Работа в саду и огороде: как защитить свое здоровье

Весна, а вместе с ней работы в саду и в огороде в самом разгаре. Такая работа положительно влияет на физическое и психоэмоциональное состояние, однако важно заботиться о своей коже. Кроме того, есть и другие риски для здоровья.

Дерматолог Виктория Миронюк озвучила рекомендации, которые помогут их избежать.

– Во время работы с растениями все, начиная от сока растений и заканчивая ветвями или колючками, может повредить вашу кожу. Контакт с некоторыми растениями может вызвать аллергическую реакцию. Лучший способ защитить себя – прикрыть кожу, – отмечает Виктория Миронюк.

При работе с растениями дерматологи рекомендуют носить:

перчатки;

рубашку с длинными рукавами;

длинные брюки;

носки;

обувь, закрывающую ноги.

В то же время следует помнить о защите от солнца. Для этого нужно носить шляпу с широкими полями и солнцезащитные очки во время пребывания на улице.

— Используйте солнцезащитный крем для защиты кожи от солнца. Обязательно нанесите его на всю кожу, не прикрытую одеждой, в том числе на лицо, шею и уши. Обновляйте средство каждые два часа, – добавляет врач.

Следует избегать занятия садоводством в часы наибольшей солнечной активности с 10 утра до 14 часов.

Также нужно не забывать пить воду и есть вовремя.

Рекомендуется принимать меры, чтобы избегать укусов насекомых.

— После работы проверяйте свою кожу от ног до головы на наличие клещей, когда вы закончите садоводство, обязательно осмотрите кожу между пальцами ног, линию роста волос и подмышки, — отмечает Виктория Миронюк.

Любые порезы и раны нужно правильно обрабатывать. В случае серьезных травм — обратиться к врачу.