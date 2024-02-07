Салат з гранатом: 5 вкусных рецептов

Поговорим о замечательной идее для праздничного стола – салат с гранатом.

Любые салаты с гранатом – настоящий шедевр! Они эффектно выглядят, очень вкусные и готовятся быстро и просто.

Предлагаем на выбор замечательные идеи – рецепты салатов с гранатом на любой вкус и кошелек.

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Королевский салат с гранатом и курицей готовится слоями и должен выстояться в холодильнике, чтобы ингредиенты хорошо пропитались майонезом.

Салат с гранатом и свеклой – малокалорийный и очень полезный. Это просто витаминная бомба для тех, кто контролирует свой вес и следит за фигурой.

Салат с гранатом и сыром – легкий, нежный, с замечательной заправкой без майонеза.

Салат с гранатом и ананасом сытный, калорийный, но такой вкусный, что стоит приготовить и насладиться им на праздничном застолье.

Салат с гранатом и сухариками – очень хрустящий и аппетитный. Заправлен салат вегетарианским майонезом на аквафаби.

Гранат содержит много витаминов и антиоксидантов, которые укрепляют иммунитет и положительно влияют на здоровье в целом.

Заинтригованы? Выбираем салат на свой вкус и начинаем готовить!

Салат с гранатом и сухариками

В этом салате не лишними будут нарезанные тонкими пластинками жареные шампиньоны.

Ингредиенты:

листья салата – 1 пучок

кукуруза консервированная – 100 г

зерна граната – 3 ст. л.

помидоры черри – 6-8 шт.

сухарики домашние – по вкусу

соль – по вкусу

зелень – по вкусу

Рецепт вегетарианского майонеза для салата читай здесь.

Как приготовить салат с гранатом и сухариками:

Листья салата промываем, обсушиваем и нарезаем или рвем руками. Помидоры черри промываем и разрезаем на половинки. На тарелку для подачи выкладываем листья салата. В отдельной миске соединяем кукурузу, помидоры черри, зерна граната и сухарики, солим. Выкладываем все ингредиенты на листья салата и поливаем вегетарианским майонезом. Украшаем салат нарезанной зеленой зеленью.

Королевский салат с гранатом и курицей – рецепт без свеклы

Этот замечательный салат можно также приготовить со свеклой. Для указанного количества ингредиентов достаточно будет одной средней вареной свеклы натертой на средней терке.

Ингредиенты:

гранат среднего размера – 1 шт.

куриное филе вареное – 1 шт.

яйца вареные – у шт.

картофель вареный – 1-2 шт.

морковь вареная – 1 шт.

лук репчатый или белый – 1 шт.

грецкие орехи почищенные – 5-8 шт.

майонез – по вкусу

чеснок – 2 зубка

соль, молотый черный перец – по вкусу

Как приготовить королевский салат с гранатом и курицей:

Куриное филе нарезаем кубиками или полосками. Все овощи и яйца чистим. Картофель и морковь отдельно натираем на терке. Яйца нарезаем кубиками или натираем на крупную терку. Луковицу нарезаем мелкими кубиками, заливаем кипятком (100 мл) и оставляем на 5 минут. Затем слегка отжимаем. К майонезу добавляем пропущенный через пресс чеснок, перемешиваем. Выкладываем королевский салат слоями на плоскую тарелку. На середину тарелки ставим стакан. Каждый слой солим, перчим, смазываем майонезом: Слой 1 – тертый картофель. Слой 2 – тертая морковь. Слой 3 – нарезанные грецкие орехи. Слой 4 – куриное филе. Слой 5 – лук. Слой 6 – вареные яйца. Верх и бока салата смазываем майонезом. Салат украшаем зернами граната и помещаем в холодильник на 3-7 часов. Затем достаем стакан и украшаем салат зеленью и другими ингредиентами по вашему вкусу.

Салат с гранатом и свеклой

Этот фитнес-салат состоит всего из двух ингредиентов и заправки. Очень вкусно и полезно!

Ингредиенты:

гранат среднего размера – 1 шт.

свекла вареная – 2 шт.

Для заправки:

оливковое масло – 3 ст. л.

сок лимона – 1 ст. л.

соль, молотый черный перец, прованские или итальянские травы – по вкусу

Как приготовить салат с гранатом и свеклой:

Для заправки соединяем и перемешиваем все ингредиенты. Свеклу нарезаем маленькими или средними кубиками. Добавляем к свекле зерна граната. Поливаем заправкой. Приятного аппетита!

Салат с гранатом и сыром

По желанию салат можно полить салатным соусом Бальзамико.

Ингредиенты:

руккола – 2 пучка

зерна граната – 2-3 ст. л.

сыр Фета или другой по вашему вкусу – 100 г

жареные шампиньоны – 100 г

Для заправки:

оливковое масло – 3 ст. л.

соль, молотый черный или белый перец – по вкусу

чеснок – 1 зубок

Как приготовить салат с гранатом и сыром:

В миску выкладываем промытую и нарезанную рукколу и кубики феты. Добавляем шампиньоны и гранат. Для заправки соединяем и перемешиваем масло, специи и пропущенный через пресс зубок чеснока. Поливаем салат заправкой и осторожно перемешиваем. Салат с гранатом и ананасом Если хотите получить более сладкий салат, кладите больше ананасов.

Салат с гранатом и ананасом

Если хотите получить более сладкий салат, кладите больше ананасов.

Ингредиенты:

куриное филе копченое или вареное – 350 г

маринованный лук (нарезанный кубиками) – 1 ст. л.

ананас консервированный или свежий – 200 г

зерна граната – 3-4 ст. л.

яйца вареные – 2 шт.

майонез с растертым чесноком – по вкусу

соль, молотый черный перец по вкусу

зелень для украшения – по вкусу

Как приготовить салат с гранатом и ананасом:

Филе и почищенные яйца нарезаем кубиками и соединяем. Добавляем маринованный лук солим, перчим и заправляем майонезом. Выкладываем салат на тарелку. Сверху выкладываем нарезанный ананас. Посыпаем салат зернами граната и украшаем зеленью.

А еще можно сделать салат с миксом фруктов и гранатом, например, с апельсинами, яблоками, грушами и гранатом, слегка заправить медово-лимонной заправкой и украсить по вкусу. Этот салат будет настоящим открытием для тех, кто любит сочетание сладкого и кислого.

Итак, салаты с гранатом – это не только вкусно и аппетитно, но и полезно. Попробуйте разнообразные комбинации. Вы обязательно найдете свой любимый!