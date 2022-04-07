Дослідники Карлового університету в Празі та Інституту психологічних досліджень в Мадриді описали випадок 33-річної жінки з Естонії, у якої після занять з йоги розвинулася здатність досягати оргазму без стимуляції геніталій або ерогенних зон.

Оргазм – це складний рефлекс, що супроводжується нейрохімічними і ендокринними змінами. Незважаючи на те, що оргазм зазвичай викликається генітальною стимуляцією, його, як з’ясувалося, можна досягти і без неї.

Люди неодноразово повідомляли про відчуття оргазму під час сну або навіть після тренування. А деякі жінки можуть отримати оргазм, просто вдаючись до образів і фантазій.

Що ж стосується мешканки Естонії, то, за її словами, така здатність у неї виникла після десятиліття тантричних практик, до яких вона вдавалася через труднощі з вагінальними оргазмами, зокрема через вагинізм.

На своїх заняттях вона вчилася утримувати різні пози, виконувала дихальні вправи, тренувала м’язи тазового дна, робила масаж грудей і намагалася досягти розслаблення.

Дослідники оцінювали рівень гормонів в крові: пролактину, вільного тестостерону, фолікулостимулюючого (ФСГ) і лютеїнізуючого (ЛГ) гормонів.

Кров на аналіз брали за 30 хвилин до, відразу після і через півгодини після 5- і 10-хвилинного оргазму, при якому жінка протягом 10 хвилин читала книгу.

Сеанси проводилися в лікарняній палаті з медсестрою і знімалися на відео.

Що стосується суб’єктивних оцінок, то оргазми без стимуляції були приблизно такими ж приємними, як зі стимуляцією, і викликали відносно подібний набір сенсорних відчуттів. Утім, вони були притуплені в плані емоційності та екстазу.

Вчені відзначають, що рівні гормонів залежать від багатьох факторів, таких як фази циклу, генетичні особливості, харчування, здоров’я людини в цілому, а також коливання рівнів гормонів, які відбуваються і протягом дня.

Джерело: Sexual Medicine