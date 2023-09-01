Салат из помидоров на зиму — простая и вкусная заготовка, которая станет отличным дополнением к традиционным гарнирам. Сочные помидоры, ароматный лук и пряные специи придадут вашему блюду яркий вкус.

Как приготовить этот салат — читайте в нашем материале.

Ингредиенты на 1 л:

5-6 свежих помидоров;

2 репчатых лука;

1 ст. л. растительного масла.

Для маринада:

3 ст. л. сахара;

3 шт. черного перца горошком;

2 стакана воды;

1 ст. л. соли;

1 лавровый лист;

1 ч. л. уксуса.

Приготовление:

Сначала тщательно вымойте литровую банку с крышкой и простерилизуйте. Далее приготовьте маринад. В кастрюлю налейте кипяток, добавьте сахар, соль, лавровый лист и перец горошком. Варите на медленном огне 2-3 минуты, пока сахар и соль полностью не растворятся. Влейте уксус и перемешайте. Маринад готов! Теперь его можно использовать для консервации. Следующий шаг — овощи. Помидоры разрежьте пополам, лук — кольцами. Уложите овощи в банку, залейте маслом и горячим маринадом. Закатайте крышкой и стерилизуйте в течение 20 минут. Переверните банку вверх дном до полного остывания

Советы:

Для салата лучше брать помидоры среднего размера.

Чтобы салат получился более ароматным, можно добавить к нему немного измельченного чеснока или свежей зелени.

Стерилизовать банку можно в духовке, в мультиварке или в микроволновой печи.

Наслаждайтесь непревзойденным вкусом салата на протяжении всего зимнего сезона!

Источник: Вкусно

Фото: Сгенерировано ИИ