Куряча печінка багата на вітамін А, який відіграє важливу роль у клітинному обміні. Якщо його достатньо в організмі, очі, шкіра та волосся – здорові. Вона також містить добову норму селену та вітаміну В12. Куряча печінка містить також залізо. Але з неї воно засвоюється не так добре, як з м’яса.

Куряча печінка та апельсини – це просто фантастичне поєднання, вважає шеф Євген Клопотенко. Післясмак цитрусових дуже вдало доповнюють ароматна кінза та пружні обсмажені гливи. Отже, готуємо салат з курячої печінки та апельсинів.

Інгредієнти:

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500 г курячої печінки

1 апельсин (сік та цедра)

200 г глив

2 ст. л. соняшникової олії (для смаження)

6 гілочок кінзи

сіль та перець до смаку

Апельсин добре помийте, зріжте з нього цедру і дрібно її порубайте. Вичавіть з нього сік.

Візьміть курячу печінку, помийте і зачистіть від плівок і жиру. Витріть паперовим рушником залишки води. Посоліть, поперчіть і залийте апельсиновим соком на 15 хвилин.

Поки печінка маринується, обсмажте на сковороді подрібнені гливи із сіллю та перцем протягом 5 хвилин.

З печінки злийте сік і обсмажте її з олією до готовності на пательні.

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В салатнику змішайте готову печінку, обсмажені гриби, апельсинову цедру і подрібнену зелень 6 гілочок кінзи. Посоліть і поперчіть до смаку.

Джерело: Євген Клопотенко