська паска: простий рецепт

Читайте також:

Зараз дивляться

Теги
Великдень Кулінарні рецепти Пасха Рецепт Рецепти
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь