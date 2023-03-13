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Разглаживает морщины и замедляет появление новых: польза авокадо для женщин

13 марта 2023, 18:54
Анна Голишевская Редактор сайта
Авокадо
Источник: Unsplash

Многие женщины обходят авокадо стороной, ведь эти плоды отличаются высоким содержанием жира. Однако жиры бывают очень полезны.

Именно авокадо, по словам диетологов, содержит много полезных жиров и микроэлементов. О пользе авокадо для женщин –  читайте в материале.

Польза авокадо для женщин: какие витамины содержатся в плодах

Врач-диетолог Мария Яцик уверяет, что авокадо – плод с богатыми мононенасыщенными кислотами (олеиновыми) и полиненасыщенными жирными кислотами (Омега 3, Омега 6), а также комплексом витаминов А, Е, С, РР, Н, весь комплекс витамина В и микроэлементами (цинк, железо, селен, медь, марганец).

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Они необходимы женщинам для:

  • упругости кожи;
  • блестящих волос;
  • тонуса всего организма.

Кроме того, авокадо снижает холестерин, способствует омоложению на клеточном уровне, снижает сахар в крови, нормализует артериальное давление и гормональный фон.

Какая еще польза от плодов авокадо

  1. Авокадо очищает кровь от вредного холестерина, укрепляет сосуды, улучшает работу сердца. ⁣⁣
  2. Авокадо содержит рекордное количество витамина Е и защищает организм от вирусов. ⁣⁣
  3. Благодаря рекордному количеству калия авокадо нормализует водно-соляный баланс.
  4. Авокадо – мощный антиоксидант. Витамин С в авокадо повышает иммунитет и восстанавливает силы организма. ⁣⁣
  5. Благодаря высокому содержанию кальция и фосфора авокадо укрепляет кости и зубы. ⁣⁣
  6. Авокадо рекомендуется употреблять при желудочных расстройствах и для улучшения памяти.⁣⁣
  7. Авокадо является источником растительного белка и аналогом мяса, незаменимым для вегетарианцев. ⁣⁣⁣

Однако авокадо – действительно достаточно калорийный продукт, поэтому не стоит им злоупотреблять им при похудении. Также авокадо достаточно аллергенный и опасен для тех, кто имеет аллергию на цитрусовые.

С чем лучше сочетать авокадо, чтобы было вкусно и полезно

По словам эксперта, существует список продуктов, которые дополняют вкус авокадо и увеличивают пользу от плодов. Это:

  • лимонный сок;
  • бальзамический уксус;
  • листья салата;
  • руккола;
  • креветки;
  • красная рыба;
  • оливки;
  • сыр;
  • яйца.
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