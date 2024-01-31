Хто з українців хоча б раз у житті не куштував київську перепічку? Розповідаємо, як приготувати сосиску в тісті – покроковий рецепт.

Сосиски в тісті: національні варіанти

Достеменно невідомо, кому належить цей гастрономічний винахід, але на пальму першості претендують німці, адже саме у Німеччині страву нарікли Würstchen im Schlafrock — сосиска в нічній сорочці.

Пізніше цей рецепт поширився світом, і відтоді соковитими сосисками, загорнутими у теплу листкову ковдру здобного тіста, пригощають на молодіжних вечірках, сімейних, спортивних та музичних заходах.

Зараз дивляться

У багатьох країнах є свій традиційний рецепт і назва. В Америці страва відома як гарячий собака, у Чехії – клобаснек, у Мексиці має назву салчітако, там сосиску загортають у корж та обсмажують на рослинній олії.

В Аргентині ковбаски спочатку покривають кетчупом, потім загортають у тісто та запікають. А у Китаї страву готують лише на пару.

В Кореї сосиски в рулеті (саме так перекладається назва) обгортають ролом з листкового тіста та смажать або запікають. У турецькій кухні сосиски часто подають у тісті белебі, популярної національної закуски.

У Великій Британії сосискам у тісті дали доволі смішну назву – поросята в ковдрі. Але замість тіста англійці загортають сосиски в бекон та подають до смаженої індички на різдвяну вечерю.

Та як би не готували й не називали цю страву, її дуже легко зробити нашвидкоруч в домашніх умовах.

Як приготувати сосиски в тісті

Найпростіший варіант – купити сосиски та готове тісто. За бажанням можна додати до сосисок також скибочки сиру.

Інгредієнти

Листкове тісто – 250 г

Сосиски – 4 шт.

Твердий сир – 4 шматочки

Приготування

Увімкніть духовку, щоб вона розігрівалася. Розкачайте тісто, щоб воно було приблизно 2-3 мм. Розріжте на квадрати 5х5 см, потім покладіть на кожний шматочок сир. Покладіть сосиску на край квадрата і загорніть по діагоналі, викладіть на деко з папером для випічки та поставте в тепле місце на 20-30 хв. Коли тісто підніметься, запікайте сосиски за 180°C протягом 15 хв, допоки тісто не набуде золотавого кольору та хрусткої скоринки.

Для хенд-мейд версії знадобиться дещо більше продуктів. Отже:

Інгредієнти

Сосиски – 4-6 штук

Пшенична мука – 1 склянка

Порошок для випічки – 1 ч.л.

Сіль – 0,5 ч. л.

Чорний перець – за смаком

Вода – 100 мл

Рослинна олія для смаження

Приготування

У глибокій мисці змішайте муку, порошок для випічки, сіль і чорний перець. Додайте воду і ретельно перемішайте, допоки не утвориться однорідне тісто без грудочок. Розігрійте олію в сковороді на середньому вогні. Наколіть сосиски на дерев’яні шпажки або виделку та занурюйте кожну у тісто. Смажте сосиски в гарячій олії до золотистого кольору. Потім покладіть сосиски на паперовий рушник, щоб прибрати надмірну кількість олії. Подавайте сосиски в тісті гарячими – з гірчицею, аджикою, сальсою або іншими соусами на ваш смак.

Фото: Midjourney, ліцензія Сreative Commons 4.0.