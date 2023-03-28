Великдень неможливо уявити без ароматної паски. До того ж в наш час цю випічку можна приготувати швидко і з невеликої кількості продуктів.
Відомий шеф-кухар Алекс Якутов поділився рецептом паски з прянощами, для якої знадобиться мінімум інгредієнтів.
Інгредієнти для опари:
- молоко – 100 мл;
- борошно – 120 г;
- дріжджі пресовані – 20 г.
Інгредієнти для тіста:
- цукор – 70 г;
- сіль – 5 г;
- яйця – 3 шт;
- борошно – 350 г;
- пряна суміш – 2 г;
- цукати – 50 г;
- родзинки – 90 г;
- масло або маргарин – 50 г.
Спосіб приготування:
- В першу чергу змішайте молоко, борошно та дріжджі. Залиште на 2 години.
- Замішайте туге тісто. Поєднайте опару з цукром, сіллю, яйцями, борошном і прянощами.
- Коли тісто стане однорідним, додайте в нього масло та замішайте до еластичності.
- Тепер додайте до тіста родзинки та цукати. Залиште на годину.
- Обминайте тісто і залиште ще на годину, аби воно гарно підійшло.
- Розподіліть тісто на частини та кладемо наші майбутні паски в паперові форми. Залиште їх на якийсь час, аби тісто підійшло та збільшилося вдвічі.
- Випікайте паски в духовці за температури 180 градусів. Готовність випічки можна перевірити дерев’яною шпажкою чи зубочисткою.
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