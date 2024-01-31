Кто из украинцев хотя бы раз в жизни не пробовал киевскую перепичку? Рассказываем, как приготовить сосиску в тесте — пошаговый рецепт.

Сосиски в тесте: национальные варианты

Точно неизвестно, кому принадлежит это гастрономическое изобретение, но на пальму первенства претендуют немцы, ведь именно в Германии блюдо нарекли Würstchen im Schlafrock — сосиска в ночной рубашке.

Позже этот рецепт распространился по миру, и с тех пор сочными сосисками, завернутыми в теплое слоеное одеяло сдобного теста, угощают на молодежных вечеринках, семейных, спортивных и музыкальных мероприятиях.

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Во многих странах есть свой традиционный рецепт и название. В Америке блюдо известно как горячая собака, в Чехии — клобаснек, в Мексике блюдо называется салчитако, там сосиску заворачивают в лепешку и обжаривают на растительном масле.

В Аргентине колбаски сначала покрывают кетчупом, затем заворачивают в тесто и запекают. А в Китае блюдо готовят только на пару.

В Корее сосиски в рулете (именно так переводится название) обертывают роллом из слоеного теста и жарят или запекают. В турецкой кухне сосиски часто подают в тесте белеби, популярной национальной закуски.

В Великобритании сосискам в тесте дали довольно смешное название — поросята в одеяле. Но вместо теста англичане заворачивают сосиски в бекон и подают к жареной индейке на рождественский ужин.

Но как бы ни готовили и ни называли это блюдо, его очень легко сделать на скорую руку в домашних условиях.

Как приготовить сосиски в тесте

Самый простой вариант — купить сосиски и готовое тесто. По желанию можно добавить к сосискам также ломтики сыра.

Ингредиенты

Слоеное тесто — 250 г

Сосиски — 4 шт.

Твердый сыр — 4 кусочка

Приготовление

Включите духовку, чтобы она разогревалась. Раскатайте тесто, чтобы оно было примерно 2-3 мм. Разрежьте на квадраты 5х5 см, затем положите на каждый кусочек сыр. Положите сосиску на край квадрата и заверните по диагонали, выложите на противень с бумагой для выпечки и поставьте в теплое место на 20-30 мин. Когда тесто поднимется, запекайте сосиски при 180°C в течение 15 мин, пока тесто не приобретет золотистый цвет и хрустящую корочку.

Для хенд-мейд версии понадобится несколько больше продуктов. Итак:

Ингредиенты

Сосиски — 4-6 штук

Пшеничная мука — 1 стакан

Порошок для выпечки — 1 ч.л.

Соль — 0,5 ч. л.

Черный перец — по вкусу

Вода — 100 мл

Растительное масло для жарки

Приготовление

В глубокой миске смешайте муку, порошок для выпечки, соль и черный перец. Добавьте воду и тщательно перемешайте, пока не образуется однородное тесто без комочков. Разогрейте масло в сковороде на среднем огне. Наколите сосиски на деревянные шпажки или вилку и погружайте каждую в тесто. Жарьте сосиски в горячем масле до золотистого цвета. Затем положите сосиски на бумажное полотенце, чтобы убрать избыточное количество масла. Подавайте сосиски в тесте горячими — с горчицей, аджикой, сальсой или другими соусами на ваш вкус.

Фото: Midjourney, ліцензія Сreative Commons 4.0.