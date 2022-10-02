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Їжа

Салат з курячої печінки з апельсинами

2 Жовтня 2022, 19:27
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
салат
Джерело: Pexels

Куряча печінка багата на вітамін А, який відіграє важливу роль у клітинному обміні. Якщо його достатньо в  організмі, очі, шкіра та волосся – здорові. Вона також містить добову норму селену та вітаміну В12. Куряча печінка містить також залізо. Але з неї воно засвоюється не так добре, як з м’яса.

Куряча печінка та апельсини – це просто фантастичне поєднання, вважає шеф Євген Клопотенко.  Післясмак цитрусових дуже вдало доповнюють ароматна кінза та пружні обсмажені гливи. Отже, готуємо салат з курячої печінки та апельсинів.

Інгредієнти:

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  • 500 г курячої печінки
  • 1 апельсин (сік та цедра)
  • 200 г глив
  • 2 ст. л. соняшникової олії (для смаження)
  • 6 гілочок кінзи
  • сіль та перець до смаку

Апельсин добре помийте, зріжте з нього цедру і дрібно її порубайте. Вичавіть з нього сік.

Візьміть курячу печінку, помийте і зачистіть від плівок і жиру. Витріть паперовим рушником залишки води. Посоліть, поперчіть і залийте апельсиновим соком на 15 хвилин.

Поки печінка маринується, обсмажте на сковороді подрібнені гливи із сіллю та перцем протягом 5 хвилин.

З печінки злийте сік і обсмажте її з олією до готовності на пательні.

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В салатнику змішайте готову печінку, обсмажені гриби, апельсинову цедру і подрібнену зелень 6 гілочок кінзи. Посоліть і поперчіть до смаку.

Джерело: Євген Клопотенко 

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