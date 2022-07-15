Все любят вкусную жареную картошку. Тем более, вариаций ее приготовления множество — зажарить просто или добавить грибы, мясо или овощи.
Большинство девушек отказывают себе в удовольствии полакомиться жареной картошкой, считая ее слишком калорийной. Однако есть простые и диетические рецепты.
Как приготовить диетическую жареную картошку — читайте в нашем материале.
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Рецепт жареного картофеля
Ингредиенты:
- картофель — количество на ваше усмотрение;
- вода — литр;
- чеснок — три-пять зубчиков;
- соль;
- перец молотый;
- масло.
Приготовление:
- Тщательно промойте и почистите картофель
- Порежьте ее на небольшие ломтики и забросьте в кастрюлю.
- Залейте картофель водой и поставьте на огонь.
- Когда вода закипит, выключайте огонь и сливайте воду — процесс варки там нужен для того, чтобы картофель слегка приготовился.
- Поставьте сковородку на огонь и добавьте немного масла.
- Положите картофель в сковородку и жарьте на большом огне, не закрывая крышкой.
- Когда у картошки появится легенькая корочка, сделайте маленький огонь.
- Томите ее около 15-20 мин, постоянно помешивая.
- Когда картофель пустит приятный аромат, добавьте соль и специи по вкусу.
- Закройте сковородку крышкой и оставьте минут на пять-семь (на очень маленьком огне).
- Параллельно мелко нарежьте чеснок.
- Когда картофель приготовится, добавьте чеснок.
Если у вас возник вопрос, зачем мы сначала проваривали картофель, объясняем — дело в том, что для жарки картофеля понадобится немало времени и масла, чтобы блюдо не пригорело.
Чтобы снизить количество использованного масла и калорийности, мы провариваем картофель, после чего он намного быстрее жарится.
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