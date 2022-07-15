Все любят вкусную жареную картошку. Тем более, вариаций ее приготовления множество — зажарить просто или добавить грибы, мясо или овощи.

Большинство девушек отказывают себе в удовольствии полакомиться жареной картошкой, считая ее слишком калорийной. Однако есть простые и диетические рецепты.

Как приготовить диетическую жареную картошку — читайте в нашем материале.

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Рецепт жареного картофеля

Ингредиенты:

картофель — количество на ваше усмотрение;

вода — литр;

чеснок — три-пять зубчиков;

соль;

перец молотый;

масло.

Приготовление:

Тщательно промойте и почистите картофель Порежьте ее на небольшие ломтики и забросьте в кастрюлю. Залейте картофель водой и поставьте на огонь. Когда вода закипит, выключайте огонь и сливайте воду — процесс варки там нужен для того, чтобы картофель слегка приготовился. Поставьте сковородку на огонь и добавьте немного масла. Положите картофель в сковородку и жарьте на большом огне, не закрывая крышкой. Когда у картошки появится легенькая корочка, сделайте маленький огонь. Томите ее около 15-20 мин, постоянно помешивая. Когда картофель пустит приятный аромат, добавьте соль и специи по вкусу. Закройте сковородку крышкой и оставьте минут на пять-семь (на очень маленьком огне). Параллельно мелко нарежьте чеснок. Когда картофель приготовится, добавьте чеснок.

Если у вас возник вопрос, зачем мы сначала проваривали картофель, объясняем — дело в том, что для жарки картофеля понадобится немало времени и масла, чтобы блюдо не пригорело.

Чтобы снизить количество использованного масла и калорийности, мы провариваем картофель, после чего он намного быстрее жарится.