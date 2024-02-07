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Салат з гранатом: 5 вкусных рецептов

7 февраля 2024, 13:18
Оксана Жучок кулинарный эксперт, редактор
Салат із гранатом і сиром

Поговорим о замечательной идее для праздничного стола – салат с гранатом.

Любые салаты с гранатом – настоящий шедевр! Они эффектно выглядят, очень вкусные и готовятся быстро и просто.

Предлагаем на выбор замечательные идеи – рецепты салатов с гранатом на любой вкус и кошелек.

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Королевский салат с гранатом и курицей готовится слоями и должен выстояться в холодильнике, чтобы ингредиенты хорошо пропитались майонезом.

Салат с гранатом и свеклой – малокалорийный и очень полезный. Это просто витаминная бомба для тех, кто контролирует свой вес и следит за фигурой.

Салат с гранатом и сыром – легкий, нежный, с замечательной заправкой без майонеза.

Салат с гранатом и ананасом сытный, калорийный, но такой вкусный, что стоит приготовить и насладиться им на праздничном застолье.

Салат с гранатом и сухариками – очень хрустящий и аппетитный. Заправлен салат вегетарианским майонезом на аквафаби.

Гранат содержит много витаминов и антиоксидантов, которые укрепляют иммунитет и положительно влияют на здоровье в целом.

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Заинтригованы? Выбираем салат на свой вкус и начинаем готовить!

Салат с гранатом и сухариками

В этом салате не лишними будут нарезанные тонкими пластинками жареные шампиньоны.

Салат із гранатом і сухариками

Ингредиенты:

  • листья салата – 1 пучок
  • кукуруза консервированная – 100 г
  • зерна граната – 3 ст. л.
  • помидоры черри – 6-8 шт.
  • сухарики домашние – по вкусу
  • соль – по вкусу
  • зелень – по вкусу

Рецепт вегетарианского майонеза для салата читай здесь.

Как приготовить салат с гранатом и сухариками:

  1. Листья салата промываем, обсушиваем и нарезаем или рвем руками.
  2. Помидоры черри промываем и разрезаем на половинки.
  3. На тарелку для подачи выкладываем листья салата.
  4. В отдельной миске соединяем кукурузу, помидоры черри, зерна граната и сухарики, солим.
  5. Выкладываем все ингредиенты на листья салата и поливаем вегетарианским майонезом.
  6. Украшаем салат нарезанной зеленой зеленью.
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Королевский салат с гранатом и курицей – рецепт без свеклы

Этот замечательный салат можно также приготовить со свеклой. Для указанного количества ингредиентов достаточно будет одной средней вареной свеклы натертой на средней терке.

Королівський салат із гранатом

Ингредиенты:

  • гранат среднего размера – 1 шт.
  • куриное филе вареное – 1 шт.
  • яйца вареные – у шт.
  • картофель вареный – 1-2 шт.
  • морковь вареная – 1 шт.
  • лук репчатый или белый – 1 шт.
  • грецкие орехи почищенные – 5-8 шт.
  • майонез – по вкусу
  • чеснок – 2 зубка
  • соль, молотый черный перец – по вкусу

Как приготовить королевский салат с гранатом и курицей:

  1. Куриное филе нарезаем кубиками или полосками.
  2. Все овощи и яйца чистим.
  3. Картофель и морковь отдельно натираем на терке.
  4. Яйца нарезаем кубиками или натираем на крупную терку.
  5. Луковицу нарезаем мелкими кубиками, заливаем кипятком (100 мл) и оставляем на 5 минут. Затем слегка отжимаем.
  6. К майонезу добавляем пропущенный через пресс чеснок, перемешиваем.
  7. Выкладываем королевский салат слоями на плоскую тарелку. На середину тарелки ставим стакан. Каждый слой солим, перчим, смазываем майонезом:
  8. Слой 1 – тертый картофель. Слой 2 – тертая морковь. Слой 3 – нарезанные грецкие орехи. Слой 4 – куриное филе. Слой 5 – лук. Слой 6 – вареные яйца.
  9. Верх и бока салата смазываем майонезом.
  10. Салат украшаем зернами граната и помещаем в холодильник на 3-7 часов.
  11. Затем достаем стакан и украшаем салат зеленью и другими ингредиентами по вашему вкусу.

Салат с гранатом и свеклой

Этот фитнес-салат состоит всего из двух ингредиентов и заправки. Очень вкусно и полезно!

Салат із гранатом і буряком

Ингредиенты:

  • гранат среднего размера – 1 шт.
  • свекла вареная – 2 шт.

Для заправки:

  • оливковое масло – 3 ст. л.
  • сок лимона – 1 ст. л.
  • соль, молотый черный перец, прованские или итальянские травы – по вкусу

Как приготовить салат с гранатом и свеклой:

  1. Для заправки соединяем и перемешиваем все ингредиенты.
  2. Свеклу нарезаем маленькими или средними кубиками.
  3. Добавляем к свекле зерна граната.
  4. Поливаем заправкой. Приятного аппетита!

Салат с гранатом и сыром

По желанию салат можно полить салатным соусом Бальзамико.

Салат із гранатом і сиром

Ингредиенты:

  • руккола – 2 пучка
  • зерна граната – 2-3 ст. л.
  • сыр Фета или другой по вашему вкусу – 100 г
  • жареные шампиньоны – 100 г

Для заправки:

  • оливковое масло – 3 ст. л.
  • соль, молотый черный или белый перец – по вкусу
  • чеснок – 1 зубок

Как приготовить салат с гранатом и сыром:

  1. В миску выкладываем промытую и нарезанную рукколу и кубики феты.
  2. Добавляем шампиньоны и гранат.
  3. Для заправки соединяем и перемешиваем масло, специи и пропущенный через пресс зубок чеснока.
  4. Поливаем салат заправкой и осторожно перемешиваем.
  5. Салат с гранатом и ананасом
  6. Если хотите получить более сладкий салат, кладите больше ананасов.

Салат с гранатом и ананасом

Если хотите получить более сладкий салат, кладите больше ананасов.

Салат із гранатом і ананасом

Ингредиенты:

  • куриное филе копченое или вареное – 350 г
  • маринованный лук (нарезанный кубиками) – 1 ст. л.
  • ананас консервированный или свежий – 200 г
  • зерна граната – 3-4 ст. л.
  • яйца вареные – 2 шт.
  • майонез с растертым чесноком – по вкусу
  • соль, молотый черный перец по вкусу
  • зелень для украшения – по вкусу

Как приготовить салат с гранатом и ананасом:

  1. Филе и почищенные яйца нарезаем кубиками и соединяем.
  2. Добавляем маринованный лук солим, перчим и заправляем майонезом.
  3. Выкладываем салат на тарелку.
  4. Сверху выкладываем нарезанный ананас.
  5. Посыпаем салат зернами граната и украшаем зеленью.

А еще можно сделать салат с миксом фруктов и гранатом, например, с апельсинами, яблоками, грушами и гранатом, слегка заправить медово-лимонной заправкой и украсить по вкусу. Этот салат будет настоящим открытием для тех, кто любит сочетание сладкого и кислого.

Итак, салаты с гранатом – это не только вкусно и аппетитно, но и полезно. Попробуйте разнообразные комбинации. Вы обязательно найдете свой любимый!

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