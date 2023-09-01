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Їжа

Салат з помідорів на зиму: рецепт смачної страви на кожен день

1 Вересня 2023, 12:25
Марина Мелехова редактор
помідори

Салат з помідорів на зиму – проста і смачна заготовка, яка стане чудовим доповненням до традиційних гарнірів. Соковиті помідори, ароматна цибуля та пряні спеції нададуть вашій страві яскравого смаку.

Як приготувати цей салат  – читайте в нашому матеріалі.

Інгредієнти на 1 л:

  • 5-6 свіжих помідорів;
  •  2 ріпчастих цибулини;
  • 1 ст.л. олії.

Для маринаду:

  • 3 ст. л. цукру;
  • 3 шт. чорного перцю горошком;
  • 2 склянки води;
  • 1 ст. л. солі;
  • 1 лавровий лист;
  • 1 ч. л. оцту.

Приготування:

  1. Спочатку ретельно вимийте літрову банку з кришкою та простерилізуйте.
  2. Далі приготуйте маринад. У каструлю налийте окріп, додайте цукор, сіль, лавровий лист і перець горошком.
  3. Варіть на повільному вогні 2-3 хвилини, доки цукор і сіль повністю не розчиняться.
  4. Влийте оцет і перемішайте. Маринад готовий! Тепер його можна використовувати для консервації.
  5. Наступний крок – овочі. Помідори розріжте навпіл, цибулю – кільцями.
  6. Покладіть овочі у банку, залийте олією і гарячим маринадом.
  7. Закатайте кришкою та стерилізуйте протягом 20 хвилин.
  8. Переверніть банку догори дном до повного охолодження.

Поради:

  • Для салату краще брати помідори середнього розміру.
  • Щоб салат вийшов більш ароматним, можна додати до нього трохи подрібненого часнику або свіжої зелені.
  • Стерилізувати банку можна в духовці, в мультиварці або в мікрохвильовій печі.

Насолоджуйтесь неперевершеним смаком салату протягом усього зимового сезону!

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ДжерелоСмачно

Фото: Згенеровано ШІ

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