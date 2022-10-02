Куриная печень богата витамином А, который играет важную роль в клеточном обмене. Если его достаточно в организме, глаза, кожа и волосы – здоровы. Она также содержит суточную норму селена и витамина B12. Куриная печень содержит железо. Но из нее оно усваивается не так хорошо, как из мяса.
Куриная печень и апельсины – это просто фантастическое соединение, считает шеф Евгений Клопотенко. Послевкусие цитрусовых очень удачно дополняют ароматная кинза и упругие обжаренные вешенки. Итак, готовим салат из куриной печени и апельсинов.
Ингредиенты:
- 500 г куриной печени
- 1 апельсин (сок и цедра)
- 200 г вешенок
- 2 ст. л. подсолнечного масла (для жарки)
- 6 веточек кинзы
- соль и перец по вкусу
Апельсин хорошо помойте, срежьте с него цедру и мелко порубите ее. Выжмите из него сок.
Возьмите куриную печень, промойте и зачистите от пленок и жира. Вытрите бумажным полотенцем остатки воды. Посолите, поперчите и залейте апельсиновым соком на 15 минут.
Пока печень мариновалась, обжарьте на сковороде измельченные вешенки с солью и перцем в течение 5 минут.
С печени слейте сок и обжарьте ее с маслом до готовности на сковороде.
В салатнике смешайте готовую печень, обжаренные грибы, апельсиновую цедру и измельченную зелень шесть веточек кинзы. Посолите и поперчите по вкусу.
Источник: Евгений Клопотенко