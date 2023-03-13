Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Їжа

Розгладжує зморшки та уповільнює появу нових: користь авокадо для жінок

13 Березня 2023, 18:54
Анна Голішевська Редакторка сайту
Авокадо
Джерело: Unsplash

Багато жінок оминають авокадо, адже ці плоди відрізняються високим вмістом жиру. Однак жири бувають дуже корисними. Саме авокадо, за словами дієтологів, містить в собі багатокорисних жирів і мікроелементів.

Про користь авокадо для жінок – читайте в матеріалі.

Користь авокадо для жінок: які вітаміни містяться в плодах

Лікар-дієтолог Марія Яцик запевняє, що авокадо – плід із багатими мононенасиченими кислотами (олеїновими) і поліненасиченими жирними кислотами (Омега 3, Омега 6), а також комплексом вітамінів А, Е, С, РР, Н, весь комплекс вітаміну В і мікроелементами (цинк, залізо, селен, мідь, марганець).

Зараз дивляться

Вони необхідні жінкам для:

  • пружності шкіри;
  • блискучого волосся;
  • тонусу всього організму.

Крім цього, авокадо знижує холестерин, сприяє омолодженню на клітинному рівні, знижує цукор у крові, нормалізує артеріальний тиск і гормональний фон.

Яка ще користь від плодів авокадо

  1. Авокадо очищує кров від шкідливого холестерину, зміцнює судини, покращує роботу серця.⁣⁣
  2. Авокадо містить рекордну кількість вітаміну Е та захищає організм від вірусів.⁣⁣
  3. Завдяки рекордній кількості калію авокадо нормалізовує водно-соляний баланс.⁣
  4. Авокадо – потужний антиоксидант. Вітамін С в авокадо підвищує імунітет та відновлює сили організму.⁣⁣
  5. Завдяки високому вмісту кальцію і фосфору авокадо зміцнює кості та зуби.⁣⁣
  6. Авокадо рекомендують вживати при шлункових розладах і для покращення пам’яті.⁣⁣
  7. Авокадо є джерелом рослинного білка та аналогом м’яса, незамінним для вегетаріанців.⁣⁣

Однак авокадо – дійсно досить калорійний продукт, а тому не варто ним зловживати за схуднення. Також авокадо досить алергічний і небезпечний для тих, хто має алергію на цитрусові.⁣⁣

Із чим краще поєднувати авокадо, щоби було смачно і корисно

За словами експертки, є певний список продуктів, які доповнюють смак авокадо та збільшують користь від плодів. Це:

  • лимонний сік;
  • бальзамічний оцет;
  • листя салату;
  • рукола;
  • креветки;
  • червона риба;
  • оливки;
  • сир;
  • яйця.
Читайте також:
Розгладжує зморшки та уповільнює появу нових: користь авокадо для жінокЗ буряком, курятиною чи беконом: три рецепти салату з авокадо

Теги
Здорове харчування Продукти Схуднення
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь