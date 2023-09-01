Салат з помідорів на зиму – проста і смачна заготовка, яка стане чудовим доповненням до традиційних гарнірів. Соковиті помідори, ароматна цибуля та пряні спеції нададуть вашій страві яскравого смаку.
Як приготувати цей салат – читайте в нашому матеріалі.
Інгредієнти на 1 л:
- 5-6 свіжих помідорів;
- 2 ріпчастих цибулини;
- 1 ст.л. олії.
Для маринаду:
- 3 ст. л. цукру;
- 3 шт. чорного перцю горошком;
- 2 склянки води;
- 1 ст. л. солі;
- 1 лавровий лист;
- 1 ч. л. оцту.
Приготування:
- Спочатку ретельно вимийте літрову банку з кришкою та простерилізуйте.
- Далі приготуйте маринад. У каструлю налийте окріп, додайте цукор, сіль, лавровий лист і перець горошком.
- Варіть на повільному вогні 2-3 хвилини, доки цукор і сіль повністю не розчиняться.
- Влийте оцет і перемішайте. Маринад готовий! Тепер його можна використовувати для консервації.
- Наступний крок – овочі. Помідори розріжте навпіл, цибулю – кільцями.
- Покладіть овочі у банку, залийте олією і гарячим маринадом.
- Закатайте кришкою та стерилізуйте протягом 20 хвилин.
- Переверніть банку догори дном до повного охолодження.
Поради:
- Для салату краще брати помідори середнього розміру.
- Щоб салат вийшов більш ароматним, можна додати до нього трохи подрібненого часнику або свіжої зелені.
- Стерилізувати банку можна в духовці, в мультиварці або в мікрохвильовій печі.
Насолоджуйтесь неперевершеним смаком салату протягом усього зимового сезону!
Джерело: Смачно
Фото: Згенеровано ШІ