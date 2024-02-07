Салат з гранатом: 5 вкусных рецептов

Поговорим о замечательной идее для праздничного стола – салат с гранатом.
Любые салаты с гранатом – настоящий шедевр! Они эффектно выглядят, очень вкусные и готовятся быстро и просто.
Предлагаем на выбор замечательные идеи – рецепты салатов с гранатом на любой вкус и кошелек.
Королевский салат с гранатом и курицей готовится слоями и должен выстояться в холодильнике, чтобы ингредиенты хорошо пропитались майонезом.
Салат с гранатом и свеклой – малокалорийный и очень полезный. Это просто витаминная бомба для тех, кто контролирует свой вес и следит за фигурой.
Салат с гранатом и сыром – легкий, нежный, с замечательной заправкой без майонеза.
Салат с гранатом и ананасом сытный, калорийный, но такой вкусный, что стоит приготовить и насладиться им на праздничном застолье.
Салат с гранатом и сухариками – очень хрустящий и аппетитный. Заправлен салат вегетарианским майонезом на аквафаби.
Гранат содержит много витаминов и антиоксидантов, которые укрепляют иммунитет и положительно влияют на здоровье в целом.
Заинтригованы? Выбираем салат на свой вкус и начинаем готовить!
Салат с гранатом и сухариками
В этом салате не лишними будут нарезанные тонкими пластинками жареные шампиньоны.
Ингредиенты:
- листья салата – 1 пучок
- кукуруза консервированная – 100 г
- зерна граната – 3 ст. л.
- помидоры черри – 6-8 шт.
- сухарики домашние – по вкусу
- соль – по вкусу
- зелень – по вкусу
Рецепт вегетарианского майонеза для салата читай здесь.
Как приготовить салат с гранатом и сухариками:
- Листья салата промываем, обсушиваем и нарезаем или рвем руками.
- Помидоры черри промываем и разрезаем на половинки.
- На тарелку для подачи выкладываем листья салата.
- В отдельной миске соединяем кукурузу, помидоры черри, зерна граната и сухарики, солим.
- Выкладываем все ингредиенты на листья салата и поливаем вегетарианским майонезом.
- Украшаем салат нарезанной зеленой зеленью.
Королевский салат с гранатом и курицей – рецепт без свеклы
Этот замечательный салат можно также приготовить со свеклой. Для указанного количества ингредиентов достаточно будет одной средней вареной свеклы натертой на средней терке.
Ингредиенты:
- гранат среднего размера – 1 шт.
- куриное филе вареное – 1 шт.
- яйца вареные – у шт.
- картофель вареный – 1-2 шт.
- морковь вареная – 1 шт.
- лук репчатый или белый – 1 шт.
- грецкие орехи почищенные – 5-8 шт.
- майонез – по вкусу
- чеснок – 2 зубка
- соль, молотый черный перец – по вкусу
Как приготовить королевский салат с гранатом и курицей:
- Куриное филе нарезаем кубиками или полосками.
- Все овощи и яйца чистим.
- Картофель и морковь отдельно натираем на терке.
- Яйца нарезаем кубиками или натираем на крупную терку.
- Луковицу нарезаем мелкими кубиками, заливаем кипятком (100 мл) и оставляем на 5 минут. Затем слегка отжимаем.
- К майонезу добавляем пропущенный через пресс чеснок, перемешиваем.
- Выкладываем королевский салат слоями на плоскую тарелку. На середину тарелки ставим стакан. Каждый слой солим, перчим, смазываем майонезом:
- Слой 1 – тертый картофель. Слой 2 – тертая морковь. Слой 3 – нарезанные грецкие орехи. Слой 4 – куриное филе. Слой 5 – лук. Слой 6 – вареные яйца.
- Верх и бока салата смазываем майонезом.
- Салат украшаем зернами граната и помещаем в холодильник на 3-7 часов.
- Затем достаем стакан и украшаем салат зеленью и другими ингредиентами по вашему вкусу.
Салат с гранатом и свеклой
Этот фитнес-салат состоит всего из двух ингредиентов и заправки. Очень вкусно и полезно!
Ингредиенты:
- гранат среднего размера – 1 шт.
- свекла вареная – 2 шт.
Для заправки:
- оливковое масло – 3 ст. л.
- сок лимона – 1 ст. л.
- соль, молотый черный перец, прованские или итальянские травы – по вкусу
Как приготовить салат с гранатом и свеклой:
- Для заправки соединяем и перемешиваем все ингредиенты.
- Свеклу нарезаем маленькими или средними кубиками.
- Добавляем к свекле зерна граната.
- Поливаем заправкой. Приятного аппетита!
Салат с гранатом и сыром
По желанию салат можно полить салатным соусом Бальзамико.
Ингредиенты:
- руккола – 2 пучка
- зерна граната – 2-3 ст. л.
- сыр Фета или другой по вашему вкусу – 100 г
- жареные шампиньоны – 100 г
Для заправки:
- оливковое масло – 3 ст. л.
- соль, молотый черный или белый перец – по вкусу
- чеснок – 1 зубок
Как приготовить салат с гранатом и сыром:
- В миску выкладываем промытую и нарезанную рукколу и кубики феты.
- Добавляем шампиньоны и гранат.
- Для заправки соединяем и перемешиваем масло, специи и пропущенный через пресс зубок чеснока.
- Поливаем салат заправкой и осторожно перемешиваем.
- Салат с гранатом и ананасом
- Если хотите получить более сладкий салат, кладите больше ананасов.
Салат с гранатом и ананасом
Если хотите получить более сладкий салат, кладите больше ананасов.
Ингредиенты:
- куриное филе копченое или вареное – 350 г
- маринованный лук (нарезанный кубиками) – 1 ст. л.
- ананас консервированный или свежий – 200 г
- зерна граната – 3-4 ст. л.
- яйца вареные – 2 шт.
- майонез с растертым чесноком – по вкусу
- соль, молотый черный перец по вкусу
- зелень для украшения – по вкусу
Как приготовить салат с гранатом и ананасом:
- Филе и почищенные яйца нарезаем кубиками и соединяем.
- Добавляем маринованный лук солим, перчим и заправляем майонезом.
- Выкладываем салат на тарелку.
- Сверху выкладываем нарезанный ананас.
- Посыпаем салат зернами граната и украшаем зеленью.
А еще можно сделать салат с миксом фруктов и гранатом, например, с апельсинами, яблоками, грушами и гранатом, слегка заправить медово-лимонной заправкой и украсить по вкусу. Этот салат будет настоящим открытием для тех, кто любит сочетание сладкого и кислого.
Итак, салаты с гранатом – это не только вкусно и аппетитно, но и полезно. Попробуйте разнообразные комбинации. Вы обязательно найдете свой любимый!