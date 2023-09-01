Салат из помидоров на зиму — простая и вкусная заготовка, которая станет отличным дополнением к традиционным гарнирам. Сочные помидоры, ароматный лук и пряные специи придадут вашему блюду яркий вкус.
Как приготовить этот салат — читайте в нашем материале.
Ингредиенты на 1 л:
- 5-6 свежих помидоров;
- 2 репчатых лука;
- 1 ст. л. растительного масла.
Для маринада:
- 3 ст. л. сахара;
- 3 шт. черного перца горошком;
- 2 стакана воды;
- 1 ст. л. соли;
- 1 лавровый лист;
- 1 ч. л. уксуса.
Приготовление:
- Сначала тщательно вымойте литровую банку с крышкой и простерилизуйте.
- Далее приготовьте маринад. В кастрюлю налейте кипяток, добавьте сахар, соль, лавровый лист и перец горошком.
- Варите на медленном огне 2-3 минуты, пока сахар и соль полностью не растворятся.
- Влейте уксус и перемешайте. Маринад готов! Теперь его можно использовать для консервации.
- Следующий шаг — овощи. Помидоры разрежьте пополам, лук — кольцами.
- Уложите овощи в банку, залейте маслом и горячим маринадом.
- Закатайте крышкой и стерилизуйте в течение 20 минут.
- Переверните банку вверх дном до полного остывания
Советы:
- Для салата лучше брать помидоры среднего размера.
- Чтобы салат получился более ароматным, можно добавить к нему немного измельченного чеснока или свежей зелени.
- Стерилизовать банку можно в духовке, в мультиварке или в микроволновой печи.
Наслаждайтесь непревзойденным вкусом салата на протяжении всего зимнего сезона!
Источник: Вкусно
Фото: Сгенерировано ИИ