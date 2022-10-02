Куриная печень богата витамином А, который играет важную роль в клеточном обмене. Если его достаточно в организме, глаза, кожа и волосы – здоровы. Она также содержит суточную норму селена и витамина B12. Куриная печень содержит железо. Но из нее оно усваивается не так хорошо, как из мяса.

Куриная печень и апельсины – это просто фантастическое соединение, считает шеф Евгений Клопотенко. Послевкусие цитрусовых очень удачно дополняют ароматная кинза и упругие обжаренные вешенки. Итак, готовим салат из куриной печени и апельсинов.

Ингредиенты:

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500 г куриной печени

1 апельсин (сок и цедра)

200 г вешенок

2 ст. л. подсолнечного масла (для жарки)

6 веточек кинзы

соль и перец по вкусу

Апельсин хорошо помойте, срежьте с него цедру и мелко порубите ее. Выжмите из него сок.

Возьмите куриную печень, промойте и зачистите от пленок и жира. Вытрите бумажным полотенцем остатки воды. Посолите, поперчите и залейте апельсиновым соком на 15 минут.

Пока печень мариновалась, обжарьте на сковороде измельченные вешенки с солью и перцем в течение 5 минут.

С печени слейте сок и обжарьте ее с маслом до готовности на сковороде.

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В салатнике смешайте готовую печень, обжаренные грибы, апельсиновую цедру и измельченную зелень шесть веточек кинзы. Посолите и поперчите по вкусу.

Источник: Евгений Клопотенко