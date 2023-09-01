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Еда

Салат из помидоров на зиму: рецепт вкусного блюда на каждый день

1 сентября 2023, 12:25
Марина Мелехова редактор
помідори

Салат из помидоров на зиму — простая и вкусная заготовка, которая станет отличным дополнением к традиционным гарнирам. Сочные помидоры, ароматный лук и пряные специи придадут вашему блюду яркий вкус.

Как приготовить этот салат — читайте в нашем материале.

Ингредиенты на 1 л:

  • 5-6 свежих помидоров;
  • 2 репчатых лука;
  • 1 ст. л. растительного масла.

Для маринада:

  • 3 ст. л. сахара;
  • 3 шт. черного перца горошком;
  • 2 стакана воды;
  • 1 ст. л. соли;
  • 1 лавровый лист;
  • 1 ч. л. уксуса.

Приготовление:

  1. Сначала тщательно вымойте литровую банку с крышкой и простерилизуйте.
  2. Далее приготовьте маринад. В кастрюлю налейте кипяток, добавьте сахар, соль, лавровый лист и перец горошком.
  3. Варите на медленном огне 2-3 минуты, пока сахар и соль полностью не растворятся.
  4. Влейте уксус и перемешайте. Маринад готов! Теперь его можно использовать для консервации.
  5. Следующий шаг — овощи. Помидоры разрежьте пополам, лук — кольцами.
  6. Уложите овощи в банку, залейте маслом и горячим маринадом.
  7. Закатайте крышкой и стерилизуйте в течение 20 минут.
  8. Переверните банку вверх дном до полного остывания

Советы:

  • Для салата лучше брать помидоры среднего размера.
  • Чтобы салат получился более ароматным, можно добавить к нему немного измельченного чеснока или свежей зелени.
  • Стерилизовать банку можно в духовке, в мультиварке или в микроволновой печи.

Наслаждайтесь непревзойденным вкусом салата на протяжении всего зимнего сезона!

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Источник: Вкусно

 Фото: Сгенерировано ИИ

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