Багато жінок оминають авокадо, адже ці плоди відрізняються високим вмістом жиру. Однак жири бувають дуже корисними. Саме авокадо, за словами дієтологів, містить в собі багатокорисних жирів і мікроелементів.

Про користь авокадо для жінок – читайте в матеріалі.

Користь авокадо для жінок: які вітаміни містяться в плодах

Лікар-дієтолог Марія Яцик запевняє, що авокадо – плід із багатими мононенасиченими кислотами (олеїновими) і поліненасиченими жирними кислотами (Омега 3, Омега 6), а також комплексом вітамінів А, Е, С, РР, Н, весь комплекс вітаміну В і мікроелементами (цинк, залізо, селен, мідь, марганець).

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Вони необхідні жінкам для:

пружності шкіри;

блискучого волосся;

тонусу всього організму.

Крім цього, авокадо знижує холестерин, сприяє омолодженню на клітинному рівні, знижує цукор у крові, нормалізує артеріальний тиск і гормональний фон.

Яка ще користь від плодів авокадо

Авокадо очищує кров від шкідливого холестерину, зміцнює судини, покращує роботу серця.⁣⁣ Авокадо містить рекордну кількість вітаміну Е та захищає організм від вірусів.⁣⁣ Завдяки рекордній кількості калію авокадо нормалізовує водно-соляний баланс.⁣ Авокадо – потужний антиоксидант. Вітамін С в авокадо підвищує імунітет та відновлює сили організму.⁣⁣ Завдяки високому вмісту кальцію і фосфору авокадо зміцнює кості та зуби.⁣⁣ Авокадо рекомендують вживати при шлункових розладах і для покращення пам’яті.⁣⁣ Авокадо є джерелом рослинного білка та аналогом м’яса, незамінним для вегетаріанців.⁣⁣

Однак авокадо – дійсно досить калорійний продукт, а тому не варто ним зловживати за схуднення. Також авокадо досить алергічний і небезпечний для тих, хто має алергію на цитрусові.⁣⁣

Із чим краще поєднувати авокадо, щоби було смачно і корисно

За словами експертки, є певний список продуктів, які доповнюють смак авокадо та збільшують користь від плодів. Це: