Многие женщины обходят авокадо стороной, ведь эти плоды отличаются высоким содержанием жира. Однако жиры бывают очень полезны.
Именно авокадо, по словам диетологов, содержит много полезных жиров и микроэлементов. О пользе авокадо для женщин – читайте в материале.
Польза авокадо для женщин: какие витамины содержатся в плодах
Врач-диетолог Мария Яцик уверяет, что авокадо – плод с богатыми мононенасыщенными кислотами (олеиновыми) и полиненасыщенными жирными кислотами (Омега 3, Омега 6), а также комплексом витаминов А, Е, С, РР, Н, весь комплекс витамина В и микроэлементами (цинк, железо, селен, медь, марганец).
Они необходимы женщинам для:
- упругости кожи;
- блестящих волос;
- тонуса всего организма.
Кроме того, авокадо снижает холестерин, способствует омоложению на клеточном уровне, снижает сахар в крови, нормализует артериальное давление и гормональный фон.
Какая еще польза от плодов авокадо
- Авокадо очищает кровь от вредного холестерина, укрепляет сосуды, улучшает работу сердца.
- Авокадо содержит рекордное количество витамина Е и защищает организм от вирусов.
- Благодаря рекордному количеству калия авокадо нормализует водно-соляный баланс.
- Авокадо – мощный антиоксидант. Витамин С в авокадо повышает иммунитет и восстанавливает силы организма.
- Благодаря высокому содержанию кальция и фосфора авокадо укрепляет кости и зубы.
- Авокадо рекомендуется употреблять при желудочных расстройствах и для улучшения памяти.
- Авокадо является источником растительного белка и аналогом мяса, незаменимым для вегетарианцев.
Однако авокадо – действительно достаточно калорийный продукт, поэтому не стоит им злоупотреблять им при похудении. Также авокадо достаточно аллергенный и опасен для тех, кто имеет аллергию на цитрусовые.
С чем лучше сочетать авокадо, чтобы было вкусно и полезно
По словам эксперта, существует список продуктов, которые дополняют вкус авокадо и увеличивают пользу от плодов. Это:
- лимонный сок;
- бальзамический уксус;
- листья салата;
- руккола;
- креветки;
- красная рыба;
- оливки;
- сыр;
- яйца.