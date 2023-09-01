Салат з помідорів на зиму – проста і смачна заготовка, яка стане чудовим доповненням до традиційних гарнірів. Соковиті помідори, ароматна цибуля та пряні спеції нададуть вашій страві яскравого смаку.

Як приготувати цей салат – читайте в нашому матеріалі.

Інгредієнти на 1 л:

5-6 свіжих помідорів;

2 ріпчастих цибулини;

1 ст.л. олії.

Для маринаду:

3 ст. л. цукру;

3 шт. чорного перцю горошком;

2 склянки води;

1 ст. л. солі;

1 лавровий лист;

1 ч. л. оцту.

Приготування:

Спочатку ретельно вимийте літрову банку з кришкою та простерилізуйте. Далі приготуйте маринад. У каструлю налийте окріп, додайте цукор, сіль, лавровий лист і перець горошком. Варіть на повільному вогні 2-3 хвилини, доки цукор і сіль повністю не розчиняться. Влийте оцет і перемішайте. Маринад готовий! Тепер його можна використовувати для консервації. Наступний крок – овочі. Помідори розріжте навпіл, цибулю – кільцями. Покладіть овочі у банку, залийте олією і гарячим маринадом. Закатайте кришкою та стерилізуйте протягом 20 хвилин. Переверніть банку догори дном до повного охолодження.

Поради:

Для салату краще брати помідори середнього розміру.

Щоб салат вийшов більш ароматним, можна додати до нього трохи подрібненого часнику або свіжої зелені.

Стерилізувати банку можна в духовці, в мультиварці або в мікрохвильовій печі.

Насолоджуйтесь неперевершеним смаком салату протягом усього зимового сезону!

Джерело: Смачно

Фото: Згенеровано ШІ