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Рецепт жареного картофеля: как приготовить без вреда для фигуры

15 июля 2022, 18:43
Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Рецепт жареного картофеля: как приготовить без вреда для фигуры
Источник: Depositphotos

Все любят вкусную жареную картошку. Тем более, вариаций ее приготовления множество — зажарить просто или добавить грибы, мясо или овощи.

Большинство девушек отказывают себе в удовольствии полакомиться жареной картошкой, считая ее слишком калорийной. Однако есть простые и диетические рецепты.

Как приготовить диетическую жареную картошку — читайте в нашем материале.

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Рецепт жареного картофеля

Ингредиенты:

  • картофель — количество на ваше усмотрение;
  • вода — литр;
  • чеснок — три-пять зубчиков;
  • соль;
  • перец молотый;
  • масло.

Приготовление:

  1. Тщательно промойте и почистите картофель
  2. Порежьте ее на небольшие ломтики и забросьте в кастрюлю.
  3. Залейте картофель водой и поставьте на огонь.
  4. Когда вода закипит, выключайте огонь и сливайте воду — процесс варки там нужен для того, чтобы картофель слегка приготовился.
  5. Поставьте сковородку на огонь и добавьте немного масла.
  6. Положите картофель в сковородку и жарьте на большом огне, не закрывая крышкой.
  7. Когда у картошки появится легенькая корочка, сделайте маленький огонь.
  8. Томите ее около 15-20 мин, постоянно помешивая.
  9. Когда картофель пустит приятный аромат, добавьте соль и специи по вкусу.
  10. Закройте сковородку крышкой и оставьте минут на пять-семь (на очень маленьком огне).
  11. Параллельно мелко нарежьте чеснок.
  12. Когда картофель приготовится, добавьте чеснок.

Если у вас возник вопрос, зачем мы сначала проваривали картофель, объясняем — дело в том, что для жарки картофеля понадобится немало времени и масла, чтобы блюдо не пригорело.

Чтобы снизить количество использованного масла и калорийности, мы провариваем картофель, после чего он намного быстрее жарится.

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Картопля Кулінарні рецепти Рецепт
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