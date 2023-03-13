Багато жінок оминають авокадо, адже ці плоди відрізняються високим вмістом жиру. Однак жири бувають дуже корисними. Саме авокадо, за словами дієтологів, містить в собі багатокорисних жирів і мікроелементів.
Про користь авокадо для жінок – читайте в матеріалі.
Користь авокадо для жінок: які вітаміни містяться в плодах
Лікар-дієтолог Марія Яцик запевняє, що авокадо – плід із багатими мононенасиченими кислотами (олеїновими) і поліненасиченими жирними кислотами (Омега 3, Омега 6), а також комплексом вітамінів А, Е, С, РР, Н, весь комплекс вітаміну В і мікроелементами (цинк, залізо, селен, мідь, марганець).
Вони необхідні жінкам для:
- пружності шкіри;
- блискучого волосся;
- тонусу всього організму.
Крім цього, авокадо знижує холестерин, сприяє омолодженню на клітинному рівні, знижує цукор у крові, нормалізує артеріальний тиск і гормональний фон.
Яка ще користь від плодів авокадо
- Авокадо очищує кров від шкідливого холестерину, зміцнює судини, покращує роботу серця.
- Авокадо містить рекордну кількість вітаміну Е та захищає організм від вірусів.
- Завдяки рекордній кількості калію авокадо нормалізовує водно-соляний баланс.
- Авокадо – потужний антиоксидант. Вітамін С в авокадо підвищує імунітет та відновлює сили організму.
- Завдяки високому вмісту кальцію і фосфору авокадо зміцнює кості та зуби.
- Авокадо рекомендують вживати при шлункових розладах і для покращення пам’яті.
- Авокадо є джерелом рослинного білка та аналогом м’яса, незамінним для вегетаріанців.
Однак авокадо – дійсно досить калорійний продукт, а тому не варто ним зловживати за схуднення. Також авокадо досить алергічний і небезпечний для тих, хто має алергію на цитрусові.
Із чим краще поєднувати авокадо, щоби було смачно і корисно
За словами експертки, є певний список продуктів, які доповнюють смак авокадо та збільшують користь від плодів. Це:
- лимонний сік;
- бальзамічний оцет;
- листя салату;
- рукола;
- креветки;
- червона риба;
- оливки;
- сир;
- яйця.