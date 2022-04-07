Исследователи Карлова университета в Праге и Института психологических исследований в Мадриде описали случай 33-летней женщины из Эстонии, у которой после занятий йогой развилась способность достигать оргазма без стимуляции гениталий или эрогенных зон.

Оргазм – это сложный рефлекс, сопровождающийся нейрохимическими и эндокринными изменениями. Несмотря на то, что оргазм обычно вызывается генитальной стимуляцией, его, как выяснилось, можно добиться и без нее.

Люди неоднократно сообщали об ощущении оргазма во время сна или даже после тренировки. А некоторые женщины могут получить оргазм, просто прибегая к образам и фантазиям.

Что же касается жительницы Эстонии, то, по ее словам, такая способность у нее развилась после десятилетия тантрических практик, к которым она обратилась из-за трудностей с вагинальными оргазмами, в частности из-за вагинизма.

На своих занятиях она училась принимать различные позы, выполняла дыхательные упражнения, тренировала мышцы тазового дна, делала массаж груди и пыталась достичь расслабления.

Исследователи оценивали уровень гормонов в крови: пролактина, свободного тестостерона, фолликулостимулирующего (ФСГ) и лютеинизирующего (ЛГ) гормонов.

Кровь на анализ брали за 30 минут до, сразу после и через полчаса после 5- и 10-минутного оргазма, при котором женщина в течение 10 минут читала книгу.

Сеансы проводились в больничной палате с медсестрой и снимались на видео.

Что касается субъективных оценок, то оргазмы без стимуляции были примерно такими же приятными, как со стимуляцией, и вызывали относительно похожий набор сенсорных ощущений. Впрочем, они были притуплены в плане эмоциональности и экстаза.

Ученые отмечают, что уровни гормонов зависят от многих факторов, таких как фазы цикла, генетические особенности, питание, здоровье человека в целом, а также колебания уровней гормонов, которые происходят и в течение дня.

Источник: Sexual Medicine